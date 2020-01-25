Идентификация порно



В Красноярске сотрудники угрозыска при силовой поддержке Росгвардии накрыли порностудию с несовершеннолетними актрисами, больше напоминавшую обычный притон (судя по видео, распространенному 24 января МВД). Бордель размещался в квартире обычной многоэтажки Центрального района, брали его в рабочий момент, помешав съемке. Как сообщает краевое ГУ МВД, «установлены 10 девушек, которые принимали участие в мероприятиях порнографического характера, в том числе несовершеннолетние» (возраст актрис — 15–18 лет), а также «задержаны (уже взяты под стражу на два месяца — А. Т.) подозреваемые в использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов».

МВД имен не назвало, но если кто-то из фигурантов публичен и в городе известен, его не скрыть. Как раз тот случай.

Антон Мишин строил образ видного борца за нравственность молодежи. Фото из личного архива / Facebook

Один из двух арестованных — видный общественный деятель, представитель православно-патриотического крыла, борец за нравственность Антон Мишин, основатель и директор по развитию Центра реабилитации и социальной адаптации «Енисей». Это крупная организация, работает по всей стране — филиалы от Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга и Москвы и от Норильска до Кызыла и Забайкальска.

Сфера приложения сил — в основном, наркоманы и алкоголики, с недавних пор и несовершеннолетние.

В фейсбуке Мишина среди 5 тысяч друзей — чуть не все присутствующие в соцсети красноярские политики, журналисты, активисты.

В прошлом месяце, когда, по данным полиции, у него была половая связь с несовершеннолетней 2004 г.р., что ему и инкриминировано в первую очередь, Мишин все так же продолжал вести фейсбук, вот интригующий заголовок того времени: «Чужих детей не бывает!». Нет, под ним пост не о том, о чем вы подумали, а всего лишь об утреннике в детском интернате «Родничок», на который центр «Енисей» со своим партнером — еженедельником «АиФ на Енисее» — привез подарки. У себя в фейсбуке Мишин поскромничал, но на сайте самого центра, откуда он перепостил фоторепортаж об этом событии, указано, что утренник состоялся благодаря поддержке спонсоров, а также «с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов».

Антон Мишин получает гранты и от краевого бюджета, и от президента. Фото из фейсбука Антона Мишина

Действительно, центр Мишина его получил: размер гранта — 766 тыс. рублей, в его обосновании первой целевой группой названа молодежь, уж потом алко- и наркозависимые, срок реализации — с 1 ноября 2019-го по 31 октября 2020-го. Первые шаги порностудии в этот период — это меры по социальной адаптация молодежи? Центр также обеспечен поддержкой губернатора (из краевого бюджета дают в разы больше, чем президент).

Благодарность Антону Мишину от председателя думского комитета по обороне Владимира Шаманова. Фото: фейсбук Мишина

В фейсбуке Мишина и на сайте центра — десятки грамот и благодарственных писем лично Мишину и «Енисею»; проще сказать, от кого их нет.

Участник заседаний Общественной палаты края при краевой администрации и Общественного совета при красноярской митрополии… Тут тоже проще назвать структуры, в общественных советах при которых Мишин не состоял. Недавно, например, обсуждал «проект Концепции развития системы патриотического воспитания и гражданского образования в Красноярском крае на 2019–2023 годы» на заседании «Общественного совета при агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края». Участвовал в «форуме гражданских возможностей», проведенном федагентством по делам молодежи.

В публичной жизни Антон Мишин много времени уделял религиозным ценностям. Фото из «Вконтакте» Мишина

Впрочем, все эти бессмысленные мероприятия, чреватые умопомрачительными карьерами и деньгами, вряд ли стоит перечислять — кому не известны чиновники и общественники такого типа? Упомяну лишь еще одно: год назад на круглом столе «Возможности волонтеров по безопасности в интернете» Мишин презентовал проект «Кибер-патруль.рф», его внимательно слушали С. Костюнин (Управление губернатора Красноярского края по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений, начальник отдела), М. Москалёва (минобр, старший специалист), капитан Анисимов и подполковник Кокорин (МВД), специалисты районных администраций. Задача «Киберпатруля» — «ограничить доступ к нежелательному контенту со стороны ребенка. Под нежелательным контентом подразумеваются сайты, онлайн-игры, форумы, группы в социальных сетях, чаты, фотоальбомы и видеоролики, содержащие информацию порнографического, насильственного, экстремистского характера».

Таким образом, контур замкнут: одной рукой можно создавать контент (порнуха снималась в том числе веб-камерой с выходом в Сеть), другой рукой — противодействовать этому на гранты.

По данным полиции (она, еще раз, фамилию не называет, только возраст взятого под стражу — правда, ошибаясь), 48-летнему (47-летнему — по версии МВД) Мишину вменена половая связь с несовершеннолетней 2004 г.р. Второму задержанному 38 лет, его имя не столь известное, ему инкриминировано «использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов»: он снимал порноролики с девушкой 2003 г.р. с сентября по октябрь прошлого года по месту своего жительства и в арендованной квартире. А сейчас обоих «взяли с поличным», как говорят в ГУ МВД — «в обнаженном виде и с девушками». Изъяты 28 сотовых телефонов, веб-камеры, флеш-карты, компьютерная техника.

В тот же день, в пятницу, в СК уточнили информацию МВД: организацию порносъемок в коттедже и в квартире в Центральном районе Красноярска вменяют обоим мужчинам, это до 10 лет. Также «следствие рассматривает иные эпизоды незаконной деятельности подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовных дел».

Еженедельник «АиФ на Енисее», плодотворно сотрудничающий с центром «Енисей», в 2017-м брал интервью у Мишина, представляя его: «Родился в 1972 году в Красноярске. В 2001 году окончил экономический факультет КГУ. Возглавлял компанию «Чистые продукты Сибири», строительную и юридическую компании «Енисей». С 2008 по 2012 год работал на ответственных должностях в правительстве Томской области. Прошел профильные специализации по аддикциям и девиациям в поведении. Вдовец, воспитывает дочь».

Допущенному до работы с подростками и пациентами психоневрологического интерната Мишину вменена половая связь с несовершеннолетней. Фото: Конкурс на лучшего руководителя / Краевые гранты Красноярского края / Facebook

Здесь не упомянут срок Мишина — сидел он в конце 90-х в ИК-17 Красноярска (сдавать одну сессию на экономфаке Красноярского госуниверситета из колонии отпустили, последующие экзамены — по индивидуальному графику). Был у Мишина, как он выражается, «опыт асоциальной жизни», «был успешный бизнес — юридическая, строительная компании, но я продолжал испытывать удовольствие от искусственных стимуляторов». Все это он преодолел.

Сейчас его фейсбук — образцового гражданина. Тут проповеди, поздравления с церковными праздниками и с днями рождения Путина и Колокольцева,

отчеты о совместных мероприятиях с полицией и подростками… За короткое время центр «Енисей» стал единственным в Красноярске, куда государство направляет на реабилитацию водителей, задержанных в наркотическом или алкогольном опьянении; «бесплатно занимается реабилитацией православных и лиц, находящихся под управлением уголовно-исполнительной системы»; «имеет договор с государством на социальные выплаты отдельным категориям населения»; задействован властью в федеральных и краевых соцпроектах.

Диплом Антона Мишина дает ему право работать психологом. Фото из личного архива Мишина в фейсбуке

Руководители центра вместе с сотрудниками МВД проводят профилактические лекции в школах для родителей и педагогов, Мишин состоит в попечительском совете психоневрологического интерната Большемуртинского района и регулярно общается с воспитанниками интерната. Как сообщает официальный краевой правительственный портал, «в соответствии с постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края от 29.06.2016 № 108-кдн Мишин Антон Анатольевич, 08.01.1972 года рождения, допущен к деятельности с участием несовершеннолетних».

Это, конечно, удивительно в свете статьи 351.1 ТК РФ, ограничивающей доступ к детям лиц, имевших судимость, но раз власть так решила, Мишин и развил эту деятельность. Социально адаптировал подростков.

Персонаж тем и интересен, что его жизненный путь — типичный для представителя нынешних «элит»

и для времени институциализации криминалитета и его этики. Она не столько в законах, те по большей части нормальные, сколько в правоприменении. Госдума штампует законы для терпил, для судимого, кто проработал всю жизнь дворником в школьном дворе и кого изгнали, а не для того, кому из стен этой самой Госдумы дают грамоты и кто заседает с митрополитом и депутатами.