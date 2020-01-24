«Закипел аккумулятор. А потом все сгорело дотла»

На трассе «Кола» в Карелии 11 января в туристическом автобусе загорелся мотор. Пассажиры спаслись, но долго ждали другой транспорт на обочине. Четвертого января туристический автобус полностью сгорел в центре Петербурга. Он вёз на экскурсию артистов детского театра, приехавших на фестиваль из Барнаула. Никто из детей не пострадал, но весь реквизит сгорел. В ночь с 29 на 30 декабря под Псковом сошёл с трассы на Петербург автобус с туристами из Минска. Пострадали 24 человека. Первого декабря в Петербурге на ходу загорелся автобус, ехавший с пассажирами в Курортный район.

Самый нашумевший в Петербурге «автобусный» пожар случился минувшим летом — 14 августа в Шушарах. Нашумел он, к счастью, не из-за количества жертв, а просто потому, что люди ехали на свадьбу. В сети потом появились увлекательные видео, снятые регистраторами: в клубах дыма нарядные дамы с букетами прыгают на дорогу. Никто не пострадал, но автобус сгорел дотла. Он принадлежал туристической компании «Аспект+».

А недавно в «Новую» пришло письмо. Тема была указана так: «Почему пассажирские автобусы опрокидываются в кювет, выезжают на встречную полосу, давят людей на тротуарах и горят вместе с пассажирами». Писал водитель, работавший в фирме «Аспект+» на том самом «свадебном» автобусе. Назовём его условно Сергей. И дальше имена наших немногочисленных, прямо скажем, собеседников — водителей автобусов будут изменены. Те немногие, кто соглашался встречаться, показывали документы, подтверждавшие работу в турфирмах. А именно — копии договоров, выписки из трудовых книжек, если такие были, если не было — сохранившиеся маршрутные листы или диски с тахографов. Но все как один просили не называть имен, а лучше вообще их не цитировать. Все хотели и дальше работать.

«Потому что все сгнило»

— За месяц до «свадебного» пожара я начал жаловаться директору на электропроводку в автобусе, — рассказал Сергей из «Аспект+». — Мне не отвечали. Как-то повез людей на экскурсию по Питеру, и на стрелке Васильевского острова у меня закипели аккумуляторы. А там свинец, кислота, всё это испаряется, идёт на улицу и в салон. Фирма прислала другой автобус с водителем, а этот я погнал в ремонт. Поставили новые аккумуляторы — и езжай. Через 3 дня замкнуло стартер. Поставили новый. Еще через два дня сгорел генератор.

После истории с проводкой Сергей из «Аспекта» ушёл. Водитель, принявший машину, успел проездить неделю — и автобус сгорел до скелета, едва не загубив целую свадьбу. Сгорел вместе с новыми аккумуляторами, генераторами и стартером.

— Вез я как-то детей в лагерь, надо было проехать 120 километров, — вспоминает Сергей ещё одно происшествие. — На выезде из Петербурга, на ровной трассе, у машины на ходу отвалился задний бампер с фонарями.

Просто потому, что все сгнило, заднее оперение автобуса скрывало всю эту гниль и ржавчину, но никто этого не осматривал, не мыл, не обслуживал.

Ремонт повесили на меня, хотя я машину только недели две как принял. А как-то вернулся в 6 утра из Пскова, хотел отоспаться, а тут мне звонят из конторы: в 8 утра следующий рейс, забирай людей и вези в Бокситогорск. Не спавши, не евши.

По данным СПАРК, ООО «Аспект+» зарегистрировано в марте 2016 года. Как там оформляют водителей — загадка, потому что, как следует из информации в базе СПАРК, весь персонал состоит из 1 человека. При этом на компании висят исполнительные производства на 390 тысяч рублей: дорожные штрафы, не заплаченные с 2018 года.

Фото: РИА Новости

«Медсправки выдавали пачками»

Согласно приказу Минтранса № 296 от 8 августа 2018 года, перед каждым долгим рейсом механики в парке должны проверять состояние автобуса. По возвращении в парк проверять снова. А водитель каждое утро должен проходить предрейсовый медосмотр.

Водитель Игорь несколько месяцев проработал в компании «Турхолдинг Ареал». За все время, говорит он, ни мед-, ни техосмотра перед рейсами не проходил ни разу.

— Сам я всегда проверял моторный отсек, масло в двигателе, тормоза, рулевое, — объясняет он. — Наводил порядок в салоне. Но перед каждым выездом автобус должны осматривать механики и расписываться. А нам просто выдавали проштампованные путевые листы на месяц вперед. То же самое — с медосмотрами: медсправки с печатями врача давали пачками на месяц.

Владельцы транспортных компаний придумали способ избегать предрейсовых осмотров так, чтоб не нести ответственность за аварии: они берут автобусы в аренду у частников.

— С таким частником заключают договор аренды — и ответственность за машину несет он, а не компания, — объясняет Игорь. — Вообще-то владелец автобуса обязан заключить договор с компанией, у которой есть лицензия на техосмотры, и самостоятельно проходить их, но фактически никто этого не делает. Точно так же — с медосмотром.

В «Ареале» он видел вообще только один автобус, принадлежавший компании.

— Но в сезон и в выходные владелец нанимал по 18 штук в день, — продолжает Игорь. — Ему всё равно было, в каком состоянии автобус.

Машины старые, постоянно вставали прямо на трассе. Я попадал на автобусы, которым по 30 лет. Их подкрасили, подремонтировали снаружи — и вперёд.

Ежедневные осмотры Игорь проходил только в одной компании — «Макстревел», учрежденной в России гражданином Китая по имени Чжао Жуй.

— Да уж, там автобусы были новые, с завода, — со смешком подтверждает его коллега Евгений. — Мы их гнали из Китая через Новосибирск. Я своими руками снимал целлофан с сидений. Только ломаться они начали уже по пути из Китая, когда пробег был меньше 10 тысяч.

Согласно данным СПАРК, в компании господина Чжао Жуя водителей нет вообще, потому что там числится только один сотрудник — гендиректор. Автобусов, если верить СПАРК, у фирмы нет ни в собственности, ни в лизинге. Водители говорят о чудовищном графике поездок без отдыха и сна. Чтобы шоферы не тратили время на поездки домой между рейсами, господин Чжао Жуй велел поставить койки в общей комнате прямо в автопарке. Можно было поспать и в автобусе. Покемарил часок-другой — и снова в путь. При такой загрузке в компании и денежный оборот должен быть внушительный. Но за 2018 год, по данным СПАРК, «Макстревел» заплатила всех налогов, взносов в пенсионный фонд, ОМС и соцстрахование на общую сумму 88 тысяч 598 рублей.

Спасатели и милиция работают на месте столкновения пассажирского автобуса «Икарус» и автофургона КАМАЗ на трассе Махачкала-Сулак в Бабаюртовском районе Дагестана. Фото: РИА Новости

«Почему мой муж попал в рабство?»

Галина — супруга Игоря. Она врач, а не водитель. Но за те три года, что муж возил туристов, так глубоко погрузилась в приказы, законы, инструкции, связанные с пассажирскими перевозками, что может идти хоть в шофёры, хоть в юристы.

— Муж сменил четыре места работы, но везде одно и то же, — рассказывает она.

— Водители молчат, боятся потерять заработок. Они, как правило, люди юридически не подкованные, не знают законов и своих прав.

Во время работы в «Турхолдинге Ареал» Игорь возвращался из рейсов глубокой ночью. Как-то не успел дома разуться, как позвонили из конторы: один из автобусов опять сломался, надо подобрать туристов. Проехать предстояло 150 километров. К этому времени Игорь уже провёл за рулём 18 часов.

— Я вставал в 4 утра, чтобы к шести добраться до стоянки автобуса, а оттуда ехал в центр города за пассажирами, — описывает он свой рабочий день. — Отправление в 6.45-6.50. Доехали до Приозерска, по пути остановка 15-20 минут. В Приозерске туристы идут на экскурсию — у меня есть полчаса на отдых. Потом перегон часа два до Сортавалы. Когда у туристов обед — у меня есть ещё полчаса. Дальше у них экскурсия часа на два. Тут бы мне поспать, но пассажиры возвращаются, кому-то надо забрать что-то из автобуса, кому-то оставить. На обратном пути есть остановка у магазинчика в Лахденпохье, это мне ещё полчаса на отдых. Потом мы торопимся в Петербург, чтобы успеть до закрытия метро, и едем часа три-четыре без остановок. Высадив пассажиров, заправляюсь, еду к стоянке, проверяю машину и убираю в салоне. Во втором часу ночи еду домой. В 4 утра вставать.

Однажды утром, когда муж, как обычно, собирался на работу, поспав два часа, Галина посмотрела на его лицо и побежала за тонометром. Давление было за 180. И предстояло везти туристов в Карелию.

— В Карелию я ездил почти каждый день, в сутки проходил по 800 километров, — рассказывает Игорь. — Спал по два, если везло — 4 часа.

И он показывает своё расписание работы в «Турхолдинге Ареал» в июле 2017 года: 1-2 июля — 2-дневный рейс, 3-4 июля — 2-дневный рейс, 5 июля — ремонт, 6-7 июля — 2-дневный рейс. И так далее. Без единого выходного. Это подтверждается заказ-нарядами.

Последствия ДТП на 115-м километре автотрассы Вологда — Новая Ладога с участием рейсового автобуса, следовавшего из населенного пункта Карельская Мушня в Череповец, и грузовика. Фото: РИА Новости

«Распоряжениями уполномоченного лица»

В «Турхолдинг Ареал» Игорь устроился в июне 2017-го. Единственный документ, который ему дали на подпись, был договор о материальной ответственности за вверенный автобус.

— Компании нанимают водителей без формального трудоустройства, — объясняет он. — Если человек потребует, ему могут дать какой-нибудь договор. В тексте будет куча нарушений, которых он всё равно не заметит. И не будут указаны нормы рабочего времени, оклад, режим отдыха и сна.

Игорь не совсем прав. Например, фирма «Аспект+» (помните «свадебный автобус»?) с его коллегой Сергеем трудовой договор заключала. У «Новой» есть копия. Там очень даже хорошо прописан раздел «Режим рабочего времени»: «время начала и окончания рабочего дня, перерывы для отдыха и питания, а также выходные дни определяются правилами внутреннего распорядка предприятия и распоряжениями уполномоченного лица».

Существует Приказ Минтранса РФ № 15 от 20 августа 2004 года, где «особенности режима рабочего времени и времени отдыха» описаны более конкретно, чем в договоре «Аспекта». С обязательными остановками для отдыха суммарное время за рулём не должно превышать 10 часов в сутки. В рейсы большей продолжительности должны ехать два водителя. Чтобы график труда и отдыха не нарушали, постановление правительства № 153 предписывает оснащать автобусы тахографами.

— Тахограф отсчитывает время и сигнализирует: пора отдыхать, — объясняет Сергей. — За руль должен сесть второй водитель. Но второго водителя в таких компаниях не дают.

Что делать? Отключаешь тахограф и едешь дальше. Контролировать это ГИБДД не может: гаишники сами говорили мне, что не знают, как расшифровать записи тахографа.

Такой прибор в Питере есть у сотрудников транспортной полиции только на Дворцовой, на стрелке Васильевского острова, у Спаса на Крови да еще в паре туристических мест. Если там застукают, что водитель нарушил режим, то штраф платит он сам, а не компания.

Признаны недостоверными

Когда Игорь все-таки уехал работать с подскочившим давлением, Галина не выдержала и позвонила владельцу компании «Турхолдинг Ареал» Сергею Дунаевскому.

— Дословно я сказала так: «Почему у меня такое ощущение, что мой муж в рабстве? Вы обещали дать ему сменного водителя, но он до сих пор работает один», — рассказывает женщина. — И Дунаевский мне ответил: «Вам что-то не нравится? Ваш муж уволен».

— А что такое увольнение? — подхватывает Игорь. — Это же не то, что ты просто работу теряешь. Ты остаешься и без прошлой зарплаты. Абсолютно везде зарплата «серая», если не «черная».

Ты получишь только тот мизер, который указан в договоре.

В договоре между Сергеем и «Аспектом+» указана зарплата 8 тысяч рублей в месяц. Игорь говорит, что ему обычно обещали «белую» часть побольше: 15-16 тысяч. Остальное называлось «премией». Ее платили или не платили по усмотрению работодателя.

— «Премиальные» перечисляли на карточку как бы от частного лица, — говорит Игорь. — При увольнении ты их просто не получал.

Он показывает выписки с банковского счета и из Пенсионного фонда. Если верить второму документу, то в 2017 году Игорь не работал вообще, а в 2018-м всего полтора месяца трудился в «Макстревел» и получил за это 25904 рубля 76 копеек. Из которых на будущую пенсию пошло 4144 рубля.

При увольнении из «Ареала» ему не заплатили. В последний рабочий день, рассказывает Игорь, владелец фирмы Дунаевский пригласил его прийти за расчётом, но непременно прихватить свой экземпляр договора. Того самого — о материальной ответственности. Это было главное доказательство того, что Игорь на компанию работал. Просьба насторожила Галину — и она сделала нотариальную копию документа. Благодаря этому семья сумела отсудить у «Ареала» 126 тысяч рублей за 2 месяца работы. Правда, получить деньги с «Ареала» так и не удалось. Исполнительное производство в отношении компании до сих пор числится открытым, но плательщика больше не нет.

По данным СПАРК, ООО «Турхолдинг Ареал» было зарегистрировано в январе 2017 года не на пустом месте. До него существовала фирма «Гид Лайф», ее единственным учредителем и гендиректором числился тот же Дунаевский. При регистрации он указал адрес, который ФНС потом признала недействительным. За весь 2017 год компания, где автобусы нанимали для экскурсий десятками, заплатила налогов на 2605 рублей. В июне 2018-го ее проверяла трудовая инспекция на предмет «соблюдения работодателем требований трудового законодательства». Проверка длилась 2 часа, нарушений ревизоры не нашли. В октябре 2019-го Ространснадзор ответил Игорю, что компания «предпринимательскую деятельность не осуществляет». Она исключена из реестра юрлиц.

В «Ареале», пришедшем на смену «Гид лайфу», директором стала ближайшая родственница владельца Светлана Дунаевская. Она же, если верить данным СПАРК, была единственной штатной единицей в компании. Адрес этой конторы, указанный в документах, ФНС тоже признала недостоверным. По итогам 2017 года чистая прибыль, показанная «Ареалом», составила 28 тысяч рублей. Общая сумма налогов — 44075 рублей. В июле 2017-го появилась новая фирма Дунаевских — ООО «Гид лайф тур». И тоже указала адрес, по которому её не могли бы найти ни потенциальные кредиторы, ни налоговая. Годовая прибыль компании составила 34 тысячи рублей. Потом из реестра юрлиц исключили и ее.

Больше на Дунаевских никаких предприятий не числится. Между тем, сайт «Гид лайфа» продолжает рекламировать «туры в Карелию из СПб». Если набрать телефонный номер, вам расскажут, насколько активно компания «не осуществляет деятельность». Каждую субботу в 7 утра от станции метро «Звенигородская» в Петербурге рейсовые автобусы с туристами отправляются в двухдневный тур в Карелию. Стоимость — 5590 рублей с человека. Есть другие увлекательные «туры по России» продолжительностью от одного до трех дней.

На месте аварии в Выборгском районе Ленинградской области с участием двух автобусов и двух автомобилей, в результате которой погибли пять человек. Фото: РИА Новости

«Не может служить основанием»

Игорь упорно искал компанию, где можно было бы не рисковать убиться и убить пассажиров. Полтора месяца сидел без работы.

— Город большой, наплыв туристов огромный, автобусов не хватает катастрофически, а устроиться водителем трудно, — объясняет он. —

Как только спрашиваешь об официальном трудоустройстве, об официальной зарплате, тебя просят подождать звоночка — и всё.

Некоторые просто говорили, что оформлять кучу бумаг, платить в пенсионный фонд им невыгодно, или устраивайся так — или ищи другое место. В одной компании открыто сказали: надо подождать, пока они получат сведения из трудовой инспекции, не жаловался ли я когда-то. А то, мол, берем человека, а он права начинает качать. Разве это законно, если трудовая инспекция дает им такую информацию?

Фирму, где внешне вроде бы все устраивало, Игорь нашел в 100 километрах от Петербурга — в Луге. ИП Светланы Погожей производило солидное впечатление. Ежегодно, согласно данным на сайте госзакупок, фирма получала от местных властей подряды на перевозку делегаций. Но в итоге единственным подтверждением того, что Игорь вообще работал на лужское ИП, стала прекрасная характеристика, выданная ему при увольнении. Недавно предприятие проверяла налоговая, но о результатах «Новой» там рассказать не захотели.

Семья Галины и Игоря очень хотела платить налоги, чтобы жить спокойно. Не боясь, что с очередной работы опять придётся уйти без денег. Они писали в Генпрокуратуру, ФНС, Ространснадзор, Роспотребнадзор, МВД, СК, Роструд… Кажется, не осталось инстанции, откуда Галине не прислали бы ответ: обращение принято, спасибо.

— Ответы из всех инстанций были уложены четко в срок, — усмехается Галина. — Ни один чиновник не нарушил сроков. Но ответы сводятся к тому, чтоб переслать мое письмо куда-нибудь.

Она взяла лист А4 и составила схему со стрелочками: кто и куда её посылал. Получилось 11 стрелочек. Самым трогательным оказался чиновник в Росстандарте: лично перезвонил Галине и попросил поскорее предоставить такие-то бумаги, чтоб он мог послать ее по нужному адресу вовремя. А то, добавил, за нарушение сроков его начальство накажет.

Но победителем в конкурсе ответов можно считать Санкт-Петербургскую трудовую инспекцию. Галина и Игорь писали им, что водители автобусов хотят спать положенное количество часов и платить налоги с зарплаты, а для этого им надо, чтобы на работу оформляли официально. Ответ пришел такой: ваши отношения с работодателями не оформлены официально, поэтому «обращение не может служить основанием для внеплановой проверки».