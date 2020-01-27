«Журналиста нельзя судить за профессиональную деятельность». Видеообращение



Журналисты «Новой газеты», «Медузы», «Коммерсанта», «Медиазоны», «Эха Москвы» и других СМИ выступили в поддержку коллеги из дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, против которого завели дело о финансировании террористической организации.

«Новая газета» публикует видеообращение, в котором журналисты требуют немедленного освобождения Гаджиеваи передачи его дела под контроль главы республики — Владимира Васильева.

Единственный свидетель обвинения по делу Гаджиева прямо в суде извинился и заявил, что дал показания под пытками.

Ни для кого не секрет, что расследования независимого «Черновика», где Абдулмумин Гаджиев занимает пост руководителя отдела религии, доставляет неудобства руководству республики.

Журналисты на Северном Кавказе регулярно подвергаются серьезной опасности, а механизм их защиты в регионе — отсутствует. Именно поэтому так важно внимание к политическому делу против дагестанского журналиста.