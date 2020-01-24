«Рынок смартфонов будет парализован»

Федеральная антимонопольная служба уточнила требования для приложений в рамках закона о предустановке российского ПО. Уже с 1 июля 2020 года необходимо предустанавливать на все смартфоны, предназначенные для продажи в России, следующие виды российского софта:

антивирус

навигатор

поисковик

соцсеть

мессенджер

госуслуги

При этом предустановленное российское ПО должно быть популярным, безопасным, а также формировать «приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей». «Новая газета» попросила антимонопольного экономиста и представителей IT-отрасли прокоментировать одну из самых спорных законодательных инициатив властей за последнее время.

Вадим Новиков Антимонопольный экономист, старший научный сотрудник РАНХиГС

— Предустановка софта, предписанная законодательством, а не рынком, означает, что человек вместе с телефоном получает в нагрузку некий товар вне зависимости от того, хочет он этого или нет. Пока что мы не знаем точных коммерческих условий, но реалистично предполагать, что владельцы софта захотят получить с тех, кто его предустанавливает, определенные деньги.

Таким образом, вне зависимости от желания потребителя, ему придется заплатить за то, что он, может быть, и не собирался покупать.

С точки зрения российского антимонопольного законодательства, эти действия законодателя можно рассматривать как навязывание контрагентам условия договора или товаров, в которых потребитель не заинтересован, и в норме это могло бы быть поводом для антимонопольного разбирательства. Но так как в данном случае речь идет о предустановке, напрямую предусмотренной законом, здесь нет возможности обычного в этой ситуации антимонопольного контроля.

Здесь, с моей точки зрения, возникает принудительная продажа товара и перераспределение денег от российских потребителей в пользу российских производителей, что, кстати, уже происходило на многих рынках при помощи средств тарифной защиты.

Антон Гуськов Директор по связям с общественностью РАТЭК

— Относительно критерия духовно-нравственных ценностей – мы не можем это комментировать. Смысл надо узнавать у тех, кто это придумал.

На совещании мы задали ФАС вопрос о том, будет ли какой-то перечень конкретных продуктов или компаний-разработчиков, которые надо будет устанавливать. Нам сказали, что, по мнению ФАС, такого перечня быть не должно. Вместо этого будет перечень классов ПО (навигатор, поиск, антивирус и так далее) и критериев, которым должен будет соответствовать разработчик.

Это создает колоссальную правовую неопределенность, потому что производители, по сути, должны будут сами искать на рынке разработчиков и проверять его на критерии, которые правительство установит.

А что, если найти производителя и заключить договор не удастся? Мы думаем, что это закончится колоссальными разбирательствами в суде и в ФАС. Рынок будет парализован, потому что будет непонятно, можно ли продавать устройства или нет. Плюс ФАС предлагает очень короткие сроки введения данного регулирования по смартфонам — 1 июля 2020 года, тогда как только на тестирование приложений для предустановки нужно минимум полгода.

Карен Казарян Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)

— В Минкомсвязи говорили, что предпочтительный вариант предустановки – это «окно выбора». То есть при первой загрузке телефона пользователю будет предлагаться установить соответствующее ПО. Как они в итоге решат, я не знаю.

Должен быть создан и принят подзаконный акт о предустановке, а сейчас это просто концепция ФАС, то есть какие-то идеи в воздухе.

Естественно, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) воспринимают эти предложения негативно. Мы только-только начали пускать разработчиков из ЕАЭС на внутренний рынок, в том числе на госзакупки, а тут неожиданно создаём ещё один непонятный барьер, по сути специально используя закон о защите прав потребителей, чтобы обойти процедуру согласования. Это вопрос исключительно политический, и его решение будет зависеть от текущих отношений между странами.