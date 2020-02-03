Всегда готов к рок-н-роллу

Константин Арбенин лидер группы «Зимовье зверей»

— История русского рок-н-ролла — история обретённой, но не удержанной в руках свободы. Через призму этого жанра можно проследить историю страны, её новейших десятилетий, и биографию моего поколения — поколения «последних из октябрят», для которого рок-н-ролл — не просто музыка, а точка отсчёта. Взлёты и падения, надежды и разочарования, принципы и компромиссы, инфантилизм и взросление — всё в этой музыке.

С другой стороны, рок-н-ролл — это обстоятельства жизни. Всё происходящее с нами — разве не рок-н-ролл? Вся эта смена декораций, вождей, масок, идеологий, обещаний, циклов, направлений... Круговерть, чехарда, свистопляска — и мы, пытающиеся внутри всего этого сохранить лицо, делающие свой выбор в условиях сумасшедшей турбулентности. Но лирический герой песни не сходит с ума. Он готов к любому внешнему рок-н-роллу, потому что ещё звучит в нём внутренний рок-н-ролл, маяк заплутавшего поколения.