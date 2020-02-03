«Состояние усугубилось из-за большого внимания СМИ»

25 января в городской клинической больнице № 11 умер от сердечной недостаточности 72-летний пациент Владимир Кореньков. Он стал известен в Омске в последние четыре дня своей жизни. Обстоятельства, при которых пришла непрошеная слава, привычно страшны своей обыденностью. По мнению областного Минздрава, собственно, эта слава и стала причиной его преждевременной кончины. Так чиновники объяснили сайту Город55: «21 января после большого внимания прессы состояние мужчины ухудшилось, и он был переведен в отделение реанимации».

Кадр НТВ

Как он мог почувствовать это «внимание» с гангреной обеих ног, не вставая с кровати? Да, приезжали к больному в тот день журналисты ГТРК «Омск». Сняли трехминутный сюжет, в котором ветеран говорит на камеру о наболевшем за 10 дней пребывания в медучреждении: «Зачем они давали клятву, шли во врачи, если не хотят помогать людям?»

Журналисты откликнулись на видео, которое разместил в сети «ВКонтакте» его сын Павел. Он рассказал, что медики в ГКБ № 11 отказались делать отцу перевязку. Павел к тому же привез в больницу бинты и пакет пеленок (так в омских больницах заведено: о средствах для лечения больных их родственники должны позаботиться сами).

«Приехал утром в 10 часов, пошел на пост к медсестрам, они меня послали, пошел к врачу, убедительно его умолял… Потом позвонил отец и попросил забрать его домой, потому что умирать в больнице он не хочет. Перевязку никто так и не сделал, я вернулся в больницу в 15.00, отправился к дежурному врачу, тот сказал, что терапия должна была перевязать. Но она отказала. Терапевт ответил: «У нас сейчас (было воскресенье) нет медсестер, умеющих делать перевязки».

Павел сам справился: перевязал трупного цвета ноги, как он пишет, в антисанитарных условиях.

По словам сына, отец пришел в эту клинику 13 января своими ногами, а через 5 дней уже не мог ходить. «Врачи просто сидят в кабинете, а люди самостоятельно лечатся», — говорит Павел.

Его пост мгновенно разлетелся по соцсетям. В «ВКонтакте» к нему сотни комментариев. Люди пишут о нравах этой больницы и в целом омской медицины

(«все лекарства, капельницы, шприцы, все гигиенические принадлежности, постельное белье — все из дома неси»; «с пальца берут — иголку приносишь с собой, в роддом ложишься — пеленку одноразовую, шприцы штук 10 надо иметь с собой, и, когда выписывают, дают список того, что нужно привезти: мыломоющиеся мусорные пакеты, ручку шариковую, салфетки сухие, скотч и много еще всякой хр…ни»).

Люди пробовали обращаться в суды, в прокуратуру, СК — безрезультатно.

Тем не менее страшное видео, как сын перевязывает ноги отцу, дошло до Бастрыкина. Он поручил областному СУ СКР провести доследственную проверку причин отказа больному в профессиональной медицинской перевязке. В тот же день администрация горбольницы № 11 провела служебное расследование, определив виновных в наплевательском отношении к больному: ими признаны два медработника — дежурный врач-терапевт и хирург. С ними расторгнуты трудовые отношения.

Многие комментаторы, в основном врачи других омских больниц, бывшие и настоящие, с таким решением не согласны.

Они считают, что в «беспределе», творящемся в этой клинике, виновата главврач Анна Лисичкина. Если она читает отзывы о себе в этих дискуссиях, ей можно посочувствовать. Люди вообще не любят начальство, особенно медицинское, ни за что, по большому счету, не отвечающее. При этом зарплаты у главврачей заоблачные — выше в десятки раз, чем у медицинского «пролетариата», ряды которого составляют и специалисты высшей квалификации (на что недавно неожиданно обратил внимание и глава государства). В том же Омске дежурный врач-травматолог в клинике, расположенной в центре города, отказался принимать пациентов с травмами и переломами, заявив, что уходит из медицины (случилось это как раз в тот день, когда в ГКБ № 11 поступил Владимир Кореньков). У взбунтовавшегося врача высшая категория, 45 лет медицинского стажа, зарплата — 30 тысяч рублей. Удивительно, но к его поступку большинство пользователей соцсетей отнеслось сочувственно.

25 января ветеран, которому было отказано в перевязке, скончался. Причиной смерти, заявил областной Минздрав, стала сердечная недостаточность. Чиновники ведомства не сомневаются, что «однократное невыполнение перевязки на течение заболевания не повлияло».

Непонятно, почему «однократное»: как они это подсчитали? Перевязку Коренькову полагалось делать два раза в день. Сын перевязал ноги отца один раз. Упреждая выводы следствия (оно может продлиться месяц), здравоохранители за пару дней провели собственное расследование и пришли к выводу, что во всем виноваты журналисты:

состояние больного «усугубилось» из-за излишнего внимания к нему СМИ.

Опрошенные «Новой» специалисты иного мнения: из-за того, что больному не сделали вовремя перевязку, могла возникнуть интоксикация, обострившая болезнь сердца.

В Омской области чиновники — люди, вероятно, не от мира сего: например, региональный министр здравоохранения Дмитрий Вьюшков вскоре после вступления в должность (до того был первым замом) заявил, что «медпомощь в Омске доступней, чем в Англии».