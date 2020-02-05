Пропали голоса и кофта серого цвета

Приморский районный суд Петербурга отменил результаты выборов в избирательном округе № 2 муниципалитета «Черная Речка», по иску активиста «Открытой России» Павла Чупрунова. Как рассказал «Новой» Чупрунов, он требовал отменить результаты выборов во всех четырех округах МО, но суд удовлетворил иск по части только одного округа. Если муниципальному избиркому не удастся выиграть апелляцию в горсуде, то, скорее всего, перевыборы пройдут этой осенью.

У станции метро «Черная речка» в Петербурге. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Напомним, муниципальные выборы в Петербурге, на которых в местные советы избрались более полутора тысяч депутатов, прошли в сентябре 2019 года. В ходе выборов и на стадии регистрации кандидатов ЦИК зарегистрировал множество нарушений, а Элла Памфилова даже назвала муниципальную кампанию в Петербурге самой грязной в России. Спустя почти полгода после выборов только на одном участке удалось отменить результаты.

В своем иске против избирательной комиссии «Черной речки» оппозиционер Павел Чупрунов указывал, что ему незаконно отказали в регистрации кандидатом. Суд согласился, что Чупрунов должен был быть допущен до выборов, и отменил результаты в округе, по которому Павел мог пройти в муниципальный совет «Черной речки».

Павел Чупрунов. Фото: личная страница в Facebook

По этому округу в совет уже около десяти лет проходит младший брат председателя Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова Василий. Если Городской суд не пересмотрит решение Приморского районного суда, то родственнику одного из самых влиятельных людей в Петербурге придется участвовать в конкурентных выборах — все предыдущие годы своей политической карьеры он мастерски этого избегал.

«Я буду лучше готовиться к перевыборам, теперь я разобрался в крючкотворстве работников избиркомов, — говорит «Новой» Павел Чупрунов. — Надеюсь, все оппозиционные силы города помогут провести перевыборы честно».

Украли не только права

Пострадал на тех выборах не только Павел Чупрунов, но и его друзья — наблюдатели на участке № 1801. Этот участок располагался в столовой 116-й гимназии. В репортажах «Новой» с тех выборов можно прочитать, что на многих участках в день выборов присутствовали спортивного вида мужчины, не брезговавшие применять физическую силу к особенно активным наблюдателям. Как позднее выяснила «Медуза», некоторых из них объединяют занятия в клубе единоборств «Белые волки».

Дежурили такие вышибалы 8 сентября и на участке № 1801. Как рассказал «Новой» один из работавших там наблюдателей Михаил Лосев, перед подсчетом голосов спортсмены вывели его и его коллегу Дмитрия Васильева с участка. Правда, им этого показалось мало, и они решили поживиться вещами наблюдателей.

На заседании Приморского районного суда. Фото: facebook.com

На видео с камеры наблюдения на участке (есть в распоряжении «Новой») видно, как в 19:49 один из «спортсменов» нагибается к скамейке, достает что-то из-под нее, прикрываясь спинами товарищей, и быстро покидает помещение столовой. Эта видеозапись приобщена к материалам уголовного дела по статье о краже. «В рюкзаке находилось примерно 7800 рублей, папка с бумагами, кофта серого цвета, студенческий билет и зачетная книжка на мое имя», — говорится в заявлении Михаила Лосева на имя начальника 34-го отдела полиции (есть в распоряжении «Новой газеты»).

Сейчас дело ведет следователь Управления МВД по Приморскому району Петербурга Елена Конаховская. Как говорит Лосев, дело ведется не спеша, пострадавшей до сих пор самостоятельно не удалось выяснить имя запечатленного на видеозаписи вора. Несостоявшийся депутат Павел Чупрунов рассказал, что в среду они собираются принести следователю результаты собственного расследования.

Листая «ВКонтакте» группы, в которых состоят спортсмены из расследования «Медузы», Чупрунов наткнулся на страницу с фотографиями предполагаемого воришки — правда, владелец аккаунта скрывался под вымышленным именем Петя Иванов. Знакомые единороссы выдали Чупрунову настоящее имя парня (известно редакции). На сайте «Единой России» есть фотография с 34-го съезда регионального отделения партии, на которой председатель ЗакСа Вячеслав Макаров стоит в окружении молодых единомышленников. Среди них Чупрунов и Лосев опознали и человека, который, по их мнению, украл рюкзак с деньгами.

«Петя» не ответил на сообщение корреспондента «Новой» в соцсети. Фотографии и данные об имени предполагаемого вора-вышибалы в ближайшие дни будут переданы следователю Елене Конаховской.