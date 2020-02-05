10 лет за любовь к iPhone

На протяжении судебного следствия бывший начальник Ленинградского следственного отдела транспортного управления СК РФ по Северо-Западу Роман Русаков утверждал о своей невиновности и требовал прекратить уголовное преследование. Его подельник Мушег Товмасян признавался в содеянном лишь частично. История, начавшаяся с прорыва российско-финской границы, завершилась обвинительными приговорами для обоих.

Пограничный пункт «Торфяновка» на российско-финской границе. Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Как уже рассказывала «Новая в Петербурге», в марте 2018 года Русаков и Товмасян договорились о том, чтобы потребовать 5 миллионов рублей у родственников гражданина Финляндии Николая Шуляра. Последний подозревался в нанесении тяжких телесных повреждений сотруднику Северо-Западного таможенного управления. Нашумевшая история произошла в ночь с 26 на 27 декабря 2017 года. Около часа ночи микроавтобус, в котором находились Шкуляр и его напарник Кристиан Вииникайнен, протаранил пограничный шлагбаум и скрылся на территории России. Попутно нанеся опасные ранения таможенному инспектору. Автомобиль нашли в нескольких километрах от границы. А еще через несколько часов виновники переполоха сами явились в полицию.

Как сообщала пресс-служба СЗТУ, микроавтобус «Мерседес Спринтер» проходил досмотр в пограничном пункте «Торфяновка». Согласно декларации, он возвращался в Выборг из Финляндии, где у Шуляра имеются бизнес-интересы. В частности, он является совладельцем магазина автотоваров сразу за выездом (с финской стороны) с ТПП «Торфяновка».

Николай Шуляр. Фото: личная страница «ВКонтакте»

Шуляр хорошо известен таможенникам. Он не раз привлекался к административной ответственности за недекларирование грузов и личных предметов. Вииникайнен тоже на таможне личность известная — в ноябре 2011 года был приговорен Выборгским судом к крупному штрафу за контрабанду парфюмерии и вакцины для свиней. Тогда контрабанду тоже везли в микроавтобусе, где довольно много полостей и тайников, куда можно спрятать что-то не очень габаритное. А потому таможенники решили проверить мерседес рентген-лучами.

Как пояснил «Новой» источник в таможенном управлении, в 2017 году была еще одна причина, по которой микроавтобус решили подвергнуть тщательной проверке. Дело в том, что Шуляр обычно предпочитал передвигаться на дорогих автомобилях спортивных моделей. А тут вдруг подержанный микроавтобус. Это могло означать только одно: в нем везут незадекларированный груз. Как выяснилось позже, подозрения оказались небеспочвенными. В Финляндии Шуляр и Вииникайнен задекларировали провоз 114 телефонов, которые якобы везли в качестве подарков. На российской стороне оба подозреваемых про телефоны умолчали, спрятав их в полостях микроавтобуса. Проверка рентгеном могла выявить тайники, а потому Шуляр и Вииникайнен приняли решение прорываться через границу силой.

Вышвырнув сотрудника таможни из набравшего скорость микроавтобуса, нарушители снесли шлагбаум и скрылись.

В сентябре прошлого года оба были признаны виновными в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни, в отношении сотрудника власти) и приговорены к пяти годам лишения свободы каждый. Это дело весной 2018 года расследовалось в Следственном управлении, начальником которого и был Русаков. По версии следствия, бывший подполковник обещал переквалифицировать статью со второй части на первую, по которой срок наказания заметно ниже: верхний порог наказания пять лет, тогда как по второй — до десяти. В случае переквалификации статьи Шуляр и Вииникайнен могли отделаться условным сроком.

Посредником в получении взятки выступил Мушег Товмасян, который имел массу знакомых среди работников таможни. Именно он в марте 2018 года провел предварительные переговоры с сотрудником службы по противодействию коррупции Выборгской таможни. Этот сотрудник должен был передать родственникам Шуляра, что, если они хотят переквалифицировать статью на более мягкую, это будет стоить им пять миллионов рублей.

iPhone 7 в упаковке. Фото: avito.ru

Таможенник согласился, но отправился не к родственникам арестованного Шуляра, а в ФСБ. Следующая встреча, уже в расширенном составе (Русаков, Товмасян, таможенник с микрофонами), состоялась в конце июня 2018 года и проходила под контролем сотрудников ФСБ. Там были обговорены детали передачи денег. Причем Русаков, проявляя явное знание методов оперативной работы и основ конспирации, сам за деньгами прийти наотрез отказался. Да и выражался в основном иносказательно. Но к соглашению договаривающиеся стороны все-таки пришли. После чего к Русакову в его кабинет в управлении пришел «представитель» Шуляра (оперативник ФСБ), который под запись на диктофон согласился на условия подполковника. По договоренности с ним «представитель» должен был передать деньги Товмасяну. Что и было сделано 4 июля 2018 года в кафе на улице Мира. Товмасян был задержан прямо на месте, а чуть позже пришли и к Русакову.

Во время обыска в кабинете Русакова в его сейфе было обнаружено 30 телефонных аппаратов. Среди которых преобладали модные в то время iPhone 7. Позже выяснилось, что 30 телефонов было изъято как незадекларированный груз в мае 2017 года. Но в сейфе находилось всего 15 iPhone 7, остальные были похожи на популярную дорогую модель, однако являлись дешевыми китайскими подделками.

По версии следствия, не позднее июля 2017 года Русаков стал раздаривать телефоны стоимостью около 50 тысяч рублей каждый. Меняя их на аппараты стоимостью около 2 тысяч рублей.

Он преподносил дорогие модели в качестве подарков и благодарности за некие услуги. Предпочтение отдавал цветам «серебристый» и «розовое золото».

А один черный аппарат с памятью 126 Гб Русаков оставил себе. Данные действия бывшего подполковника юстиции следствие квалифицировало как злоупотребление служебными полномочиями.

Уже после ареста Русакова в СК по Санкт-Петербургу обратились владельцы ресторана, расположенного в несамоходной барже у проспекта Добролюбова. По их словам, Русаков требовал от них миллион рублей. В случае неоплаты грозил закрыть ресторан. Деньги, по словам заявителей, 14 мая 2018 года были переданы подчиненному Русакова, который не знал, что в папке будут деньги, а считал, что просто передает документы.

На заседании суда по делу Романа Русакова. Фото: Максим Леонов / «Новая в Петербурге»

На первом же заседании суда Русаков выступил с заявлением, из которого следовало, что все уголовное дело в отношении него сфабриковано. Причем с грубейшими нарушениями законодательства и в первую очередь закона «Об оперативно-разыскной деятельности» и Уголовно-процессуального кодекса. Он намеревался доказать свою невиновность в ходе судебного следствия, но, как следует из обвинительного приговора, сделать это ему не удалось. Кроме того, Русаков попытался объявить процесс закрытым от прессы.

«У меня ощущение, что СМИ уже вынесли приговор, — заявил Русаков на первом же заседании суда. — А потому прошу суд удалить журналистов из зала, так как они могут повлиять на решение суда».

Неизвестно, подействовало ли освещение процесса на судью Петроградского райсуда Светлану Тельнову, но суд посчитал вину обоих фигурантов доказанной. Русаков приговорен к десяти годам лишения свободы со штрафом в 5 миллионов рублей и запретом занимать государственные должности еще на десять лет. Товмасян, который во время следствия находился под домашним арестом, приговорен к пяти с половиной годам колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда.