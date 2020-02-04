Их добивали, стреляя в упор

3 февраля у майора Булата Ахматьянова родилась дочь. Но он ее никогда не увидит. Офицер Центра специального назначения ФСБ погиб в Сирии за два дня до рождения девочки — 1 февраля. Без отца остались и двое старших детей 33-летнего майора Ахматьянова. По двое детей и в семьях 42-летнего майора Руслана Гимадиева, 35-летнего капитана Дмитрия Минова, 36-летнего лейтенанта Всеволода Трофимова. Все они служили в ЦСН ФСБ и тоже погибли 1 февраля в Сирии.

Портреты погибших офицеров Гимадиева и Минова. Фото: телеграм-канал Reverse side of the medal

Спецназ ФСБ в локальных боях?

По версии, распространившейся в сирийских проправительственных СМИ и российских социальных сетях, офицеры погибли в окрестностях сирийского города Алеппо. Утверждалось, что боевики направили в город четыре бронеавтомобиля с террористами-смертниками, подрыв которых должен был стать сигналом для наступления и прорыва в районах блокпостов, обороняемых подразделениями сирийской армии и ополчения.

Портреты погибших офицеров Ахматьянова и Трофимова. Фото: телеграм-канал Reverse side of the medal

Одновременно начался минометно-артиллерийский обстрел, во время которого будто бы и был ранен майор Ахматьянов. Трое офицеров ФСБ эвакуировали раненного товарища и вернулись на позиции, где попали под перекрестный огонь. Эта часть Алеппо была занята боевиками — вытащить тела погибших удалось лишь через пять часов.

Эта версия мало похожа на правду.

Погибшие служили в ЦСН ФСБ и составляли снайперские пары. Минов и Гимадиев — в управлении «К» ЦСН, Ахматьянов и Трофимов — в управлении «С». Аббревиатура «К» — обозначение подразделения, специализирующегося на спецоперациях на Кавказе. С — обозначение управление специальных операций, занимающееся ликвидацией и задержанием террористов. Погибшие были специалистами высочайшего класса, и использовать их для качественного усиления подразделений сирийской армии, ведущих локальные бои, — все равно что на усиление мотострелковой роты выделять комплекс «Кинжал» с ядерным оружием…

Российская военная полиция в Сирии. Фото: Reuters

Сомнения усиливают и официальные сообщения генерал-майора Юрия Боренкова, руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). 2 февраля ЦПВС распространил сообщение, в котором не было ни слова о каком-либо серьезном боестолкновении в окрестностях Алеппо. Но была представлена подробная информация о нарушении «режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований» в Идлибской зоне деэскалации, с перечислением всех населенных пунктов, которые были обстреляны. В список из 32 деревень и городков вошли и населенные пункты провинции Алеппо — к примеру, Сараф, Мукатталь, Нахшебба, Эль-Арейм, Ардаш-даг и другие.

И ни слова ни про террористов-смертников, ни про отряды боевиков, атаковавших позиции сирийских правительственных войск. Хотя, как правило, ЦПВС не забывает упомянуть в своих отчетах о таких инцидентах. К примеру, 23 января было распространенно официальное сообщение, в котором говорилось, что «22 января с наступлением темного времени суток на направлении Абу-Джрейф — Самка до 200 боевиков группировки «Исламская партия Туркестана» при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух «джихад-мобилей» атаковали позиции сирийских правительственных войск», чему «предшествовала массированная огневая подготовка».

Латакия. Провокация

Но четыре офицера ЦСН ФСБ погибли. И по информации наших источников, погибли не в бою под Алеппо, а в окрестностях Латакии, полностью контролируемой проправительственными войсками.

Латакия давно считается относительно спокойной территорией. Еще в январе 2016 года во время командировки в Сирию и ночью и днем я спокойно передвигался по Латакии без вооруженного сопровождения на обычном такси.

Латакия, 2016 г. Фото: Ирек Муртазин / «Новая газета»

Однако офицеры ФСБ попали в засаду именно здесь. Боевики точно знали маршрут, по которому снайперские группы ЦСН возвращались в город, и заложили фугас, приведя его в действие дистанционно, когда бронеавтомобиль с россиянами оказался над местом закладки.

Контуженных офицеров добивали выстрелами в упор — в сердце и в висок. Поэтому-то в Россию погибших отправили в закрытых гробах.

Возникает вопрос: что делали в Сирии (именно в провинции Латакия) снайперские группы ЦСН, тем более что, по сведениям наших источников, офицеры находились в так называемой «легендированной командировке» — то есть не под своими настоящими именами? Кстати, о том, что они находятся на спецзадании, знали немногие — в том числе всего несколько сирийцев. Возможно, офицеров предали. И предали «с целью эскалации войны», - уточнил наш источник.

По версии наших источников, на турецко-сирийской границе, в районе города Касаб, готовилась встреча высших руководителей Сирии и Турции. И Сирия запросила у России помощи в обеспечении безопасности этой встречи. Для выполнения этой задачи и были направлены в Сирию майоры Ахматьянов и Гимадиев, капитан Минов и лейтенант Трофимов. И в засаду они попали, когда возвращались с рекогносцировки местности.

То, что направили именно этих офицеров ФСБ, — не случайность. В январе это была уже их вторая командировка в Сирию. В начале года они участвовали в обеспечении безопасности визита в Дамаск президента России.

Если информация о засаде, в которую попали офицеры ФСБ, соответствует действительности, возникает предположение: убийство было целенаправленным —

кому-то необходимо было сорвать турецко-сирийские переговоры.

И, судя по последним новостям из Сирии, провокация удалась. В ночь на 3 февраля сирийская армия открыла артиллерийский огонь по подразделениям турецких войск в идлибской зоне. Погибли шесть человек, еще семеро турецких военных получили ранения. Вероятно, что приказ на открытие огня и на ликвидацию офицеров ЦСН ФСБ был отдан из одного центра — «партии войны» в окружении Башара Асада. И сегодня ни о каких переговорах, похоже, не может быть и речи.