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Заражено — 14643 (в России — 2), смертей — 305. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом
Главные события выходных 1-2 февраля
Обзор «Новой»
Транспортный ИЛ-74Мд ВКС РФ. Фото: РИА Новости
«Новая газета»редакция
Воздушно-космические силы РФ приготовились эвакуировать россиян из Китая. Тем временем в России вступил в силу закон о признании физических лиц «иноагентами», а патриарх Кирилл выступил с инициативой внести в Конституцию упоминание Бога. Госсекретарь США Помпео заявил, что Вашингтон готов обеспечить Минск нефтью на 100%. И, наконец, Великобритания все-таки официально покинула Евросоюз.
Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из КНР
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Как заявил в субботу, 1 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эвакуация из районов, где зафиксирована вспышка коронавируса, начнется 3-4 февраля;
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Всего Минобороны задействует пять самолетов, в КНР отправятся также российские вирусологи;
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По данным посольства РФ в Пекине, на данный момент в провинции Хубэй — эпицентре распространения вируса — находится 341 российский гражданин;
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Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявляла, что вернувшихся из Китая россиян поместят в 14-дневный карантин;
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Между РФ и КНР ограничено авиасообщение. В воскресенье пресс-служба РЖД также уведомила о приостановке железнодорожного сообщения между двумя странами;
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Правительство РФ временно запретило выдачу рабочих виз гражданам КНР и безвизовые турпоездки между Россией и Китаем;
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Своих граждан из Китая уже эвакуируют Франция, Великобритания, США, Германия и ряд других стран. При этом в Минобороны ФРГ заявили, что Россия нарушила договоренности, по которым самолет люфтваффе с эвакуированными из Уханя гражданами Германии должен был в субботу совершить техническую посадку в Москве. Столичная воздушная гавань отказала борту в посадке, вследствие чего рейс направился в Хельсинки.
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Закон о признании физлиц «иноагентами» вступил в силу
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Норма действует с 1 февраля и позволяет вносить в реестр граждан РФ и иностранных государств, сотрудничающих со СМИ-«иноагентами» и получающих финансирование из-за рубежа;
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Зарегистрированные как «иностранные агенты» лица должны будут отчитываться о полученных средствах перед Минюстом и упоминать о своем статусе в публикациях;
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Первое нарушение закона влечет за собой штраф 10 тыс. рублей, повторное — до 50 тыс. При нарушении установленных норм чаще двух раз в год физлицо может получить штраф до 100 тыс. рублей или арест на 15 суток.
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Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции РФ
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В обоснование своей инициативы, глава РПЦ отметил, что Бог уже упоминается в российском гимне;
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Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов посчитал целесообразным отразить подобные поправки в преамбуле Основного закона;
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Сопредседатель группы по изменению Конституции Андрей Клишас заявил, что идею обсудят на заседаниях рабочей группы;
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При этом в Совете по правам человека при президенте РФ напомнили о 14 статье Конституции, провозглашающей Россию светским государством. «В случае внесения такой поправки преамбула вступит в противоречие действующей норме Конституции», — заявила «Интерфаксу» зампредседателя СПЧ Ирина Киркора.
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США заявили о готовности обеспечить Беларусь нефтью по конкурентным ценам
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил после переговоров с Александром Лукашенко в Минске, что американские компании готовы обеспечить Беларусь нефтью «на 100%»;
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Минск и Москва не смогли прийти к соглашению о ценах на углеводороды. В результате 1 января поставки нефти из РФ в Беларусь временно прекратились;
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Позже Минск закупил 80 тыс. тонн нефти в Норвегии. Предложения о покупке сырья также направлены Казахстану, Украине, Польшу, Азербайджану и другим странам;
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Нефтяные компании Беларуси, включая «Белнефтехим» и его американское представительство, находятся под санкциями США. Американская сторона частично приостановила действие штрафных мер в 2015 г. и продлила заморозку санкций в 2019 г.;
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Помпео заявил, что наблюдает «прогресс» в соблюдении прав человека в Беларуси и не исключил возможного снятия санкций.
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Великобритания официально вышла из состава ЕС
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Процесс Brexit завершился в 23:00 31 января по местному времени (02:00 мск);
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Соединенное Королевство останется членом единого и таможенного пространства до конца 2020 года;
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С 1 января 2021 года подданные Великобритании утратят право свободного передвижения по странам Европейского союза. Зеркальные меры будут действовать в отношении граждан стран ЕС;
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Власти еоролевства и ЕС надеются прийти к новому торговому соглашению во время переходного периода;
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Изначально страна должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года, но парламент трижды отклонял проекты сделки между Лондоном и Брюсселем;
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Неопределенность вокруг порядка осуществления выхода из Евросоюза стала причиной отставки главы правительства консерваторов Терезы Мэй летом 2019 года. Ее пост занял однопартиец Борис Джонсон.
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Джонсон неоднократно заявлял, что «выведет» страну из ЕС 31 октября 2019 г., однако Палата общин препятствовала осуществлению Brexit без сделки с Брюсселем;
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После того, как тори удалось завоевать большинство мест в нижней палате парламента, была назначена новая дата выхода из ЕС — 31 января 2020 года;
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Референдум о выходе королевства из состава союза состоялся в 2016 году. Тогда за развод с Брюсселем высказались 51,9% британцев. При этом жители Шотландии и Северной Ирландии, в отличие от сограждан из Англии и Уэльса, отвергли идею Brexit большинством голосов;
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Первый министр Шотландии и лидер националистов Никола Стерджен заявила о намерении провести голосование о независимости региона уже в этом году. Политик надеется, что Шотландия вернется в ЕС в качестве суверенного государства.
Подготовил Никита Кондратьев, «Новая»