Брексистское

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Объявленный заранее мучительный процесс:

Великая Британия выходит из ЕС.

Проблема проработана и в целом решена.

Выходит третий год она, как замуж за слона, —

Но вышла, с Божьей помощью, полмира обозлив.

Туманной зимней полночью закончился разрыв.

Как эта новость вынесла из топа новостей

Расцвет коронавируса, скандалы всех мастей,

Помпео в Белоруссии, сумятицу Кремля

И все прогнозы грустные об участи рубля!

Ликуют консерваторы, и виги трут глаза.

Конечно, конспираторы усматривают за

Осуществленьем Брексита оскалы местных морд:

Им, как обычно, грезится сплошной Вован де Морт.

Такой байдой подавится британское кино:

Вован де Морту нравится, но верить мудрено.

Гляжу без содрогания, но ликованья без,

Как Великобритания выходит из ЕС.

Не шок, не поражение, не сдача, не провал —

Я в этом положении не раз уже бывал;

Знавал я страсти тайные, по милости небес,

И в функции Британии, и в функции ЕС.

И уходил я горестно, и — чаще — отпускал,

И оправданий, помнится, при этом не искал:

Возможна злоба черная, но ежели по мне,

То это плодотворная эмоция вполне.

Такое испытание полезно для повес —

Сперва побыть Британией, потом побыть ЕС…

Есть прелесть разлучения, прощанья навсегда —

Негромкая, вечерняя, как блеклая звезда,

Окраинная улица и мартовский закат:

Никто не образумится, никто не виноват.

Тут ни при чем питание и ни при чем прогресс:

Ступай себе, Британия, попробуй без ЕС.

Глупа самоотверженность, и бесполезна власть,

Грешно тебя удерживать, бессмысленно проклясть,

Смешно твое юродство ей, зато познаешь ты

Высокую эмоцию прекрасной пустоты,

Счастливой безнадежности, беспечной, как ковбой,

Божественной возможности сказать «и Бог с тобой!».

Довольно быть компанией. Ушел Бирнамский лес.

Прекрасно быть Британией, прекрасно быть ЕС —

Ступай, довольно ропота! Тому никем не стать,

Кто не имеет опыта сбегать и отпускать.

О бегство от хозяина под музыку Массне!

О зимняя окраина! О поворот к весне!

О прелесть разлетания и кроткий свет небес!

Да здравствует Британия, да здравствует ЕС!