Беги, Саша, беги

Известная история похождений закадычных друзей-футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — это история преступления и наказания. Преступление уместилось в несколько утренних часов 8 октября 2018 года с двумя драками в Москве, наказание для них и еще двух фигурантов вылилось не в условные, а в реальные сроки. Заслужили — получили по полтора года, невзирая на статус ведущих игроков своих клубов, а ранее и сборной России. Наказание, похоже, надолго отбило у них охоту развлекаться так, как, по их представлениям, положено звездам большого футбола, и что не было секретом для футбольной общественности задолго до финального аккорда. Если кого и стоило пожалеть, так это их близких.

Что будет с Кокориным и Мамаевым дальше, зависело не только от них. «Краснодар» по понятным этическим соображениям контракт с Павлом Мамаевым разорвал — владелец клуба Сергей Галицкий высказался прямо и жестко о плохом примере для воспитанников футбольной академии. «Зенит» объявил, что совершившего «отвратительный поступок» и оступившегося, но нужного футболиста он обязательно дождется. Чем проявил подход прагматический и, на первый взгляд, гуманный.

На деле оказалось, что отвергнутый «Краснодаром» Мамаев остался в большом футболе, а Кокорин оказался вне его.

По процедуре УДО подельники вышли из белгородской колонии 17 сентября прошлого года. Футболисты они не бросовые, о чем и начальство было прекрасно осведомлено, пару раз разрешив провести за колючей проволокой матчи с участием знаменитых сидельцев, широко освещавшиеся в СМИ.

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Согласно известной присказке, мастерство не пропьешь, посему Мамаева по выходе на свободу приютил «Ростов», которому для продолжения борьбы за медали необходим был опытный хавбек. А Кокорина, с которым «Зенит» заключил новый контракт, пытались даже дозаявить на продолжавшуюся летне-осеннюю часть чемпионата Российской премьер-лиги, но РФС не позволил. Мотивировав отказ тем, что на момент закрытия окна Кокорин еще не находился в расположении клуба.

Попытка, однако, означала, что в нападающего верят безоговорочно. Никаких сомнений в том, что будущее 28-летнего форварда связано именно с «Зенитом», руководство клуба не выказывало: заявления были полны оптимизма, и болельщики с нетерпением дожидались вестей с полей, когда придет пора первых тренировочных сборов.

Вести пришли из Арабских Эмиратов, с первого сбора. Вначале хорошие: Александр Кокорин быстро набирает форму, вышел на поле в контрольном матче с клубом третьего дивизиона Катара с капитанской повязкой (!) и даже отметился хет-триком. За плохими новостями дело тоже не стало — тут же стало известно, что Кокорин должен отправиться в Сочи. Не на курорт, а в аренду, о чем безнадежный аутсайдер чемпионата клуб «Сочи» радостно и сообщил.

Фото: Ольга Мальцева / ТАСС

Похоже, о подобном развитии событий и главный тренер «Зенита» Сергей Семак, и сам футболист если точно и не знали, то догадывались. Сергей Богданович не скрывал разочарования. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что аренда пойдет форварду на пользу, что поддержали и отдельные эксперты. Но когда нападающий резко пошел в отказ, пошли конспирологические версии.

Нынешний «Сочи» по сути — дочерняя команда «Зенита», заправляет которой небезызвестный Борис Ротенберг, и с которым у Кокорина был конфликт еще в бытность пребывания в московском «Динамо». Руководство «Зенита» в лице генерального директора Александра Медведева, а если брать выше, то и главы «Газпрома» Алексея Миллера в какой-то момент решило, что лучше, если форвард «с историей» во избежание излишнего шума начнет новую жизнь не в «Зените», которому уже ничто не помешает триумфально завершить сезон, а в родственном клубе. Игровой практики будет завались, заодно и форму наберет, и команде поможет не вылететь.

Порешали боссы между собой и известили фигуранта о новом месте назначения. Совершенно не ожидая, что тот ответит черной неблагодарностью.

Вообще-то в аренду отправляют кого угодно и откуда угодно. Другой вопрос — как это дело обставить. Обставлено было довольно неуклюже, если не сказать по-хамски, на то они и «баре». Александр Александрович Кокорин — тоже человек, пусть и со шлейфом. Участник чемпионатов Европы-2012 и 2016, чемпионата мира — 2014, автор самого быстрого гола в истории сборной России. Сильно оступившийся, но не списанный, что тот же «Зенит» неоднократно подчеркивал.

Теперь строптивца отправляют на сбор с «Зенитом-2», в котором, по прогнозу жены футболиста, и завершится роман с большим клубом. Если, конечно, боссы не пойдут на попятную, что маловероятно. Кстати, Кокорин по выходе на свободу мог оказаться в «Фейеноорде» или в какой другой солидной команде. Но он очень уж хотел вернуться именно в «Зенит», где его так сильно ждали.