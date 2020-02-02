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Заражено — 14643 (в России — 2), смертей — 305. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом
В Китае всего за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом
На подходе второй госпиталь. Онлайн-трансляция
«Новая газета»редакция
Китайские строители в воскресенье сдали в эксплуатацию временный госпиталь Хошэньшань в Ухане — эпицентре распространения нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает телеканал CGTN.
Весь процесс постройки медучреждения занял всего 10 дней. Рабочие находились на стройплощадке круглосуточно.
Вот как это происходило:
Больница Хошэньшань расположилась на площади 34 тыс. кв. м, она рассчитана на 1000 коек. 1400 военных медиков примут здесь пациентов, зараженных коронавирусом.
На данный момент в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, уже более 9 тыс. случаев заражения 2019-nCoV.
Уже в среду, 5 февраля, местные власти планируют открыть вторую специализиированную больницу — Лэйшэньшань. Персонал этого учреждения примет 1,5 тыс. пациентов.
Следить за постройкой нового госпиталя можно в прямом эфире:
СТАТИСТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА
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