Кеша и травля

Неделю назад «Новая газета» опубликовала материал «Кеше не повезло с людьми» — о тюменском верблюде, который продолжает работать на морозе, несмотря на выпавшую шерсть и опавший жировой горб.

Как редактор этого текста, скажу прямо: у нас, конечно, была цель побудить хозяев верблюда к переговорам о его продаже. Мы хотели отправить Кешу в приют, где он мог бы восстановить силы и здоровье. Но расчет оказался неверным: вместо готовности к переговорам хозяева закрылись, они не отвечают на звонки, и это можно понять — в интернете за неделю появились десятки призывов к возбуждению против них уголовного дела за жестокое обращение с животными. Люди пишут письма в прокуратуру.

Неравнодушие бесценно. Но желать человеку тюрьмы в данном случае — перебор.

Хозяева Кеши не выглядят какими-то идейными живодерами, эдакими садистами, которым нравится смотреть, как мучается животное. Опрошенные «Новой газетой» и тюменскими СМИ ветеринары и животноводы соглашаются, что условия содержания верблюда трудно назвать идеальными. Но причина скорее банальна — на лучшие условия нет денег. Cобрать деньги на выкуп верблюда мы были готовы. А вот сажать хозяев в тюрьму — нет.

По нашим публикациям о Кеше была проведена прокурорская проверка. К верблюду выезжал главный государственный ветеринарный инспектор Тюмени Богомбай Умаров. В разговоре с корреспондентом «Новой» он заверил, что к лету Кеша должен быть здоров и красив.

— Проблемы с шерстью у Кеши вызваны, скорее всего, несвоевременным проведением вакцинации. И возможно, он не был обработан от паразитов. Может быть, еще авитаминоз или гиповитаминоз. Но в то же время обязательные процедуры он прошел: взята кровь на САБ, на суауру — это болезнь верблюдов. Результаты отрицательные — этих болезней у него нет. Он привит против сибирской язвы.

По словам Умарова, шерсть у Кеши постепенно отрастает.

— Когда мы осматривали его в ноябре, у него шерсти вообще не было. Была прямо лысая кожа. Сейчас появляется подшерсток. Я думаю, что если хозяин будет соблюдать наши рекомендации, то к весне шерсть отрастет. Трофических язв на ногах у животного нет: есть стертости возле бедра, но они появляются естественным путем из-за того, что он, когда ложится, упирается коленями. Что касается [упавшего] горба, то это можно назвать его особенностью — это не стопроцентное доказательство [болезни]. Я бы сказал, что состояние верблюда удовлетворительное. А если хозяин будет соблюдать рекомендации, к лету Кеша будет абсолютно здоровым и красивым верблюдом.

По словам Умарова, он рекомендовал хозяину ряд препаратов. Рекомендации были вручены под роспись. Здоровье верблюда государственная ветеринарная служба берет на контроль.

Частные ветеринары, которым мы показывали фотографии Кеши, говорят так: здоровое животное выглядит иначе, но разобраться в причинах и в серьезности проблем (может быть, просто авитаминоз, а может быть, проблемы с желудочно-кишечным трактом) можно только при личном осмотре. А это — лишь с разрешения хозяев и ни в коем случае не через вторжение к ним.

Пока же у нас получается вторжение. За это я как редактор уральского выпуска «Новой» приношу хозяевам Кеши свои извинения.

К слову, о хозяевах: в нашем материале от 24 января хозяйкой названа женщина по имени Наталья. Ее фраза о желании Запашных купить Кешу: «Предлагали любые деньги. Но мы не взяли. Запросили цену в миллион» — породила множество призывов собрать этот самый миллион на выкуп животного. Но собирать не надо. Во-первых, Наталья, как выяснилось, — не хозяйка верблюда, она его оператор — присматривает за ним. Но цену назначать не уполномочена.

Тюменские ветеринары говорят, что при соблюдении их рекомендаций к лету Кеша будет выглядеть и чувствовать себя прекрасно. И нас интересует исключительно только его здоровье.