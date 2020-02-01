Брексистское

онлайн
Заражено — 12039 (в России — 2), смертей — 259. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом
Дмитрий Быковобозреватель
Объявленный заранее мучительный процесс:
Великая Британия выходит из ЕС.
Проблема проработана и в целом решена.
Выходит третий год она, как замуж за слона, —
Но вышла, с Божьей помощью, полмира обозлив.
Туманной зимней полночью закончился разрыв.
Как эта новость вынесла из топа новостей
Расцвет коронавируса, скандалы всех мастей,
Помпео в Белоруссии, сумятицу Кремля
И все прогнозы грустные об участи рубля!
Ликуют консерваторы, и виги трут глаза.
Конечно, конспираторы усматривают за
Осуществленьем Брексита оскалы местных морд:
Им, как обычно, грезится сплошной Вован де Морт.
Такой байдой подавится британское кино:
Вован де Морту нравится, но верить мудрено.
Гляжу без содрогания, но ликованья без,
Как Великобритания выходит из ЕС.
Не шок, не поражение, не сдача, не провал —
Я в этом положении не раз уже бывал;
Знавал я страсти тайные, по милости небес,
И в функции Британии, и в функции ЕС.
И уходил я горестно, и — чаще — отпускал,
И оправданий, помнится, при этом не искал:
Возможна злоба черная, но ежели по мне,
То это плодотворная эмоция вполне.
Такое испытание полезно для повес —
Сперва побыть Британией, потом побыть ЕС…
Есть прелесть разлучения, прощанья навсегда —
Негромкая, вечерняя, как блеклая звезда,
Окраинная улица и мартовский закат:
Никто не образумится, никто не виноват.
Тут ни при чем питание и ни при чем прогресс:
Ступай себе, Британия, попробуй без ЕС.
Глупа самоотверженность, и бесполезна власть,
Грешно тебя удерживать, бессмысленно проклясть,
Смешно твое юродство ей, зато познаешь ты
Высокую эмоцию прекрасной пустоты,
Счастливой безнадежности, беспечной, как ковбой,
Божественной возможности сказать «и Бог с тобой!».
Довольно быть компанией. Ушел Бирнамский лес.
Прекрасно быть Британией, прекрасно быть ЕС —
Ступай, довольно ропота! Тому никем не стать,
Кто не имеет опыта сбегать и отпускать.
О бегство от хозяина под музыку Массне!
О зимняя окраина! О поворот к весне!
О прелесть разлетания и кроткий свет небес!
Да здравствует Британия, да здравствует ЕС!