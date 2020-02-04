Сергей Безруков: «Двух мнений быть не может, государство обязано помогать»

В России десятки тысяч детей имеют редкие (орфанные) диагнозы. Многие из них нуждаются в дорогостоящем лечении. Государство не только не обеспечивает такое лечение, но и годами не решает задачу централизованных закупок необходимых лекарств, создания официальных реестров больных. Чтобы изменить это, «Новая газета» запустила петицию с требованием внести поправку в Конституцию, которая закрепила бы обязанность государства гарантировать иначе недоступную качественную медицинскую помощь детям, страдающим редкими заболеваниями. Нас поддержали читатели и друзья.

Сергей Безруков актер, народный артист РФ

«Одним благотворительным фондам, соцсетям не справиться»



— Нет беды страшней, чем больной ребенок. Конечно, когда в соцсетях просят помочь тому или иному ребенку, мы помогаем. С миру по нитке… собираем средства.

Многие артисты через благотворительные фонды занимаются поддержкой нуждающихся в помощи. Мы с Аней Матиссон стали послами фонда «Измени одну жизнь», который занят семейным устройством детей-сирот. У нас в стране огромное количество детей прямо сейчас находится в детских домах, домах ребенка, интернатах. Особенно трудна судьба детей с заболеваниями. Нам бы хотелось помочь этим детям обрести семью. Георгий Куценко поддерживает фонд помощи детям с ДЦП «Шаг вместе». Чулпан Хаматова и фонд «Подари жизнь» помогают детям и молодым людям с онкологическими заболеваниями.

Но одним благотворительным фондам, соцсетям не справиться. Тем более, что нередко нужна поддержка больных с редкими заболеваниями. А это дорогостоящие операции. И многие из них делают только за рубежом.

Государство может и обязано изыскать средства. Ведь порой счет идет на часы, и собрать большую сумму за такое кратчайшее время невозможно. А ведь мы говорим о гражданах нашей страны. О ее будущем.

Двух мнений быть не может, государство обязано помогать.