Богатым будет

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

Официальные лица надо знать в лицо. И иногда, чтобы закрепить их в памяти, нам с вами неплохо лишний раз взглянуть на портреты. И этим, наверное, можно объяснить региональную новость, распространившуюся в социальных сетях: в Тюменской области полицейских обязали повесить во всех служебных помещениях портреты президента Путина и министра внутренних дел Колокольцева. При этом у МВД на такое количество портретов нет денег. И стражи порядка якобы должны покупать их за свой счет. Если так, то надо следить, чтобы криминалисты на этом не сэкономили и не обошлись фотороботом.

Информационное агентство URA.RU через свои источники эту информацию подтвердило, однако в пресс-службе областного управления МВД по Тюменской области агентству заявили, что «начальник УМВД подобных указаний не давал». Ну и хорошо, если не давал. Ведь портреты Владимира Владимировича и без того уже 20 лет висят повсюду, и все помнят, как он выглядит. И трудно представить, чтобы его не узнал, скажем, какой-нибудь инспектор ДПС. Ну, допустим, едет президент на своей «Ниве» с прицепом «Скиф» и в задумчивости о поправках к Конституции пересекает сплошную линию. Неужели инспектор станет свистеть и махать палкой? Даже если он лицо сразу не разглядел, то неужели про знаменитый прицеп ничего не слышал? Декларацию об имуществе главы государства не читал?

Министр Колокольцев тоже давно работает, и любой участковый откозыряет ему даже в неосвещенном переулке. А вот портреты эмвэдэшных начальников среднего ранга (и не только тюменских) разместить в ведомственных кабинетах не помешало бы. Это избавило бы от неприятностей, к примеру, инспектора ДПС из ГИБДД по Юго-Восточному административному округу Москвы Романа Черных. Как рассказал Telegram-канал Baza, 19 января, в Крещение, инспектор остановил «Тойоту», объезжавшую по встречной полосе пробку возле одного из храмов. Остановил, не узнав пассажира, заместителя начальника полиции Главного управления МВД по Москве полковника Николая Федорука. Вряд ли Николая Андреевича узнали и окружающие водители. Едва ли они галантно приподнимали кепки и взволнованно говорили: «Смотрите, вон в «Тойоте» полковник Федорук! Где еще с ним повидаешься, как не на встречной!».

Но узнали ли Федорука водители, это не так важно. Важно, что инспектор ДПС со своей полосатой палкой дал маху. Baza сообщает, что, приоткрыв окно, товарищ полковник спросил его:

«Ты знаешь, кто я? Не узнаешь?» Ответ на этот вопрос инспектор давал уже письменно — как говорится в сообщении, его заставили писать объяснительную.

Между тем в последнее время в стране как-то сразу появилась уйма руководителей, от которых при различных обстоятельствах вполне можно ждать вопроса: «Ты знаешь, кто я? Не узнаешь?»

И впрямь, вы даже премьер-министра можете не узнать. Кто же до недавней поры видел его и запоминал? Дмитрия Анатольевича крепко запомнили — было время на это. А Михаила Владимировича встретишь завтра в автобусе и не поздороваешься, некультурным гражданином себя проявишь. Даже если с ним будет ехать на работу весь кабмин, и то — слабая подсказка. Какие-то неузнаваемые товарищи в правительстве появились. Разве что Сергей Кужугетович с ними в автобусе будет — в генеральской форме и при орденах. Тогда уж вы начнете соображать и присматриваться. Что это за дама, которой он галантно уступил место? Уж не Ольга Борисовна ли это, новый министр культуры? Вы пододвигаетесь поближе, как бы невзначай спрашиваете у нее, какая остановка следующая, и заводите разговор о кино. Как там Бондарчук? Что с кассовыми сборами от отечественных фильмов? И не требуются ли недорогие актеры для массовки?

Но тут может возникнуть казус: дама сообщит вам, что она больше по сельскому хозяйству, и вы поймете, что вляпались. Наверное, это Виктория Валериевна, новый вице-премьер.

А как продолжить беседу, если у вас нет вопросов ни по кадастру, ни по земельным ресурсам?

Мало того что надо учиться узнавать новое начальство, некоторое старое тоже может создать курьезную ситуацию. Ведь и такое может случиться: сойдет с трапа самолета Юрий Яковлевич, почти неузнаваемый без привычного прокурорского кителя с большими звездами, а гостеприимные жители Северного Кавказа по ошибке поднесут хлеб-соль не новому полпреду президента, а какому-нибудь другому пассажиру, прилетевшему этим же рейсом из Москвы проведать родную тетю.

В общем, в условиях неожиданных кадровых перестановок назрела проблема узнаваемости начальства, и пора предложить конструктивное решение. И тут очень кстати разработана и уже внедряется система распознавания лиц. Только направлена она не в ту сторону. К чему, спрашивается, распознавать наши с вами лица в метро или на площади? Никто же из нас не обидится, если его не узнают в толпе, и не спросит строго: «Ты знаешь, кто я? Не узнаешь?»

Эту систему распознавания нужно адаптировать к карманным гаджетам. Тогда любой из нас при появлении человека начальственного вида сможет взглянуть на экран своего смартфона и увидеть бегущую строку: «Сидоров Иван Петрович… начальник главного финансового управления… назначен на должность… сентября 2019 года…». И можно будет снимать шапку и кланяться Ивану Петровичу. Если, конечно, на экран тут же не поступит обновление: «Освобожден от должности… января 2020 года… за растрату и присвоение средств… под подпиской о невыезде…».