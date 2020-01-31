Блогеру Владиславу Синице оставили в силе приговор за твит о детях росгвардейцев

Второй кассационный суд оставил в силе приговор финансовому менеджеру из Подмосковья Владиславу Синице, осужденному на пять лет колонии за твит. Синица — единственный фигурант «московского дела», которого судили по «экстремистской» статье о «возбуждении ненависти». Твит он написал после несогласованного митинга 27 июля, на котором правоохранители избивали мирных протестующих. Сам он на этой акции не был.

Адвокат Синицы Денис Тихонов требовал от кассационного суда отменить приговор, вынесенный его подзащитному, и вернуть дело в суд первой инстанции за недоказанностью вины. Прокурор заявил, что вина Синицы полностью доказана, а суд первой инстанции вынес правосудное решение. Он попросил суд оставить приговор без изменений.

«Я по-прежнему считаю себя невиновным, — заявил сам Синица. — Мое нахождение здесь продиктовано абсурдным обвинением. Это публичное запугивание всех, кто не боится высказывать свое мнение. Считаю мое дело политическим заказом. <…> С этого лета я проехал много интересных мест, доехал до этого чудного лагеря и пересказывал людям мою речь — никто не увидел в ней призывов. Я получаю сотни писем поддержки, люди стоят за меня в пикетах, благодарят меня. Моя речь была направлена на то, чтобы ни один ребенок ни с одной стороны не пострадал. Прошу суд руководствоваться совестью и здравым смыслом».

Росгвардейцы Александр Андреев и Артем Тарасов, проходившие по делу как свидетели обвинения, во время рассмотрения дела в суде первой инстанции утверждали, что случайно наткнулись в твиттере на комментарий Синицы (он был ответом к твиту другого пользователя) и испугались за безопасность своих детей. «Стал беспокоиться за жизнь своей дочери», — давал показания в суде Андреев.

Государственный обвинитель запрашивал за спорный твит максимальное наказание — шесть лет лишения свободы, однако судья Елена Абрамова посчитала, что пяти лет будет достаточно. Это самый большой срок во всем «московском деле» на данный момент.

Главными доказательствами в деле стали судебные экспертизы, выполненные Центром социокультурных экспертиз (он также делал экспертизы по делам Pussy Riot, «Свидетелей Иеговы» и историка Юрия Дмитриева) и Институтом криминалистики ФСБ.