В Китае всего за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом

Китайские строители в воскресенье сдали в эксплуатацию временный госпиталь Хошэньшань в Ухане — эпицентре распространения нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Весь процесс постройки медучреждения занял всего 10 дней. Рабочие находились на стройплощадке круглосуточно.

Вот как это происходило:

Больница Хошэньшань расположилась на площади 34 тыс. кв. м, она рассчитана на 1000 коек. 1400 военных медиков примут здесь пациентов, зараженных коронавирусом.

На данный момент в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, уже более 9 тыс. случаев заражения 2019-nCoV.

Уже в среду, 5 февраля, местные власти планируют открыть вторую специализиированную больницу — Лэйшэньшань. Персонал этого учреждения примет 1,5 тыс. пациентов.

Следить за постройкой нового госпиталя можно в прямом эфире: