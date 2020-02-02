Главные события выходных 1-2 февраля

Как заявил в субботу, 1 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эвакуация из районов, где зафиксирована вспышка коронавируса, начнется 3-4 февраля;

Всего Минобороны задействует пять самолетов, в КНР отправятся также российские вирусологи;

По данным посольства РФ в Пекине, на данный момент в провинции Хубэй — эпицентре распространения вируса — находится 341 российский гражданин;

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявляла, что вернувшихся из Китая россиян поместят в 14-дневный карантин;

Между РФ и КНР ограничено авиасообщение. В воскресенье пресс-служба РЖД также уведомила о приостановке железнодорожного сообщения между двумя странами;

Правительство РФ временно запретило выдачу рабочих виз гражданам КНР и безвизовые турпоездки между Россией и Китаем;