«Сегодня разделение происходит между порочной властью и миллионами достойных людей»

Президент Болгарии Румен Радев обратился сегодня к нации, выступив с резкой критикой правительства страны. С сегодняшнего дня, сказал он в телевизионном обращении, я лишаю правительство своего доверия, поскольку оно действует не в интересах граждан, а острый кризис в управлении на всех уровнях ведёт к краху государственности.

По словам президента, в течение трех лет, то есть с момента своего избрания, он призывал правительство действовать ответственно и эффективно в интересах болгарских граждан. «К сожалению, этого не происходит.

Отсутствие воли к реформированию и борьбе с коррупцией и растратами, методичное ослабление закона и морали привели к параличу социальных систем и институтов».

Законодательство становится заложником лоббистских интересов, а нищета и неравенство углубляются, продолжал Радев. Учреждения, которые призваны быть независимыми и отстаивать закон, превращаются в орудие власти. Происходит торговля национальным суверенитетом во имя личного политического выживания. Государственные органы позволяют запугивать несогласных и протестующих. Идёт организованное наступление на гражданские свободы.

Нынешнее правительство ведет дело к распаду государства и лишает нас будущего как нации. Всему этому должен быть положен конец, заявил Румен Радев.

«Сегодня разделение происходит не между левыми и правыми, столицей и провинцией, а между порочной властью и миллионами достойных людей. В борьбе за защиту наших прав я с вами».

«Президент не избирал правительство, чтобы лишить его доверия», — так прокомментировал заявление главы государства премьер-министр Бойко Борисов. Он охарактеризовал позицию Румена Радева как прямое вмешательство в независимость исполнительной власти.

Комментаторы обращают внимание на то, что всего несколько дней назад главная прокуратура Болгарии сделала общественным достоянием сведения о «высокой степени вероятности» того, что Румен Радев причастен к коррупционной деятельности. Речь шла об «облагодетельствовании с использованием служебного положения» будущей жены Радева в бытность его командующим ВВС, а также махинациях с недвижимостью. По требованию главного прокурора Ивана Гешева Конституционный суд Болгарии возбудил дело о предоставлении толкования положения Конституции, связанного с иммунитетом президента

Президент Республики Болгария — глава государства и верховный главнокомандующий вооружёнными силами страны, он имеет также право налагать вето на решения Народного собрания, однако влияния на деятельность правительства оказывать не может.