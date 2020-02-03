«Охотники постоянно говорят о волках»

– Бывало, едешь в мороз или дождь, смотришь — идет по обочине ребенок, — рассказывает Павел Бенкс, житель поселка Красная Горка, что в пригороде Полевского в Свердловской области. — Огромный портфель на спине, школьник еле ноги от усталости переставляет, а руку держит вытянутой в сторону — голосует, авось кто подвезет… Даже не оглядывается, кто сзади едет.

Проблема с транспортировкой детей из отдаленных районов в школы Полевского и обратно стоит перед родителями не первый день и даже не месяц. Все это время они пишут во всевозможные инстанции, жалуются в прокуратуру, но каких-либо серьезных подвижек в решении вопроса не видят.

И вдруг все изменилось, бесконечный формат «жалоба — отписка» дал сбой, и на проблему отдаленных территорий посмотрели по-новому.

21 января на заседании комитета по социальной политике думы Полевского обсуждался непростой вопрос: как детям из отдаленных территорий добираться в школу? В частности, речь шла о поселке Красная Горка, что в четырех километрах от города. На обсуждение приехали и сельские жители. Заседание проходило вполне стандартно, пока всех присутствующих не взбодрило выступление местного депутата от «Единой России».

«Вспоминаю добрые советские времена. У нас была система интернатов для детей из сельской местности. Ребенка привозили в понедельник утром, забирали в субботу вечером. У нас есть на территории коррекционная школа, она временно на ремонте, здание муниципальное, отапливается.

Может, нам рассмотреть вопрос интерната для сельских детей, у родителей которых нет возможности их возить?» —

неожиданно предложила Людмила Боронина.

Ее выступление просто взорвало местное сообщество. Сама того не предполагая, Боронина случайно наступила на больную мозоль, и о проблемах сельских школьников заговорили даже в Государственной думе. «Новая на Урале» попыталась разобраться, что все-таки происходит в небольшом уральском городе.

Красная Горка

Фото: Изольда Дробина

Поселку, пригороду Полевского, в этом году исполняется 300 лет. Последние полвека здесь нет ни школы, ни детского сада, ни культурных учреждений. Тем не менее Красная Горка прирастает новыми домами, уж больно местность здесь хороша: заводы далеко, а вокруг лес и чистый воздух.

— Я живу здесь десять лет, — рассказывает Елена Мамина, председатель территориального общественного самоуправления «Красная Горка». — Пока дети были маленькие, возила их в детский сад на весь день, и проблема с транспортом так остро не стояла. А вот как стали школьниками, тут я и ощутила всю «прелесть» автобусного расписания. Минимум один член семьи обязан не работать, чтобы подстроиться под постоянно меняющееся школьное расписание. Я уж молчу про дополнительное образование, на которое ребенок просто не может ходить, если в семье нет машины.

Фото: Изольда Дробина

От дома Елены до единственной остановки в поселке не меньше километра. Успеть к первому уроку можно без проблем, если прийти к 7.32 на автобус. Мы прошли этот путь вместе. На улице мороз ниже двадцати. В такую рань зимой — тьма кромешная, ни одного фонаря по пути нет. Идти пришлось по узкой дороге между заборами крайних участков и лесом. Проезжающий мимо автомобилист (чтобы его пропустить, пришлось отойти в глубокий снег на обочине, иначе никак) тут же остановился и предложил довезти до остановки. Здесь многие водители так поступают: понимают проблемы пешеходов. Но взрослые могут оценить степень опасности, когда садятся в незнакомый автомобиль. А дети?

Автобус хорош для тех, кто едет к первому уроку. Если занятия начинаются позже, нужно или сидеть часами в школьном коридоре, или добираться в школу как-то иначе. Тут либо родители отвезут, либо знакомые, либо пешком — четыре километра по трассе через лес. Идти приходится по проезжей части, какой-либо приспособленной для пешеходов обочины здесь нет. Зато есть знаки о запрещенном обгоне и крутых поворотах. Значит, дорожный участок из аварийно опасных.

— Вы представляете, каково школьнику идти через лес в темноте? — возмущается Елена Мамина. — Нам местные охотники постоянно говорят о волках, нападают же они на собак на окраине поселка. Как ребенок себя должен при этом чувствовать? А бродячие собаки? Они постоянно по улицам поселка бегают. У моих знакомых ребенка так напугали, что он до остановки не дошел, вернулся обратно, из-за чего на автобус опоздал, а потом и вовсе в школу отказался идти.

В Красной Горке 63 школьника и 35 дошколят. Поселок небольшой — всего 600 человек. Когда-то здесь были и школа, и садик, и малые предприятия. В начале 70-х годов школу закрыли, так как количество детей уменьшилось. Позже она сгорела, руины до сих пор можно видеть на центральной улице. Сегодня поселок снова растет, здесь покупают дома молодые семьи, рождаются дети.

Остатки школы. Фото: Изольда Дробина

— Семнадцать лет я писала жалобы в администрацию, в управление образования, в прокуратуру, — рассказала Ирина Шмидт. — У меня уже тома отписок накопились. Я возила своих детей в садик и в школу, сейчас мои дети возят своих. А проблема так и не решилась.

Жители Красной Горки считают эту ситуацию дискриминацией детей по месту жительства. Некоторые семьи уже уехали из поселка.

На предложение депутата Борониной местные жители реагируют очень бурно. Кто матом, кто старается поприличнее выразиться, но равнодушных нет.

— Я категорически против интерната, своих детей никому не доверю, — говорит Ольга Безродная. — Сама в детдоме вырос­ла, знаю, что такое казенное учреждение.

— Главное не то, что она сказала, а как сказала, — считает Елена Мамина. — Эмоционально, с трудно скрываемым раздражением.

Из первых уст

Людмила Боронина — депутат Полевской городской думы с 2017 года, председатель городского родительского комитета и куратор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья».

Героиня последних местных новостей на встречу согласилась сразу.

— Мою мысль вырвали из контекста, — утверждает она. — У нас на заседании комитета по социальной политике стоял вопрос: подвоз детей к образовательным учреждениям. Проблема касается всего Полевского городского округа, в состав которого входят 12 сел, в шести из которых нет школ и садиков. Существует она и для отдаленных районов внутри города. У нас есть школа № 16, на занятия в которую дети ходят по льду, когда пруд замерзает, — крайне опасная ситуа­ция. Речь идет в целом о транспортной доступности. Я задала вопрос: может быть, для тех семей, которым накладно возить детей ежедневно, рассмотреть вопрос организации при школе интерната? Наверное, слово «интернат» слишком сильно резануло слух, стоило сказать «общежитие». В СанПиН написано, что если по погодным или транспортным условиям возникают затруднения с возможностью обучения, рекомендуется организовать интернат. Это не было предложение для какого-то конкретного поселка. Я не сказала про жителей Красной Горки ни слова.

— А если организовать интернат, то за чей счет его содержать?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Но у нас пустует здание коррекционной школы, почему бы в нем не сделать общежитие?

Фото: Изольда Дробина

— Если всех детей в него поселить, то как им добираться до своих школ? Они же все в разных учатся.

— Так все школы близко находятся. У нас ведь и в коррекционной школе учились наши дети, полевские. Сейчас они ездят на занятия — например, из Полдневой. Так им вообще приходится более 30 километров добираться.

— Почему они ездят, а не учатся в своей коррекционной школе?

— Школа на ремонте, так что это временно. Вот их родители, кстати, мне говорили, что был бы интернат, они были бы счастливы.

— А вы бы отдали своего ребенка в интернат?

— Я бы возила. Еще организовалась бы с другими родителями из поселка, чтобы возить по очереди.

К слову, Людмила Боронина — не член «ЕР», она самовыдвиженец, примкнувший к группе единороссов в думе. Что касается партийного проекта «Крепкая семья», то депутат и сама не знает, что это. По ее словам, она не в курсе, кто назначил ее координатором, никаких документов не подписывала и работы по этому поводу не вела.

Слово чиновникам

У городской думы и администрации своя точка зрения.

— Вопрос в кратности и интервалах маршрутов, — говорит Татьяна Бархатова, руководитель аппарата думы Полевского городского округа. — Иногда приходится ждать автобус по два часа. Родители давно пишут жалобы во всевозможные инстанции, но пока без результата. Есть проблемы и у администрации, которая не может урегулировать маршрут. Депутаты взяли этот вопрос на контроль. У нас достаточно самонадеянный перевозчик, который не сильно озадачен нуждами граждан. То, что некоторые дети идут пешком, это действительно проблема. Там хоть и широкая дорога, соединяющая поселок с городом, но она проходит через лес. Мы уже думали, как решить вопрос с перевозчиком. Может, компенсировать ему затраты на нерентабельные рейсы? Но с таким предложением на нас администрация не выходит. Они должны подсчитать, сколько это рейсов, насколько они нерентабельны, сколько мы должны затратить средств из бюджета на компенсацию этих затрат.

Единственная остановка. Фото: Изольда Дробина

— Я был на этом комитете, все слышал и видел сам, — рассказал Константин Поспелов, глава Полевского. — Людмила Боронина со свойственной ей эмоциональностью искала решение этого вопроса. К несчастью, слово «интернат» воспринимается людьми негативно. Меня это высказывание тоже смутило. Как бы там ни было, проблему мы пытаемся решить. Рассматривались разные варианты, наиболее жизнеспособен вариант с увеличением рейсов на данном маршруте, поскольку транспортное обслуживание и связь села с городом все же есть. Мы понимаем, что расписание автобуса несовершенно, оно удобно скорее для взрослых и почти не учитывает интересы школьников. В плане у нас проведение нового конкурса на пассажирские перевозки в масштабе всего города.

Что касается претензии жителей по поводу единственной остановки в поселке, то, как пояснил Дмитрий Коробейников, руководитель центра социально-коммунальных услуг, сегодня специалисты изучают, где можно сделать еще остановки. А вот с тротуарами ситуация так и непонятна.

История уже привлекла внимание правоохранителей, сейчас идет проверка Следственного комитета. И если после выступления Людмилы Борониной удастся решить проблему, с которой жителям Красной Горки не удавалось достучаться до чиновников почти 20 лет, то стоит только порадоваться за излишнюю эмоциональность депутатов-первоходов.