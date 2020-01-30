«Сделка века» или совместный пиар?
Дональд Трамп выступил с мирным урегулирования отношений между Израилем и палестинцами
Александр Пановсобкор «Новой», Вашингтон
Проблема существует свыше 70 лет, предыдущим американским президентам не удалось распутать этот гордиев узел мировой политики. Все прошлые договоренности непримиримых соседей, называемые «историческими» и даже отмеченные Нобелевской премией мира, неизменно заканчивались вооруженными конфликтами. В этот раз Америка предложила «сделку века» — так «скромно» назвал ее Дональд Трамп, представляя детали мирного плана в Белом доме в присутствии израильского премьера Биньямина Нетаньяху, послов нескольких арабских стран, конгрессменов из Республиканской партии и представителей консервативных организаций Америки. Посланцев Палестины, а также членов Демпартии на церемонии не было.
В чем суть плана
Председатель Палестинской автономии (ПА) 82-летний Махмуд Аббас назвал «сделку века» «пощечиной века» и объявил очередной «день гнева», в ходе которого протестующие на улицах жгли портреты Трампа и Нетаньяху. После того как 45-й президент перенес посольство США в Иерусалим, Вашингтон признал Голанские высоты израильскими, представители ПА не участвуют в переговорах с американцами. Несколько раз Аббас отказывался разговаривать с Трампом по телефону, глава Белого дома послал ему письмо. Президент США отметил, что его план — самый лучший шанс построить наконец независимое палестинское государство:
- со столицей в Восточном Иерусалиме (где будет открыто посольство США);
- с территорией в два раза больше нынешних земель, занимаемых палестинцами;
- со спонсорским вкладом США и арабских соседей в экономику ПА в 50 млрд долларов;
- с созданием там миллиона рабочих мест;
- с поднятием в два раза уровня ВВП и сокращением в два раза безработицы (до 10 %).
Деньги пойдут также на инфраструктурные проекты, например строительство под территорией Израиля 40-километрового тоннеля между сектором Газа и остальной территорией будущего палестинского государства. Как отмечают в пресс-релизе Белого дома, это самый «всеобъемлющий план» за всю долгую историю безуспешного мирного урегулирования, первый в истории план с картой новых границ двух стран, которые были согласованы с израильскими властями. План предполагает, что палестинское государство получит возможность использовать израильские порты Хайфа и Ашдод, палестинцам смогут открыть курорт на северном берегу Мертвого моря. План предусматривает продолжение палестинской сельскохозяйственной деятельности в долине реки Иордан, сама долина согласно плану должна быть де-факто под контролем Израиля, который сохранит свои поселения, в том числе на Западном берегу, на севере Мертвого моря, а также Голанские высоты.
Палестинские беженцы не будут иметь возможности селиться в Израиле, им будет предоставлен выбор: либо жить на территории палестинского государства, либо отправиться в третью страну. Если палестинцев не устраивает карта, им предлагают начать прямые переговоры с Израилем, который обязуется в течение четырех лет не проводить застроек на землях, отведенных палестинцам. Как обещал Трамп, ни палестинцы, ни израильтяне не будут изгнаны из своих домов.
Но есть условие: палестинское государство должно быть демилитаризованным, требуется отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения «Хамас», группировки «Исламский джихад» и других военных подразделений.
Эксперты называют предложенный палестинскому государству суверенитет «ограниченным», отмечая, что новые земли для палестинцев находятся преимущественно в пустыне.
Трамп предлагает купить согласие палестинцев: «На протяжении всей своей долгой карьеры в деле заключения сделок я убедился в том, что сложные проблемы требуют нюансов, основанных на фактах. Вот почему наше предложение предоставляет точные технические решения, чтобы сделать израильтян, палестинцев и регион более безопасным и гораздо более процветающим. Мое видение дает обоюдную выгоду», — заявил Трамп. Впрочем, даже если не получится, ничего особенного не произойдет, отметил президент Трамп. Это его фирменная оговорка, так же он говорил перед встречами с лидером КНДР Ким Чен Ыном по вопросу ядерного разоружения Северной Кореи. Там договориться не удалось.
Примечательно, что Госдеп и посольство США в Израиле разослали предупреждение американцам, в котором говорится, что не следует посещать Западный берег и Восточный Иерусалим после обнародования плана. Дипломаты-профессионалы понимали, какую реакцию вызовет «сделка века» у палестинцев.
Почему сейчас?
Мнение критиков Трампа, а также Нетаньяху — за планом мирного урегулирования на деле скрывается мощная пиар-акция, ставящая сугубо внутренние цели для обоих политиков. Для Трампа — отвлечь внимание избирателей от процесса импичмента, а также заручиться поддержкой еврейской общины Америки. Для Нетаньяху, которому в Израиле были предъявлены сразу три уголовных обвинения, — набрать политических вистов накануне очередных, уже третьих за год, выборов в кнессет 2 марта.
Почти три года зять президента Трампа Джаред Кушнер, а также специальный посланник Джейсон Гринблатт вели переговоры с Израилем и рядом арабских стран, в том числе с Иорданией и Египтом. Соглашение было готово, но администрация Трампа не спешила о нем объявлять. Посол США в Израиле Дэвид Фридман отметил, что это было сделано в связи с двумя раундами израильских выборов и внутриполитическим кризисом в этой стране, чтобы администрацию Трампа не обвинили во вмешательстве во внутренние дела иностранного государства. Теперь, отмечает посол, когда главный соперник Нетаньяху на выборах генерал Бени Ганц объявил о поддержке мирного плана (он также побывал в американской столице и встретился с Трампом), в Вашингтоне сочли возможным огласить условия мирного плана, не дожидаясь третьих выборов в Израиле.
Израильский телеведущий Барак Равид задал госсекретарю Майку Помпео вопрос о том, что многие эксперты прямо говорят о том, что Трамп и Нетаньяху своим планом решали собственные предвыборные задачи. Госсекретарь назвал подобные рассуждения «циничными»: «Критики и циники всегда будут, это меня не удивляет. Я был свидетелем, работа началась задолго до того, как были запланированы израильские выборы и пройдут американские выборы. Мы собирали много разных мнений профессионалов, которые работали над этим раньше. Нам потребовалось время, чтобы собрать это вместе, и мы представили план в тот момент, когда мы поверили, что у нас появилась фундаментальная реалистичная основа для начала разговора».
Участники президентской гонки из лагеря демократов выступили с резкой критикой плана, прежде всего из-за передела границ, признанных ООН. Сенатор Берни Сандерс заявил, что план Трампа «увековечит существующий конфликт».
«Мирный план Трампа не дает никаких шансов для палестинского государства», — сказала сенатор Элизабет Уоррен. — «Объявление плана без переговоров с палестинцами — это не дипломатия, а обман».
Аарон Дэвид Миллер, эксперт по Ближнему Востоку, который консультировал шесть госсекретарей, назвал «сделку века» «дипломатической халатностью на новом уровне», а Трампа и его зятя Кушнера — «участниками предвыборной кампании Нетаньяху». В этой связи интересны итоги визита израильского премьера в Москву, где тоже будут говорить о новом мирном плане.
С другой стороны, Ральф Рид — председатель общественной организации «Коалиция веры и свободы», называющей себя движением, объединившим более миллиона консерваторов, верящих в поддержку «проверенных временем ценностей, крепких семей и индивидуальной свободы», не жалеет для Трампа слов восхищения: «Его ближневосточный мирный план — смелый и дальновидный. Будучи первым президентом США, который призвал к созданию палестинского государства с конкретными границами, он проявил большую моральную ясность в требовании, чтобы такое государство было демократическим, демилитаризованным, свободным от коррупции и терроризма, уважало права человека и признавало право Израиля на существование. Его признание израильского суверенитета над историческими еврейскими землями в Иудее и Самарии с Иерусалимом в качестве его неделимой столицы является основой для прочного мира. Трамп — лучший друг в Белом доме, который когда-либо был у Израиля».
Как недавно заявил на митинге президент, настоящие евреи должны поддержать его на ноябрьских выборах. Цитата:
«Если вы голосуете за демократа, вы очень нелояльны по отношению к еврейскому народу и очень нелояльны по отношению к Израилю. И только слабые люди скажут что-то другое».
Согласно опросам, проведенным в ходе выборов 2016 года, 71 % избирателей-евреев проголосовали за Хиллари Клинтон и лишь 23 % — за Трампа. Как отмечает исследование службы Гэллапа, большинство евреев-американцев идентифицируют себя с Демократической партией, и нет никаких доказательств того, что ситуация изменилась за время президентства Трампа. В этом году опросы Гэллапа показали, что 65 % американских евреев — за демократов и только 30 % — с республиканцами. С точки зрения идеологии 44 % американских евреев называют себя либералами, что намного выше, чем 25 % среди остального населения. Но за Трампа, безусловно, консервативные еврейские организации (называющие себя сионистами) и американские евангелисты, называющие Израиль главным союзником Америки.
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