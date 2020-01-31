«Архитектура блокады». Онлайн-премьера документального фильма. СМОТРЕТЬ

Премьерный показ документального фильма «Архитектура блокады» состоялся 27 января в петербургском Доме Кино. Вход был свободный и случился переаншлаг — школьники сидели на полу, взрослые стояли вдоль стен. И все равно не всем желающим хватило места. Тема блокадного города, его жизни, подвига, страдания — чрезвычайно важна и чувствительна для нынешних петербуржцев — неважно, потомки они блокадников или нет.

Фильм-расследование режиссера Максима Якубсона (в рамках проекта «Сохраненная культура» (основан в 2010 г.), руководитель и продюсер Виктор Наумов) получился не только «про архитекторов и архитектуру», но и про город, к которому относились как к близкому человеку, про людей, которые оказались в невероятных трагических обстоятельствах. Авторы погрузились в архивные документы, отсмотрели километры кинохроники, поговорили со специалистами, чтобы собрать полную картину того, как менялся облик архитектурных доминант в годы блокады, и кто конкретно отвечал за спасение уникальных зданий.

Фильм рассказывает, как маскировали Смольный и единственную в городе нефтебазу «Ручьи» (вместо нее с высоты немецкие летчики видели «жилой квартал»), как прятали вокзалы и мосты и корабли Балтфлота, стоявшие в Неве. Выяснились подробности: военные даже предлагали взорвать высотные доминанты Ленинграда, чтобы они не стали ориентирами для вражеской авиации.

С 31 января (19:00) по 2 февраля (23:59) картина будет доступна для просмотра на сайте «Новой газеты». Авторы надеются, что позже «Архитектуру блокады» увидят на разных городских площадках в Петербурге и Москве. Идут переговоры о показе в рамках III Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие», который пройдет в июле в Петербурге, а также на Международном Санкт-Петербургском культурном форуме.