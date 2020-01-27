«Хотим, чтобы наше мнение было учтено»

В Тюмени около 20 человек вышли на согласованный с администрацией города митинг против изменения Конституции.

Участники митинга держат плакаты с лозунгами: «Провести федеральный референдум по изменению Конституции», «Долой диктатуру и унитаризм!», «Народ — источник власти», «Сохранить самостоятельность местного самоуправления». Требования людей — отмена приоритета национального права над международным, исключение Государственного совета из системы власти, а также распространение ограничений, которые связаны с наличием иностранного гражданства либо вида на жительство, на близких родственников высших должностных лиц России.

«Во время митинга мы раздали порядка 200 листовок, а также собрали подписи 50 человек под резолюцией. Данная резолюция будет направлена в администрацию президента, рабочую группу по рассмотрению поправок в Конституцию РФ и Госдуму. То, что сейчас происходит, — анонсированное общероссийское голосование, реформы Конституции, — это имитация общественного обсуждения без реального учета мнения населения», — рассказал «Новой газете» организатор акции юрист Юрий Рябцев.

Фото: Никита Кифорук

«В России отсутствует правосудие. Единственная возможность достижения правды обеспечивается в международных судебных инстанциях, включая ЕСПЧ. Но президент хочет лишить нас доступа к истинному правосудию», — говорится на листовках.

На акцию пришли члены Национально-освободительного движения. Они подходили к людям, ставившим подпись за резолюцию, и агитировали не делать этого, снимали пришедших на видео.

Все это происходило при молчаливом одобрении сотрудников правоохранительных органов.

Представители НОД объясняли, что активно поддерживают внесение изменений в Конституцию, потому что «это поможет хоть как-то избавить Россию от англосаксонского ига». «Россия является сырьевой колонией США, а событиями в стране управляет американский Госдеп. 28 лет находимся под оккупацией врагов, которые сплотили свои силы против нашего лидера — Путина. Все законы, которые принимаются в Госдуме, пишутся американцами, федеральные телеканалы только и занимаются, что пропагандируют вражеский, чуждый нам западный образ жизни. В Конституцию необходимо внести все предлагаемые созданной рабочей группой поправки, чтобы попытаться изменить что-то в лучшую сторону и сделать шаг к самостоятельности страны», — рассказал «Новой газете» один из пришедших на акцию нодовцев.

Фото: Никита Кифорук

«Я вышел на митинг с целью привлечения внимания общественности к предлагаемым поправкам в Конституцию. Мы собрали подписи под резолюцией, которую самостоятельно составили в качестве проекта поправок к Конституции. Таким образом, мы хотим, чтобы наше мнение было учтено рабочей группой», — рассказал участник митинга Алексей.

15 января президент Владимир Путин во время выступления с Посланием к Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию. Им было предложено ограничение времени пребывания президента у власти двумя сроками и изменение требований к кандидатуре главы государства, в частности — расширить полномочия Госдумы в вопросах формирования правительства, создать Государственный совет, ограничить полномочия Верховного и Конституционного суда.