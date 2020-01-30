«Я Иисус в сравнении с росгвардейцами»

31 января в 11:00 у трех фигурантов «московского дела» — Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова — апелляция на приговор. В декабре Мещанский суд Москвы приговорил Лесных к 3 годам колонии, Мартинцова — к 2,5 годам, а Мыльникова — к 2 годам условно (из-за трех несовершеннолетних детей на иждивении). Всех их признали виновными в применение насилия к полицейским на акции протеста 27 июля. Лесных, Мартинцов и Мыльников вину не признали, они утверждают, что пытались помочь людям, которых на их глазах избивали правоохранители. Антифашист, донор и стрейтэджер Лесных ответил на вопросы специального корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара из СИЗО. Он рассказал, что ни о чем не жалеет и считает свой поступок оправданным, главной проблемой России назвал пропаганду на телеканалах и похвалился, что привил сокамерникам любовь к чистоте.

— Почему ты вообще пошел 27 июля на акцию протеста? Как тебя затронула тема выборов в Мосгордуму?

— Накипело. Больше всего задела тема горящей Сибири, пожаров. Выборы — больше как побочная тема.

Но шанс упускать нельзя, если он есть. А шанс был, хоть и небольшой: если бы «игра» была честной и основных незарегистрированных кандидатов, лидеров оппозиции допустили бы до выборов. Начинать нужно с малого.

— На акции ты вступился за Ингу Кудрачеву и ее молодого человека Бориса. Ты же, наверное, помнил про «Болотное дело»? Почему не остался в стороне, понимая, чем это может грозить?

— В тот момент я ни о чем не думал. Внутри все поднялось бурей и обрушилось девятым валом. Просто хотел прекратить этот произвол, растащить эту «кашу малу». Про «Болотное дело» точно не помнил и был настроен никуда не ввязываться. Невеста предупреждала! Может, это «обостренное чувство справедливости» или еще что-то, не знаю. Действовать нужно было быстро!

Егор Лесных в зале Мещанского суда. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

— Не жалеешь о том, что случилось? Если бы вернулся назад в 27 июля, как поступил?

— Поступил бы так же. Ни о чем не жалею. Считаю свой поступок оправданным. Не мы это начали. Если не отвечать на такой произвол и беспредел, то чего ждать в следующий раз?! Сегодня растоптали наши права и свободы, завтра отнимут жизнь. Когда дуболомы бездумно молотили [протестующих] резиновыми дубинками, то они или забыли, или не знали ни Конституцию РФ, ни Уголовный кодекс РФ, ни закон «О полиции».

— Что скажешь про потерпевших полицейских по своему делу?

— Про полицейских заметил, что они в большинстве своем из провинции. Там люди по-другому мыслят, о другом мечтают. Желаю им меньше терпеть и больше бывать за пределами своего маленького мирка.

Жалко ребят — так, будто это они за решеткой. С физической подготовкой — проблемы, с памятью — проблемы, зарплаты низкие. Оговорили себя на суде.

Хочу бесконечно повторять слова Антона Шило (солист группы «Кровосток» — прим. «Новой»):

«Никакой свободы врагам свободы — моя политика! В мусора берут после двух лет у психоаналитика».

— На суде ты сказал, что на акции не держал плакатов, потому что «в это не веришь». Что ты имел в виду? Почему?

— Я не верю в конкретные лозунги. Не кричу то, во что не верю, и не несу плакаты, которые мне не близки.

— Изменилось ли твое мнение после пикетов в защиту Павла Устинова, других фигурантов «московского дела»? Многих из них отпустили. Да и Ивана Голунова еще в июне во многом спасла общественная активность, в том числе уличная. Или думаешь, важнее что-то другое?

— Думаю, что общественный резонанс работает! Если бы не пикеты и журналисты, которые все освещают, мы бы уже сидели свои немалые сроки. Многих только поэтому отпустили! Когда вскрывается вся правда — рушатся абсурдные обвинения, и обвинители сдают позиции, дабы не налажать еще больше.

Общественная активность крайне важна. Стоит выходить на улицы, ходить в суды, показывая свою поддержку, — это и есть гражданское общество. Важно хоть что-то делать, а не только говорить! От разговоров ничего не меняется. Либо предлагай что-то конкретное, либо помалкивай. Балаболов хватает на «Первом канале», «России» и НТВ.

— Ты очень часто ездил в Волжский, помогал маме, пропадал на строящейся даче. Почему? Твои близкие и друзья говорят, что ты уехал в Москву по большому счету только из-за денег. Далеко не все так привязаны к малой родине. Чем тебе так нравится Волжский?

— Мне нравится мой город, я ведь вырос там. Помимо родителей и друзей, там остался островок уединения, тишины. Это я про дачу. Хочу достроить ее, чтобы жить можно было. В городе — не то. Слишком шумно и душно. Москва — кормушка, сюда все едут за «лучшей жизнью», но в итоге лишь зарабатывают деньги, а тратят на малой родине либо за границей.

Мать Егора Лесных. Фото: Алина Десятниченко, для «Новой газеты»

Большинство, как и я, вахтеры. Здесь зарабатываю, там улучшаю жилищные условия, возвращаю долги родителям. Возможностей и стабильности в Москве больше, но сам этот город мне не особо нравится. Питер больше люблю, хотя жить там не смог бы. Не хватает солнца и душевной теплоты, гостеприимства малых городов.

— Почему ты не уехал из России после 27 июля? Неужели не понимал после первой волны арестов по «московскому делу», что тебя это тоже наверняка коснется?

— А куда уезжать? Хорошо там, где нас нет :) Слишком погряз в московских делах, работа наметилась, а с деньгами туго было как раз. Не знаю, на что надеялся.

Я думал, что меня должны были опознать, еще когда жестко задержали [27 июля] после всех гуляний на Трубной площади. Видео же к делу приобщали. Меня уже знали, просто момент выжидали. Мы с [экс-фигурантом «московского дела» Валерием] Костенком в одном отделе тогда всю ночь ждали «решений сверху». В итоге — 10 тысяч штрафа.

А дальше — «русская рулетка». Как я уже говорил, я не чувствую себя виновным в совершенном преступлении по статье 318 часть 1 УК РФ. Общество должно сделать выводы. На суд и справедливость приговора надежды нет.

Конституция — филькина грамота. Все только одну статью признают — 51-ю.

— Расскажи про свою антифашистскую молодость. Почему ты участвовал в том движе?

— Все началось с музыки, с панк-рока, а точнее с поп-панка. Слушали музыку, добывали новые записи, интересовались. Затем все переросло в нечто большее, мы закопались в этом с головой. Само собой, это подразумевало автоматически и причастность к антифашистскому движению. Тогда ты либо «фа», либо «антифа». Аполитов никто не любил и ни во что не ставил.

Это было время футбольных фанатов. Они все были правых взглядов, оттуда много «бонов» (так неуважительно называют неонацистов, националистов — прим. «Новой») пошло. Раздражали очень, сами нарывались. Мы давали отпор.

— Ты организовывал концерты, помогал бездомным, боролся с неонацистами. И делал все это не ради денег, конечно. В чем была мотивация?

— Организация концертов — это было самое интересное в плане движухи. Общались с ребятами из разных городов, звали к нам выступать. Тогда я уже был убежденным стрейтэджером (представитель панк-культуры straight edge, проповедующей отказ от наркотиков, алкоголя и табака — прим. «Новой»). Мне многое с детства не нравилось. Культуру потребления презираю. Дым сигаретный с детства не терплю, когда еще дед в окно кухонное курил, и весь дым от «Примы» в квартиру тянуло. Это был мой личный антифашизм :)

Стали собираться и делать что-то — в те годы море было по колено. Затем организовали по воскресеньям ФНБ (Food not bombs, волонтерская инициатива по раздаче еды бездомным — прим. «Новой»). Мы каждую неделю 2 года без перерывов делали эту акцию, пока запал совсем не пропал.

Нацики любили совать свое жало на эти акции. Один раз всю основу фанатской фирмы привезли, а там уже взрослые и подготовленные бойцы были. Но обычно все нормально заканчивалось, ведь в Волжском все тихо. Всего пара серьезных побоищ была.

После концертов начали делать фестиваль ежегодный «Все вместе», чтобы собрать всех друзей в одном месте. Это был самый душевный провинциальный фестиваль в России. Мы всегда попадали на деньги, всегда были потом в минусе и все скидывались.

— Почему вообще вы с друзьями решили пытаться сделать Волжский лучше, а не уехать в Москву или еще куда подальше, где больше всего, в том числе и того, чего вам не хватало?

— В Волжском своя атмосфера. Город маленький, примечательного мало. Зато люди интересные, открытые! Никто не стремился в Москву тогда. Скорее, наоборот, все хотели в Волжский съездить — один наш друг из Саратова переехал к нам и обосновался насовсем.

Родной город Егора — Волжский. Фото: Алина Десятниченко, для «Новой газеты»

Интереснее было в малом городе движ организовывать, пытаться менять что-то. В Москве такой атмосферы, как в Волжском, никогда не было. Не было такого единства, как в Волжском, Кирове или в Беларуси.

— Если в 2000-х большой проблемой, с которой нужно было бороться (в том числе потому, что не боролась власть), были «боны», то с чем сейчас нужно бороться?

— Сейчас, как мне кажется, основной проблемой стала пропаганда, «оболванивание народа». Сейчас все забыли про «бонов», так как время меняется, мода меняется.

Прежние «боны» — это нынешняя Росгвардия.

Они [ее бойцы] тоже ничем не интересуются, вершков нахватались и идут «за царя», «за отечество»! Хотя, может, за стабильными окладами, служебным жильем, ранней пенсией. Сделка с совестью.

— Тебе понравился заголовок статьи в «Новой газете» про тебя — «Антифашист в рыцарских доспехах»? Или слишком пафосно? :)

— Немного пафосным показался. Мне вообще не нравится, что меня «героем» сделали. Плакаты такие были, друзья с ними стояли в пикете. Это, конечно, круто все, надо внимание граждан привлекать к проблеме, но немного лицемерно, как мне кажется. Люди, которые в пикетах стоят и шум в интернете поднимают, обсуждают в блогах все это, — больше для страны делают, чем мы. Мы всего лишь хотели остановить насилие со стороны этих «псов системы».

Мне бы больше понравился заголовок True till death по SXE-тематике (имеется в виду straight edge — прим. «Новой»).

— Мне показалось, когда я был в Волжском, что твои друзья, такие активные в молодости, «потерялись» сейчас, не знают, к чему приложить свои усилия, не видят смысла в какой-либо общественной жизни. Это так? И как с этим у тебя?

— Может быть, и так, я не знаю. Душевных разговоров у нас давно не было. Последнее время я вообще не успевал с ними встретиться, когда приезжал в Волжский. Домашние дела, дача, родня в деревне. Всего не успеть.

Друзья Егора Лесных. Фото: Алина Десятниченко, для «Новой газеты»

Клуб Marks (его открывал в Волжском Лесных с друзьями — прим. «Новой») закрылся, делать стало совсем нечего, а с учетом возраста — совсем не понятно, чем дальше заниматься. Взрослеем, осторожничаем. Я еще тогда, в 23–25 лет, «потерялся», поэтому решил донором стать, чтобы совсем ущербным себя не чувствовать. Затем сортировкой и сдачей вторсырья увлекся.

А по улице с плакатами ходить у нас никогда желания не было. :)

— Ты вообще называешь себя левым в политическом смысле? Какие у тебя политические убеждения?

— Скорее да. Точно не могу ответить, много нюансов. Мне больше близка система устройства общества, как в романе Хаксли «Остров». Еще лет в 17–18 я прочитал книгу Гарленда «Пляж», но там все печально. На «Острове» немного по-другому, это вроде анархо-коммунизм. Но я не изучал подробно разные виды госустройства. Могу сказать лишь, что хочу жить, как в Дании, Норвегии, Финляндии, и чтобы был безусловный доход от продажи природных ресурсов, как в арабских странах. Такие [политические] убеждения.

А личные убеждения — быть вне системы потребления, минимизировать свой экослед. Честно говоря, проблемы экологии и прав животных меня даже больше беспокоят, чем проблемы соблюдения прав человека. Хотя начать нужно именно с прав человека и соблюдения Конституции РФ.

— Твой отец говорил мне, что был за Путина (да и мама, мне показалось, тоже), и вы часто спорили, но сейчас, конечно, он свое мнение изменил. Как думаешь, люди в России начнут думать сами, только если их близких посадят ни за что?

— Однажды мы даже поссорились после Нового года в гостях у родственников на эту тему. У старшего поколения одна песня: «Лишь бы не было войны». С кем? Против кого? Головы им задурили. Я еще из ИВС писал родителям, чтобы выкинули телевизор, перестали смотреть этот бред и включили головы. Но им пофиг, и бодаться бесполезно.

Отец Егор Лесных. Фото: Алина Десятниченко, для «Новой газеты»

Даже мое заключение-злоключение их не мотивирует.

Вся надежда на молодое поколение, дети должны учить родителей искать интересное на просторах интернета, а не жрать ту баланду, которой их кормят по телевизору. Он реально отупляет.

— Что ты думаешь о новой солидарности, которая вдруг возникла в Москве, России. Ты ожидал такого?

— Скорее нет, чем да. Меня удивляет, как много людей продолжают выходить на пикеты, стараются привлечь внимание к проблеме. Много музыкантов откликнулось, журналистов. Все пытались не молчать, и неважно, что по щелчку все не сработает. Но Голунова же вытащили?! Устинова… Есть шанс расковырять «осиное гнездо».

Лучше суета и шум вокруг, чем тихий ужас и замалчивание проблем.

«На молчание знак не согласился!»

— Noize MC прислал тебе открытку, Face записал видео, где собирает тебе передачу, Оксимирон и Шило приходили к тебе на суд. Рэп — это круто?

— Рэп — это круто! :) Это все мои старые друзья, хоть они и не знали об этом. Давно слежу за их творчеством. Отношение к «Фэйсу» развернулось на 180 градусов после того, как он «раздуплился». Очень приятно, что они не остались в стороне. Спасибо, ребята!

Особый респект «Нойзу» за «Детей космонавтов». До кучи хотелось бы узнать отношение к ситуации у ГРОТ и KillaGramm. Такой рэп мне по вкусу.

— Будешь организовывать концерты рэперов, когда выйдешь?

— Я могу организовать все что угодно. Всегда любил этим заниматься! Было бы кого звать. Я как-то уже позвал в Москву [группу] «Полтора землекопа», а они потом с правыми начали тусить и исчезли с горизонта. Ошибочка вышла. Обязательно организую совместное чаепитие с группой «Кровосток» и всеми желающими! :)

— Как думаешь, почему кого-то отпустили, а вас с Максимом Мартинцовым — нет?

— [Отпустили, потому что] побоялись шумихи, резонанса. Вот у Саши Мыльникова не было особой позиции, но есть трое маленьких детей и ипотека. Я уже сам хотел предложить его годик к своему сроку прибавить, если бы ему реального дали. Но все обошлось, к счастью! Совсем лютовать не стали! :)

А у меня «нет устойчивых социальных связей» (цитата с судебного процесса — прим. «Новой»): не женат, нет московской прописки, нет официальной работы. Личные характеристики не учитываются.

Хотя я Иисус в сравнении с росгвардейцами.

— Расскажи про сокамерников. С кем сидишь? Удается передать им свои убеждения? Всех уже стрейтэджерами сделал?

— Почти так! :) Аха-ха. Спасибо за кипиш ОНК и отдельно [бывшему члену ОНК, ныне сотруднице ФСИН] Анне Каретниковой! Сделали-таки. Меня 5 раз переводили, и последняя камера, где не курят, почти все на спорте. Убеждения, может, и не передать, но любовь к чистоте привил! Стало лучше, чем на «панк-вписке» :) Чище! Порядок есть, уборка ежедневно, все почти четко. В семье, конечно, не без урода, но мы работаем над этим.

Про сокамерников не буду. Лучше промолчу, чтобы не ухудшить [их] положение. Компания вполне приятная, сносная. Можно и обсудить что-то. Все не доверяют ВВП и действующему правительству. Половина уж точно сидит ни за что. Могли бы и не сидеть, если бы система иначе работала, но у нас сначала сажают, потом уже ищут, за что.

— Есть ли какие-то проблемы в СИЗО? Как, например, там живется вегетарианцу (хотя я так и не понял, почему твоя мама говорила, что ты в Волжском ешь ее котлетки)?

— Были проблемы со свежим воздухом — но мы их решили. Сейчас кормят не очень, до нового года было вкуснее. Вегетарианцу живется не очень. На казенных харчах не протянуть. Тюрьма — такое место, где лучше вообще не болеть, поэтому и кушать нужно вкусное и полезное. А вкусное и полезное с воли заносят либо в магазине в СИЗО покупать. А купить на что? Спасибо, что содержите меня!

Так можно и вегетарианцем, и даже веганом тут оставаться, но на все нужны немалые средства. Про мамины котлетки — отдельная тема: когда я бываю у нее, то ем, что дают, не возникаю и не диктую свою кухню. А самому готовить некогда!

— Расскажи, как решился сделать предложение Даше (Блиновой — гражданской жене)?

— Предложение обсуждалось еще в ИВС, мало ли — может, это характеристику улучшит. Гражданский брак в РФ не котируется, и свидания с такой «женой» не дают. Что еще делать?

Не так все представлялось нам. Я хотел это сделать на отдыхе, где-нибудь в Индии, на Шри-Ланке, но не в СИЗО. Теперь же приходится действовать иначе. Когда выйду — переиграем все по-настоящему, романтично, как она хочет! :)

Дарья, девушка Егор. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

— Не было сомнений?

— Сомнений нет уже давно. Еще в первые три месяца понял, что женюсь на этой блондинке! Так об этом Волосатому (другу) и сказал. Когда он возле входа в Marks спросил, кто это, я ответил: «Девушка, на которой я женюсь». Так вот самонадеянно и дерзко.

— Сам придумал сделать кольцо из фольги? Или [экс-фигурант «московского дела» Алексей] Миняйло посоветовал? Очень похоже на него :)

— У Лехи был целый план, а у меня — целый сухпаек! Шоколадок не было, фольги, соответственно, тоже. Но крышечка от каши вполне подошла. Я делал кольцо в час ночи после очередного суда. Кольцо с воли не тот шарм. Решили все по DIY (философия «сделай сам» — прим. «Новой») слепить моими руками.

— Даша рассказывала, что ей кажется, что свадьбу специально затягивают. Тоже чувствуешь это?

— Как я понял из последнего письма, устное ходатайство «не считается». То ли они потеряли бумагу, то ли ее не было. Все запутано. Если что, то всегда в колонии можно доделать недоделанное. Даше виднее. Я уже запутался, кому какие ходатайства писать.

— Чем тебе понравилась Даша? Ожидал ли ты такой поддержки от нее сейчас?

— Это долгая история. Сложно рассказать все понятным языком. У нее была грусть во взгляде, и я решил ее взбодрить. Она у меня натуральная вся такая, цветочек с волжских полей.

Поддержку ожидал — натуру ее знаю. Она своего не отпустит. Я свой для нее — она моя росомаха!

— Скучаешь по котам (у Егора и Даши живут два рыжих кота)?

— Еще как. Люблю этих засранцев. Жалко, что так мало места дома, и даже котам тесно. Виню себя, как «родителя», что не могу обеспечить даже котов. Про детей пока промолчу.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

— Ты был на суде в футболке со статьями Конституции. Слышал уже, что Путин решил ее поменять в режиме спецоперации? Как относишься к тому, что он, может, будет править вечно?

— Еще Путин говорил, что так важно соблюдать главный закон страны, а за слова нужно отвечать! Не хотелось бы повторения истории, как в фильме «Смерть Сталина». Власть должна быть сменяемой. Надоели феодальный строй, самодержавие.

— Твоя девушка сказала, что «московское дело» сделает многих правозащитниками. А тебя? Когда окажешься на свободе, чем будешь заниматься? Может, политикой?

— Я не знаю, кем я буду, где я буду и как я буду. Правозащитником — однозначно, но вряд ли это будет моим основным занятием. Школа [тут] хорошая, опыт уже приобрел. Жаль только, законы не работают.

Политиком мне стать нереально при всем желании. «Нет устойчивых социальных связей» :) Политика слишком грязное дело. В этой стране в ней можно только замараться.

— Или ремонтом? Кстати, расскажи, чем тебя так увлекает это дело?

— Лучше современным ремонтом, по новым технологиям. С запасом на будущее. Мне нравится делать все четко по плану, не переделывая начатое без конца. Лучше один раз хорошо на десятилетия. Однако это стоит денег, а я с простыми людьми работаю. Не нашел пока свою нишу.

— Ты любишь путешествовать, вы собирались с Дашей заниматься турбизнесом. Куда хочешь поехать в следующее путешествие и почему туда?

— Мне нравится уезжать подальше от цивилизации. Очень ценю человеческую простоту и доброту. Одна из любимых стран — Таиланд. Говорят, в Индии та же самая атмосфера и немного дешевле. У нас было очень много интересных ситуаций в полнейшей жопе типа Мьянмы или Вьетнама, но всегда все хорошо заканчивалось. Хороших людей везде хватает, даже в СИЗО. :)

Фотографии пары из отпусков. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

— Из России после выхода на свободу не уедешь? Что для тебя, кстати, патриотизм?

— Не знаю пока. Сразу точно не уеду, а дальше — по обстановке. У меня еще дача не достроена, много дел. Все здесь, сложно взять и уехать. Патриотизм для меня — это любовь к родине, к природе, к семье. У меня сильного желания «валить» нет, есть огромное желание жить в России не хуже, чем в развитых странах ЕС. Притом что у нас все для этого есть, если убрать всех тупых и жадных хранителей нала в обувных коробках и счетов в офшорах.

— Твой «подельник» Мартинцов сказал в последнем слове: «Если нас забудут, мы пропадем». Согласен? Я слышал, что писем стало не так много приходить...

— Согласен. Если не будет внимания к нам — нас тут «живьем похоронят». Человек в системе хуже скота. Всем пофиг на твои условия, твои проблемы и твою правду. Система убивает в человеке все человеческое. Частичку души мы точно здесь потеряем, ну а дальше — как себя настроить! :) Везде можно жить.

Писем последнее время не так много, но и этого количества хватает. Я еле успеваю отвечать. А еще ведь и остальное успевать надо: читать, учить язык, историю.

— Знаю, ты просил прислать тебе в СИЗО книгу о Франциске Ассизском, «Фауста», Милля «К свободе», «Молекулярную биологию гена», «Дом правительства», Homo deus Харари. Такой странный набор. Почему именно эти книги?

— Случайный выбор. Читаю книгу: вижу отсылку и хочу и эту книгу прочитать. «Дом правительства» начал читать по совету людей по переписке. Харари сокамернику прислали. Очень интересная критическая история! «Фауста» давно хотел прочитать, про «Молекулярную биологию» из книги «Искусство оскорблять» [Невзорова] узнал. А про Милля — из книги «Тренировочная зона» Пола Уэйда. Читаю много :)

— Что ты уже прочитал? Какие впечатления, мысли?

— «Как выжить в современной тюрьме» Стаса Симонова — хорошая книга, пособие для тех, кто «заезжает». Лучше читать еще в ИВС или даже на воле. Хотя она устарела лет на 10 уже, и многое поменялось, но в целом картина отражена. Прикольное чтиво на один день.

Невзорова быстро проглотил, очень понравилось! Идеальная работа публициста.

«Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Новая версия» Джона Грэя дочитываю. Мыслей куча. Грэя Даше отдам, ей обязательно нужно прочитать в ближайшее время :) Там про гормоны и их влияние.

— Нойз написал тебе в открытке: «Пусть двадцатые принесут нам прекрасное, светлое будущее наконец». Ты веришь в это?

— Хочется верить.

Цифры красивые — правители старые.

Что они знают о жизни? Дорогу молодым! :) Верить же нужно во что-то, в самом деле. Точно не в «богов» (после Харари и Глебыча любой фанатик станет агностиком). Интересно, работает ли карма? В конце концов, можно верить в персональный ад, описанный в книге «Куда приводят мечты» :) «Думай позитивно, стакан всегда наполовину полон! Только не думай, что в стакане» (с).

— Любовь сильнее страха?

— Само собой. Ради чего вообще жить? Только она нас спасет! Правильно говорят растаманы с Ямайки, что Бог есть любовь. Другой катехизис нам не нужен. Осталось научиться возлюбить ближнего как самого себя. При условии, что вы себя любите! :) Страх — это непонимание того, что ждет впереди, но, как говорится в русской пословице, волков бояться — в лес не ходить.