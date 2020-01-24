«Пока отказы россиян от поездок в Китай единичны»

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что министерство культуры и туризма КНР выпустило уведомление о приостановке всех групповых туристических поездок по стране с 24 января и за рубеж с 27 января. Всем туроператорам запрещено оказывать услуги по бронированию авиабилетов и гостиниц. На вечер пятницы число заразившихся новым коронавирусом составляет девятьсот человек, умерли — 20. «Аэрофлот» предложил пассажирам сдать обменять или сдать билеты в Китай с датой вылета до 7 февраля. «Новая» узнала у экспертов турбизнеса, как ситуация с вирусом отразится на всей индустрии.

Роман Лыжин исполнительный директор Ассоциации содействия Русско-Китайскому туризму

— Надо учитывать то, что эту новость распространило агентство Bloomberg. Официальная позиция китайских властей пока еще не опубликована. В 2019 более 160 млн китайцев выехали за рубеж. Китайцы — самый массовый турист, в том числе для России. Если вдруг это произойдет (а вероятность такая, к сожалению, высока), то остается только догадываться, сколько денежных средств потеряет мировая турсфера.

В России у китайцев на первом месте по посещениям Москва и Петербург. Две столицы у китайских туристов всегда в одной программе. Туристы, которые едут в Москву, они всяко посещают и Петербург, и наоборот. Потом по популярности идут Дальний Восток и озеро Байкал.

Если смотреть популярные направления по миру — в первую очередь китайцы едут в Юго-Восточную Азию. Именно поэтому в Тайланде, во Вьетнаме, в Южной Корее были подтверждены случаи заражения этим новым вирусом.

Ирина Тюрина пресс-секретарь Российского Союза Туриндустрии

— В 2018 году с целью туризма из Китая в Россию въехало миллион 256 тысяч с половиной человек. Например, за 9 месяцев 2019 года (за год нет еще статистики) был рост приезжих китайцев с целью туризма в 22%, если в цифрах к нам приехал 1 миллион 297 тысяч туристов из Китая. Для России это рынок номер один. Пока, насколько мне известно, принимающие компании туроператоров никаких аннуляций не получали с китайской стороны. Но надо иметь в виду: китайцы едут в основном в Россию, где их принимают левые китайские компании, поэтому никакой информации от них мы не получим. Москва, Питер, Золотое кольцо — самые популярные направления для иностранных туристов, но для китайских туристов это еще и Байкал, и Транссибирская магистраль.

Пока отказы наших туристов от поездок в Китай единичны. Хотя сейчас и идет сильная информационная волна в связи с вирусом. Плюс подогревает обстановку и предупреждение Роспотребнадзора воздержаться от поездок в Китай. У «Аэрофлота» вышло официальное заявление, что российские туристы могут сдать билеты с датой вылета не позже 7 февраля и полностью возместить стоимость — для многих это может стать причиной, чтобы остаться дома.

Самый большой поток из России в Китай идет на остров Хайнань — это известный пляжный курорт. Туда идут прямые рейсы, там вирус не был обнаружен, карантина нет, авиасообщение не закрыто, скорее всего, в этом направлении ничего не поменяется.