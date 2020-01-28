«Стыдно перед больными. Но выхода нет»

67 водителей скорой помощи в Екатеринбурге намерены с 1 февраля объявить забастовку и отказаться выезжать на вызовы. Причина — невыгодные условия труда, которые им предлагает новый работодатель.

«Все, наверное, знакомы с таким понятием, как аутсорсинг скорой медицинской помощи, — говорится в открытом письме одного из водителей. — В Екатеринбург пришла пермская аутсорсинговая компания и выставила [нам] следующий ультиматум: оформляйте либо ИП, либо становитесь самозанятыми.

Что такое оформить ИП? Работать самому на себя. Естественно, нам сразу сказали: больничный сами оплатите, отпуск — сами <…>. Терять, собственно, уже нечего.

В полночь 1 февраля, если мы не придем к соглашению о трудовом договоре, все 67–70 водителей прекращают свою работу, уходят домой. Что будет? Честно, я не знаю, как долго станции скорой помощи простоят без водителей, сколько страшного произойдет, пока машины «03» будут стоять».

Забастовку намерены объявить водители трех из тринадцати городских подстанций скорой: они расположены в Юго-Западном районе Екатеринбурга, в центре и в районе Уралмашзавода. Автопарки этих подстанций в прошлом году были переданы на аутсорсинг пермской компании «Феникс–Логистика».

— Вообще-то мы и сейчас находимся на аутсорсе. Но у другой компании — ООО «Эффективная система здравоохранения», — рассказал «Новой газете» один из водителей, работающий на станции скорой помощи на улице Серафимы Дерябиной. — Прежняя компания оформляла нас как наемных рабочих, то есть гарантировала соцпакет и стабильную зарплату — 22 000 рублей в месяц. Теперь нам предлагают открыть ИП, доход в рамках которого будет составлять 145 рублей в час, или около 18 000 рублей в месяц.

Свои имена водители публиковать отказываются. Говорят, что еще надеются на успешные переговоры. И более того — не хотят, чтобы их «запомнили» пациенты.

— Перед больными стыдно: я понимаю, что из-за меня к кому-то может не приехать помощь. Но выхода нет: на 22 тысячи жить невозможно, а теперь зарплата будет еще ниже!

За 22 тысячи рублей водитель должен отработать 164 часа в месяц. Рабочий день — 12 часов.

— В графике предусмотрено время на отдых, но на самом деле его нет. Вызовы идут один за другим. В среднем за смену получается около 20 вызовов.

Фото: Анна Майорова / URA.RU / TASS

Альтернатива, по словам водителей, у них есть: в Екатеринбурге сотни вакансий в логистических компаниях и такси.

— Просто на скорой особая работа, не мебель возить: ты понимаешь, когда нужно поехать быстрее, когда наоборот — деликатнее. От этого жизнь зависит. У нас сложилось взаимопонимание с врачами, поэтому покидать коллектив жалко, да и непонятно, кто на твое место придет. Но за 18 000 работать не будем.

Руководитель компании «Феникс–Логистика» Евгений Фридман заявил «Новой газете», что готовящаяся забастовка водителей скорой его не беспокоит.

— Нужно понимать, что эти люди — не сотрудники нашей организации. Мы предложили им трудоустройство на наших условиях. Если они не хотят работать с нами — могут не работать. У нас есть водители, которые выйдут на маршруты с 1 февраля.

По словам Фридмана, водители неправильно трактуют размер своей зарплаты в случае оформления ИП: 18 000 рублей они будут получать, если будут работать по трудовому договору, а в случае с оформлением ИП или статуса самозанятых доход может составлять и 25–30 тысяч рублей.

— Просто в случае с трудовым договором мы платим 13% НДФЛ и 30% — в Пенсионный фонд. А в случае с самозанятыми отдаем водителям всю сумму на руки, а они сами за себя платят 6%, — говорит Евгений Фридман.

В управлении здравоохранения Екатеринбурга также заявили, что конфликт «Феникс–Логистики» с водителями скорой не скажется на оказании помощи пациентам:

«1 февраля новая компания-аутсорсер обязана вывести свои автомобили на линию, это условия контракта. И мы убеждены в том, что они будут выполнены. Будут ли от данной компании работать водители, которые работали у предыдущего аутсорсера, — это только вопрос трудовых взаимоотношений между водителями и компанией. На качестве и доступности медицинской помощи для жителей города это никоим образом не скажется», — заявила ведущий специалист экспертно-аналитического отдела горздрава Татьяна Ауст.

Фото: Вова Жабриков / URA.RU / TASS

Действующие водители екатеринбургской скорой отмечают, что им ничего неизвестно о наличии у пермской компании штата своих водителей.

— Перед больными стыдно: я понимаю, что из-за меня к кому-то может не приехать помощь. Но выхода нет: на 22 тысячи жить невозможно, а теперь зарплата будет еще ниже!

Стоит отметить, что забастовка водителей в Екатеринбурге — не первая, связанная с работой компаний Евгения Фридмана. Так, в ноябре прошлого года забастовку грозились объявить водители пермской скорой помощи, работающие в компании «Феникс-менеджмент» (ей принадлежат 90 из 120 карет скорой в столице Прикамья). В декабре водители подали заявление в прокуратуру, указывая, что уже два месяца не получают зарплату. Сам Евгений Фридман тогда заявлял, что люди получат все выплаты до 25 декабря.

Эксперименты с аутсорсингом автомобилей скорой помощи на Урале проходят в Екатеринбурге, Перми, Башкортостане и Челябинской области. Не везде эти эксперименты оказываются удачными: так, в Челябинской области в прошлом году власти расторгли контракт с компанией-поставщиком на фоне жалоб жителей на долгое время ожидания скорой. Сами чиновники мотивируют передачу автомобилей СМП на аутсорсинг необходимостью обновления автопарка скорых, на которое в бюджетах регионов нет денег.