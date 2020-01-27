Секретная благотворительность

Отчеты «на правах рекламы»

По адресу пермского благотворительного фонда «Содействие — ХХI век» нет вывесок и каких-либо знаков присутствия здесь крупнейшей благотворительной организации региона и страны.

В офисе, в трех комнатах в центре Перми, несколько рабочих мест, папки с документами. В коридоре небольшой диван, посуда на подоконнике, микроволновка. У благотворительного фонда нет своего сайта. Поэтому хоть за какой-то информацией мы приходим в офис организации. Чтобы получить устав, приходится писать запрос на имя директора. Без разрешения юрист фонда бумаги не показывает.

Устав прислали через день. «Благотворительный фонд обеспечивает открытый доступ средств массовой информации к своим ежегодным отчетам», — сказано в документе. Отчеты все равно не дали, но обещали предоставить «в течение 30 дней». На сайте Минюста отчетность фонда есть только за 2014 год, хотя фонд ведет активную деятельность с 2010 года и ежегодно реализует сотни миллионов рублей. Минюст нарушений в этом не видит. «Строго в соответствии с законодательством организация публикует отчеты о своей деятельности в периодическом печатном издании «Коммерсантъ»», — отвечает ведомство на вопрос об отсутствии ежегодных публичных документов фонда. И действительно, в марте в «Коммерсанте» опубликован отчет «Содействия — ХХI век» за 2018 год «на правах рекламы».

Добровольные пожертвования в фонд в 2018 году — 1,5 млрд рублей, в 2017-м — 1,1 млрд. При этом в 2017 году сумма ежегодных пожертвований в фонд увеличилась в 3 раза, за период 2013–2016 годов она была порядка 0,3–0,4 млрд рублей. Расходы на целевые мероприятия, «в том числе социальная и благотворительная помощь», в 2018 году — 1,6 млрд рублей, в 2017-м — 0,8 млрд. Куда конкретно ушли эти деньги, из отчета неясно. Указано, что фонд «осуществляет деятельность по содействию в сфере культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности, содействию патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи».

С октября 2017 года директор фонда — Елена Найданова; по данным «Коммерсанта», она финансовый уполномоченный предвыборной кампании Максима Решетникова в 2017 году. По уставу, директор разрабатывает благотворительные программы фонда. А согласовывают и утверждают все проекты попечительский совет и участники. Это 4 человека: Надежда Беляева, президент Пермской художественной галереи, Екатерина Аскарова, директор Пермского губернского оркестра, Лариса Носкова, директор Хоровой капеллы мальчиков, и Ольга Юдина, бывший директор Пермского краеведческого музея.

Вместо бюджета

По информации «Коммерсанта», фонд распределяет добровольные пожертвования крупнейших предприятий-налогоплательщиков региона. Основанием для пожертвований являются соглашения правительства края и предприятий, которые перечисляют в фонд средства на реализацию социокультурных и благотворительных проектов. Одним из крупнейших плательщиков фонда является группа «Лукойл». В 2019 году компания направила на благотворительность в регионе порядка 830 млн рублей.

В компании «Лукойл» рассказали, что действующее соглашение между Пермским краем и предприятием подписано в 2016 году на 5 лет. Каждый год руководитель региона и президент ПАО «Лукойл» подписывают протокол, в котором обозначены объекты финансирования и объем выделяемых денежных средств. В октябре 2019-го был подписан протокол на 2020 год. Какие именно объекты будут и были профинансированы в рамках соглашения и за какие суммы, ни в компании «Лукойл», ни в краевом правительстве не говорят. В пермском «Лукойле» на просьбу предоставить эту информацию нам ответили, что нужно согласовать вопрос с центральным офисом компании.

Публично сообщалось, что через фонд краевые власти финансировали, например, фестиваль «Белые ночи». В 2019 году завершено строительстве фонтана на эспланаде, центральной площади Перми. Инвестор — Сбербанк России — через «Содействие — XXI век» вложил в проект 130 млн рублей. Ответственные за фонтан со стороны администрации края — МКУ «Пермблагоустройство» и Региональная служба по тарифам.

За 2013 год, в единственном опубликованном в открытом доступе отчете фонда, указаны конкретные реализованные программы: «Строительство новой сцены оперного театра и приспособление существующего здания для современного использования» — 280 млн рублей, «Белые ночи 2013 в Перми» — 53 млн рублей, «Строительство фельдшерско-акушерских пунктов на территории Пермского края» — 50 млн рублей, «Разработка ПСД по переносу зоопарка» — 18 млн рублей, «Подготовка и проведение архитектурного конкурса по проекту реконструкции Квартал 179» — 10 млн рублей, «Реконструкция железнодорожного вокзала г. Перми» — 8,5 млн рублей.

Есть еще один источник информации о деятельности фонда — картотека решений арбитражных судов. Периодически фонд судится, и в опубликованных актах можно узнать подробности о договорах и соглашениях фонда и понять степень участия региональных властей в благотворительных программах. Работы и проекты, финансируемые фондом «Содействие — XXI век», определяются, утверждаются и контролируются руководством региона.

По сути, заказчиком работ выступает Пермский край, но оплачивается выполнение работ не из бюджета, а через фонд.

Хищения

Так, в тексте решения арбитражного суда Пермского края от 5 марта 2019 года указано, что администрация губернатора Пермского края, благотворительный фонд «Содействие — XXI век» и АНО «Центр по реализации социальных проектов «Парма» заключили соглашение, по которому фонд передал центру порядка 45 млн рублей для реализации медиапроектов. Обязательства центра «Парма»: согласовывать с администрацией направления расходования денежных средств; представлять администрации ежемесячно отчет о целевом использовании средств; после завершения проектов направить на утверждение администрации финансовый отчет. Обязательства администрации губернатора: рассматривать направления расходов центра и при отсутствии замечаний в течение пяти рабочих дней согласовывать представленные документы; осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств, передаваемых фондом «Содействие — XXI век» Центру по реализации социальных проектов «Парма».

Пермский общественник и правозащитник Денис Галицкий считает, что

власти используют схему с благотворительным фондом для обхода конкурсных и бюджетных процедур:

«Фонды переходят от одного губернатора к другому. «Содействие — XXI век» был создан по соглашению с «Лукойлом» губернатором Чиркуновым. Чиркунов получал в личное распоряжение деньги «Лукойла». Это нужно было, чтобы обойти конкурсные процедуры и сделать хороший оперный театр — логика была такая. Можно самим выбрать хорошего поставщика, архитектора, строителя и построить что-то. Я, например, судился по фонтану на эспланаде. Когда я спрашивал: «Зачем вообще тут фонтан? Кто это решил?» — мне в правительстве отвечали, что так решил Сбербанк: нам дали деньги на фонтан, мы строим фонтан. То есть с чиновника снимается вопрос обоснования и целесообразности проекта». Если бы это было через бюджет, то нужно было бы чиновникам отвечать, почему фонтан, откуда такой проект. А сейчас они говорят: нам подарили. Я не очень слежу за деятельностью фонда сейчас, но, по-видимому, схема расширилась на различные социальные программы, детские сады, больницы — суммы-то очень большие уже. Это обход бюджета.

Если Сбербанк хочет подарить городу деньги, то они в бюджете должны консолидироваться. Соответственно, контроль за бюджетом и все процедуры публичных финансов. А так получается, что Сбербанк распоряжается земельным участком в центре Перми.

Ему что, в аренду сдали этот участок? Если делать через бюджет, то действительно, есть процедуры, и чиновник этим скован», — пояснил Денис Галицкий.

Согласно данным реестра юридических лиц федеральной налоговой службы, единственным учредителем фонда «Содействие — XXI век» с момента его основания является Павел Печенкин — президент международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Но сам он говорит, что прошлом году разорвал все отношения с фондом и не готов комментировать деятельность организации. «Я давно вышел из состава всех органов управления и к этому фонду никакого отношения не имею вообще. Все вопросы — директору. Это было десять лет назад. О том, что происходит в фонде, я знать не хочу», — эмоционально отреагировал Павел Печенкин на наши вопросы.

В декабре пермский городской информационный портал 59.RU сообщил, что следственное отделение управления ФСБ по Пермскому краю расследует дело по факту хищения предположительно 90 млн рублей из благотворительного фонда «Содействие — XXI век». По сведениям 59.RU, возможно, к истории причастен бывший губернатор Пермского края Максим Решетников и его супруга. «Проверяется версия о том, что некий гражданин Максим, похожий на губернатора Решетникова, тратил крупные суммы при посещении дорогих ресторанов в Москве. А также о том, что некая гражданка, похожая на его жену, распоряжалась якобы благотворительными расходами в личных целях», — пишет городской портал.

«Никак не можем прокомментировать эту ситуацию», — ответили на наш вопрос в пресс-службе управления ФСБ по Пермскому краю о возможном уголовном деле о деятельности фонда «Содействие — XXI век».