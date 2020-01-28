«Я надеялся найти работу и вернуться за вами»
Отец бросил двух сыновей пяти и восьми лет в аэропорту
Эскалаторы Шереметьево. Фото: РИА Новости
Виктория Микишакорреспондент «Новой»
В воскресенье днем Виктор Гаврилов оставил в аэропорту Шереметьево двух своих сыновей — восьмилетнего В. и пятилетнего И., а сам улетел в Ростов-на-Дону. В рюкзаке у мальчиков работники аэропорта нашли их документы и записку от отца. В ней он написал, что не может обеспечить детей, поэтому просит поместить их в приют и обещает вернуться, когда найдет работу. Детей отвезли в подмосковную больницу. На мужчину заведено уголовное дело по статье 125 УК («оставление в опасности»), по которой Гаврилову может грозить год лишения свободы.
Виктор Гаврилов вместе с сыновьями прилетел в Шереметьево рейсом из Хабаровска. Ему 41 год, он с мальчиками жил в Комсомольске-на-Амуре. Региональное издание «Губерния» пишет со ссылкой на мэрию Комсомольска-на-Амуре, что «отец 24 января забрал документы из школы на старшего ребенка и пояснил, что уезжает в Москву, якобы там есть жилье и есть возможность найти работу».
В воскресенье, после того как Гаврилов оставил детей в терминале D в Шереметьево и прилетел в Ростов-на-Дону, его зафиксировали камеры наблюдения аэропорта. Двое суток полиция искала мужчину, а утром 28 января он сам пришел в следственный отдел города Батайска Ростовской области. Во время допроса он попросил прощения у сыновей: «Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников аэропорта, полиции, что вам не угрожает опасность.
Я надеялся найти работу и вернуться за вами».
В интернете опубликовано видео, в котором мама мальчиков, Ольга Пушкарева (Гаврилова), рассказывает об отношениях с бывшем мужем. Ольга говорит, что Виктор ее бил, привязывал к компьютерному столу и втыкал нож в руки и ноги, насильно подстриг ее наголо и неоднократно выгонял из дома. Ольга утверждает, что после развода Виктор не давал ей видеться с детьми.
Уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко подтвердила, что женщина на видео действительно мама мальчиков. Но Виктор и Ольга давно в разводе, у Ольги новый муж и она ждет ребенка, а мальчики давно живут с отцом.
Слова Ольги о насилии также будут проверены, заявила омбудсмен.
Ирина Игонькина, продавец продуктового магазина в Комсомольске-на-Амуре, несколько лет дружила с Виктором. Она рассказала «Новой», как жила семья Виктора и Ольги в 2017–2018 годах. «Ольга орала как ненормальная, соседи это знают, ломала игрушки, материлась. Виктору звонили соседи, чтобы он приехал. Это постоянно было. Она бросала (детей) и уходила. Однажды она пошла к подружке и оставила их допоздна, они есть хотели, стали чайник включать и обварились». Игонькина рассказывает, что Виктор добивался развода, получил его и предлагал Ольге написать отказ от детей. Они вместе ходили для этого в опеку, но мать так и не лишили родительских прав.
По словам Игонькиной, у Ольги была квартира, но она потребовала, чтобы бывший муж и дети выписались. Тогда Виктору пришлось прописать детей по другому адресу и жить с детьми на съемной. Работы не было, денег не хватало.
Игонькина вспоминает, что в конце зимы 2018 года Гаврилов поехал на вахту в Корею «работать на рыбе», а детей оставил с Ольгой. Отправлял ей деньги, один раз 70 тысяч, второй раз 50 тысяч. Через месяц Ольга не забрала мальчиков из школы и детского сада и исчезла с деньгами.
Дети оказались в приюте, через два месяца Виктор вернулся с вахты и забрал их.
В следующие разы, когда уезжал на вахту, Виктор оставлял мальчиков на временное содержание в приюте. «По нашей информации, это было два раза. Это законно. У нас есть такая форма устройства детей, если нет родственников или другой возможности не оставлять детей в опасности», — прокомментировала «Новой» Виктория Трегубенко.
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Виктория Трегубенко также подтвердила «Новой», что маме мальчиков выносили предупреждение за неисполнение родительских обязанностей: «Сейчас есть материалы, и мы изучаем, что тогда произошло». Уполномоченная сообщила, что мама мальчиков не лишена родительских прав и если она согласится, то сможет воспитывать детей.
Сейчас мальчики находятся в Лобненской больнице под Москвой. На этой неделе они прилетят в Хабаровск и либо сразу вернутся к родственникам, либо пока останутся в приюте.
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