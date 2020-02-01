Второй день Помпео

— У нас в Беларуси такая диктатура, что все в субботу отдыхают, а я работаю, — пошутил Александр Лукашенко.

— Мы готовы обеспечить вас на 100 процентов нефтью, но по конкурентным ценам, — пошутил в ответ госсекретарь США Майк Помпео.

Госсекретарь США приехал в Беларусь с официальным визитом впервые с 1994 года. В последний раз визит такого уровня состоялся еще «при Шушкевиче». Майк Помпео встретился с Александром Лукашенко и, судя по комментариям для прессы, они успели обсудить все главные вопросы — от санкций до нефти.

Напомню, что в Минске нет посла США уже почти 12 лет — уровень представительства был снижен в 2008 году после введения Соединенными Штатами санкций в отношении нескольких белорусских компаний. Теперь же стороны возвращаются к прежнему уровню представительства и вскоре, пообещал Помпео, в Минск приедет новый посол США. Что касается санкций, то этот вопрос, по словам госсекретаря США, зависит от соблюдения прав человека в Беларуси. Америка по-прежнему обеспокоена ситуацией с правами человека, и, по словам Помпео, будет продвигать реформы, чтобы эти права были защищены. «Мы рассмотрим, какие мы можем снять санкции и в результате чего. Пока мы до этой точки не дошли, но в такие моменты, как сегодня, все нас приближает к этой цели», — сказал Помпео.

Госсекретарь США пообещал, что США увеличат инвестиции: «Внешняя политика Трампа в первую очередь направлена на усиление безопасности. И вы видите, что мы сделали в Украине, увеличив инвестиции в нее. Это то, что не смогла сделать предыдущая администрация: они несерьезно отнеслись к своим обязательствам в обеспечении безопасности. Мы продолжим делать это и здесь, в Беларуси». Помпео сказал, что США прекрасно понимают долгую историю отношений Беларуси с Россией и ни в коем случае не хотят ставить Беларусь перед выбором. Соединенные Штаты, по словам Помпео, готовы и дальше работать для того, чтобы Беларусь оставалась независимым государством.

Конечно, субботний визит в Минск — это лишь часть большой евразийской поездки госсекретаря США: в Беларусь он прилетел из Украины, а после Беларуси должен посетить Казахстан и Узбекистан. Но это очень важное событие и для Беларуси, и для других стран. Эта поездка — свидетельство того, что

США наконец всерьез приходят в постсоветский регион.

Раньше они оставались сферой влияния России, затем ими заинтересовался Китай и начал довольно агрессивное экономическое освоение региона. Теперь же свое внимание на ситуацию в постсоветских странах всерьез обратили Соединенные Штаты, а это значит, что регион становится полем для самых серьезных мировых игроков.