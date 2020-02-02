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В Китае всего за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом

На подходе второй госпиталь. Онлайн-трансляция

Общество

 

Китайские строители в воскресенье сдали в эксплуатацию временный госпиталь Хошэньшань в Ухане — эпицентре распространения нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Весь процесс постройки медучреждения занял всего 10 дней. Рабочие находились на стройплощадке круглосуточно.

Вот как это происходило:

Видео: CGTN

Больница Хошэньшань расположилась на площади 34 тыс. кв. м, она рассчитана на 1000 коек. 1400 военных медиков примут здесь пациентов, зараженных коронавирусом.

На данный момент в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, уже более 9 тыс. случаев заражения 2019-nCoV.

Уже в среду, 5 февраля, местные власти планируют открыть вторую специализиированную больницу — Лэйшэньшань. Персонал этого учреждения примет 1,5 тыс. пациентов.

Следить за постройкой нового госпиталя можно в прямом эфире:

Трансляция: New China TV

 

СТАТИСТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА


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Теги:
больница, коронавирус, китай

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