Циферблат времени

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Музей Бродского в Петербурге готовили к открытию 20 лет. «Новая» побывала на первой экскурсии

Культура

Елена Лукьянова«Новая в Петербурге»

 
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
  • В Петербурге, в Доме Мурузи, открылся частный музей Иосифа Бродского. Пространство «Полторы комнаты» пока доступно в тестовом режиме, полноценно музей заработает к юбилею поэта в мае, но уже сейчас в него можно попасть.
  • В квартире на Литейном проспекте Бродский жил с 1955 по 1972 год вместе с отцом и матерью. Об идее создания здесь музея поэта заговорили еще в начале 90-х. Инициативу тормозили жильцы расположенной здесь коммунальной квартиры, поиск инвестиций и бюрократия. 
  • Афишу экскурсий и мероприятий будут публиковать в инстаграм-аккаунте @brodsky.online — кураторы обещают регулярные инфоповоды. На первой экскурсии для публики побывала «Новая». 
Концепция музея предполагает регулярную смену экспозиций: кураторы надеются на возможность экспонирования подлинной обстановки «Полутора комнат» в будущем. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» 
Куратор музея Павел Котляр рассказал о проведенных работах и планах музея. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» 
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» 
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» 
Помимо коммуналки, где жил поэт, музей разместился на специально приобретенной площади соседней квартиры. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» 
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» 
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» 
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» 
Стены комнаты родителей Бродского покрывает мультимедийная проекция: цитаты из эссе «Полторы комнаты», архивные фотографии и видео. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» 
Реставрационные работы еще идут, но почувствовать уникальную атмосферу коммунальной квартиры Бродского уже можно. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» 
Рабочее место поэта, полки с книгами — проекция фотографии Михаила Мильчика, зафиксировавшей облик комнаты. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге» 
Теги:
бродский, музеи, петербург

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