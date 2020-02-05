Репортажи
Циферблат времени
Музей Бродского в Петербурге готовили к открытию 20 лет. «Новая» побывала на первой экскурсии
Елена Лукьянова«Новая в Петербурге»
- В Петербурге, в Доме Мурузи, открылся частный музей Иосифа Бродского. Пространство «Полторы комнаты» пока доступно в тестовом режиме, полноценно музей заработает к юбилею поэта в мае, но уже сейчас в него можно попасть.
- В квартире на Литейном проспекте Бродский жил с 1955 по 1972 год вместе с отцом и матерью. Об идее создания здесь музея поэта заговорили еще в начале 90-х. Инициативу тормозили жильцы расположенной здесь коммунальной квартиры, поиск инвестиций и бюрократия.
- Афишу экскурсий и мероприятий будут публиковать в инстаграм-аккаунте @brodsky.online — кураторы обещают регулярные инфоповоды. На первой экскурсии для публики побывала «Новая».