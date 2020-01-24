нетрезведь
«Несчастный случай». Премьера песни из нового альбома «В городе Лжедмитрове»
Фото: РИА Новости
Ян Шенкманспецкор
Готовится к выходу альбом «Несчастного случая» с песнями из спектакля «В городе Лжедмитрове», научно-фантастической комедии о современной России. Об одной из композиций рассказывает лидер группы Алексей Кортнев.
— «Не трезветь» не столько о пьянстве, сколько о том, что люди любыми способами пытаются убежать от реальности, не смотреть ей в глаза, не думать. Я знаю таких людей, они сознательно залили очи, ушли в параллельный мир. А уж как пили при советской власти, мама, не горюй. Помню людей из окружения отца, а это профессура, не грузчики. Как только беседа сворачивала на острые темы, сразу начиналось: «Давайте выпьем!» Буль-буль в стакан, и вот тебе уже не до серьезных вещей.
Темы песен в альбоме — пьянство, любовь к халяве («Нефть будет стоить 120 за баррель и прямо в карман потечет»), фейковые выборы, сталинизм, милитаризм...
Все это, как ботулизм, рождается в замкнутом пространстве, где подавлена свобода, где человек живет в страхе, что его накажут за идеи или за поведение.
Многое объясняет песня «Мутанты», она о том, что происходит, если люди отключают мозги. Они мутируют, перестают быть людьми.
Большое интервью с Алексеем Кортневым читайте в ближайших номерах «Новой».
Посмотреть спектакль «В городе Лжедмитрове»: 12 февраля, 9 и 10 марта в ДК Зуева
Услышать группу «Несчастный случай»: 1 апреля на сцене ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
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