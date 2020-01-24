Россия, которую нам обещали

В будущем году, когда «по расписанию» должны состояться очередные парламентские выборы, «Единой России» исполнится 20 лет. За эти годы партийцы успели наобещать россиянам златые горы, европейский уровень жизни, достойную старость и современную медицину. Чтобы увидеть, насколько это было воплощено в реальности, достаточно сегодня выглянуть в окно и заглянуть в собственный кошелек. Со временем непопулярная «партия власти» выпестовала в себе политическую скромность и стала обещать меньше. А в последние годы и вовсе перестала строить планы на совместное будущее с россиянами: остался лишь токсичный след старого вранья. «Новая» вспоминает главные обещания партии, которую по-прежнему возглавляет Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» была создана в 2001 году на базе партий «Единство» и «Отечество» (лидеры Сергей Шойгу и Юрий Лужков). Первые обещания партии появились еще до официальной регистрации. В 2002 году, когда председателем «ЕР» стал Борис Грызлов, «Независимая газета» опубликовала слитый проект первого партманифеста, в котором «единороссы» обещали:

превратить Чечню и Северный Кавказ в «туристическую Мекку» России;

к 2008 году построить «транспортные магистрали Санкт-Петербург — Анадырь и Токио — Владивосток — Брест»;

обещали, что каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России к 2005 году, а каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня дохода.

Как вспоминает политтехнолог Вячеслав Смирнов, входивший тогда в предвыборный штаб «ЕР», манифест готовила группа под руководством социолога из Санкт-Петербурга Юлии Крижанской (на тот момент замглавы исполкома «Единой России»). Ее начальник Александр Беспалов рассылал документ по региональным отделениям. Как гласит легенда, проект был настолько одиозным, что Юлию Крижанскую после публикации манифеста из партии выгнали, еще на пять руководителей региональных исполкомов завели «персональные дела». Впоследствии лишился должности и Александр Беспалов. В 2003 году член президиума генсовета «ЕР» Олег Морозов назвал обещанное в манифесте «бредом сивой кобылы».

«Новая» нашла и другие обещания «Единой России», которые в большинстве своем партия не сдержала, несмотря на то, что звучали они куда более реалистично.

Первые шаги

2003 год

Рейтинг: 29%

«Единая Россия» оформляет регистрацию и принимает официальную программу партии, в которой расставлены приоритеты на 2004–2007 годы. К конституционному большинству в Госдуме партия пришла с такими обещаниями:

Достичь уровня жизни западных стран во всех регионах России (не выполнено: средняя зарплата в Польше, с учетом паритета покупательной способности, превосходит российскую на 42%) .

. Добиться к 2008 году введения безвизового режима с Европейским союзом. Вхождение России в Шенгенскую зону (не выполнено) .

. Поддерживать добрососедские отношения со всеми странами СНГ. Россия должна быть окружена «Поясом дружбы» (не выполнено: разрушены отношения с Грузией, Украиной и Молдовой, проблемы с Беларусью) .

. Поддерживать дружественные отношения с США (не выполнено).

ВВП, обещала партия, будет к 2010 году увеличен вдвое (не выполнено: к 2010 году ВВП вырос только на 59%, а после этого в российской экономике началось «потерянное десятилетие»).

Тем временем Российская экономика в начале нулевых действительно переживала подъем. Оптимистичный взгляд в будущее обеспечивался ростом цен на нефть. Это позволило установить плоскую шкалу подоходного налога в 13%, из-за чего собираемость налогов увеличилась. Кроме того, Россия смогла досрочно выплатить внешние долги. При этом ситуация в стране не была полностью стабильной. Несмотря на то что фаза активных боевых действий во второй чеченской войне прекратилась, в стране продолжались теракты. Самые масштабные произошли в 2002 году в московском центре на Дубровке и в 2004 году в Беслане (Северная Осетия). Россия все еще ориентируется на Запад и даже пытается поддерживать дружественные отношения с США. В 2001 году Владимир Путин встречается с президентом Джорджем Бушем-младшим в Любляне, а в 2002-м создается Совет Россия — НАТО. Отношения между странами начинают портиться в 2003 году, когда Россия выступает с критикой американского вторжения в Ирак. После расширения НАТО на Восток в 2004-м пути России и США все больше расходятся. Серьезные проблемы с Евросоюзом начнутся после присоединения Крыма в 2014 году.

Александр Кынев политолог:

— Первый скачок рейтинга «Единой России» произошел в 2005 году после отмены выборов губернаторов. Это связано не с эффективностью работы партии, а с высокими ценами не нефть и консолидацией федеральной номенклатуры. Из-за того, что назначать стали предложенных президентом кандидатов, возникла потребность в резком усилении контроля над региональными парламентами. С осени 2005 года начинается массовое хождение губернаторов во главе списков «Единой России», хотя до этого большинство глав регионов позиционировали себя в качестве надпартийных лидеров. Если до 2005 года «Единая Россия» колебалась на региональных выборах с рейтингом около 20%, то массовый приход губернаторов удвоил этот показатель. Происходило объединение админресурса разного уровня в единую силу.

Рокировка

В 2005 году партия начинает расширяться и создает смежные организации, одна из которых — «Молодая гвардия Единой России».

В 2007 году «ЕдРо» окончательно утверждается как «партия власти». Рейтинг растет, но популярность партии значительно снижается после думских выборов 2011 года и президентских 2012-го.

2007 год

Рейтинг: 43%

Кандидатом на пост президента от «Единой России» становится вице-премьер Дмитрий Медведев. Параллельно проходит подготовка к думским выборам. В связи с этим партия принимает предвыборную программу, в которую включен «План Путина» на ближайшие 4 года, а также заверстаны обещания на 5 лет. При этом если в «плане» была обозначена тенденция развития в общих чертах (за все хорошее против всего плохого), то в обещаниях уже предлагались конкретные цифры:

в 2008 году минимальный размер оплаты труда в России достигнет прожиточного минимума (не выполнено: это же обещание будет еще раз озвучено в программе 2016 года) ;

; двукратный рост пенсий «в ближайшие годы» (не выполнено: в 2008-м пенсии действительно увеличились на 34,8%, но затем последовала заморозка пенсионных накоплений и повышение пенсионного возраста россиян) ;

; снижение инфляции до 5% в 2011 году (не выполнено: инфляция в 2011 составила 6,1%) ;

; остановка сокращения численности населения (не выполнено: к 2018 году Россия вступила в острую фазу демографического кризиса).

2008 год

Рейтинг: 53%

В этом же году появляются проекты концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, предполагающие:

увеличение средней зарплаты до 2700 долларов США в месяц (не выполнено: в 2019 году средняя зарплата 47,5 тысячи рублей, или 767 долларов США) ;

; не менее 30–35 кв. м жилья на одного человека (не выполнено: по статистике ДОМ.РФ, в 2018 году на одного человека в России приходится 25 кв. м жилья) ;

; преобладание среднего класса, более 50% населения (не выполнено: на 2019 год средний класс составляет около 38%, при этом всем характеристикам среднего класса соответствует только 7%).

Тем временем В 2008 году в Россию приходят мировой экономический кризис и военный конфликт с Грузией в Южной Осетии. Другой важный фактор — резкое падение цен на нефть со $150 до $33 за баррель. Ситуация приводит многие крупные компании к банкротству, и правительство Путина решает поддержать их из госрезервов. В 2009 году ВВП страны сократился почти на 8%. Начальная версия концепции развития почти сразу становится неактуальной.

2011 год

Рейтинг: 34,4%

В 2011 году к концу подходит президентский срок Дмитрия Медведева. На XII партсъезде «Единая Россия» соглашается поддержать Владимира Путина на грядущих президентских выборах. Вместе с этим проводится подготовка к думским выборам. Несмотря на то что Общероссийский народный фронт (коалиция общественных организаций с участием «Единой России», созданная в мае того же года) готовил «народную программу», официальную программу во многом определили выступления на съезде Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Фальсификации на выборах в Госдуму приводят к массовым демонстрациям, которые продлятся вплоть до лета 2012 года.

Вернемся к обещаниям:

через 5 лет Россия будет независимой по всем основным видам продовольствия (не выполнено: Россия по-прежнему критически зависит от западного семенного фонда, удобрений и сельхозтехники) ;

; достичь темпов роста до 6–7% в год, в течение пяти лет войти в пятерку крупнейших экономик мира (не выполнено: с 2012 по 2020 годы темпы роста экономики в среднем составили 0,9% в год. В пятерку крупнейших экономик мира Россия также не вошла, эта цель снова поставлена в майских указах президента от 2018 года) ;

; к концу 2014 года средняя заработная плата увеличится в 1,5 раза и достигнет 30–32 тысячи рублей (выполнено: по данным Росстата, в 2014 году средняя зарплата составила 32 495).

Тем временем Планы «Единой России» значительно рушит экономический кризис, вызванный падением цен на нефть, а также политикой России на Украине. Присоединение Крыма оборачивается многочисленными санкциями, которые только усиливаются после начала военных действий в Донбассе и катастрофы MH17. В ответ на санкции Россия вводит продовольственное эмбарго. В декабре 2014 года резко обваливается рубль. В «черный вторник» доллар продается более чем за 80 рублей, евро — за 150. Еще в начале года доллар стоил 32,66 рубля, евро — 45,06.

Владимир Перевозчиков политтехнолог:

— В 2012 году, когда легитимность президентских выборов оказалась под угрозой, рейтинг «Единой России» упал. В 2014-м его смогли поднять за счет Крыма и патриотизма [в мае 2014-го он вырос до 60%. — Д. К.]. Рейтинг партии состоит из множества кирпичиков. Из персоналий на него больше всего повлияли Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Путин — позитивно, а Медведев — наоборот.

Токсичное «ЕдРо»

Эйфория после присоединения Крыма проходит в 2016 году, и рейтинг «Единой России» снова начинает падать. Имидж партии портится настолько сильно, что на выборы в Мосгордуму 2019 года все системные кандидаты идут как самовыдвиженцы.

2016 год

Рейтинг: 44%

В 2016 году обещания давались во время предвыборной кампании в Госдуму седьмого созыва:

к 2020 году минимальный размер оплаты труда достигнет прожиточного минимума (выполнено: в 2018 году правительство после 15 лет обещаний подняло МРОТ до прожиточного минимума) ;

; средняя пенсия должна составлять 40% средней заработной платы (не выполнено: в 2019 коэффициент замещения составил 35%) ;

; к 2018 году врачи, сотрудники и преподаватели вузов должны получать до 200% средней зарплаты в регионе (не выполнено: по итогам 2018 года только 16 регионов смогли обеспечить все категории бюджетников. За первую половину 2019 года — 4 региона).

Тем временем После 2016 года власти инициировали ряд непопулярных реформ, первой из которых стал «пакет Яровой». В 2018 году повышение пенсионного возраста вызывает волну протестов. Несмотря на это, Владимир Путин подписывает соответствующий указ. После принятия пенсионной реформы в 2019 году на пенсию не сможет выйти более 300 тысяч человек, а в 2020 году — более 800 тысяч.

2019 год

Рейтинг 32,2%

В 2019 году проходит XIX съезд «ЕР», на котором Дмитрий Медведев заявляет о создании новой программы партии. Документ еще не готов, но о том, что в него войдет, почти не говорят. Дмитрий Медведев рассуждает о текущем положении партии, о том, как будет сложно участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Планы на будущее в выступлениях Владимира Путина и Дмитрия Медведева практически не обозначены.

Тем временем В Послании к Федеральному Собранию 15 января 2020 года Владимир Путин заявляет о старте конституционной реформы. В этот же день по­дает в отставку правительство Дмитрия Медведева. Несмотря на то, что Медведев покинул должность премьера, он остался глидером «Единой России». Что будет с партией дальше — неизвестно.

Владимир Перевозчиков:

— «Единая Россия» не дает новых обещаний, потому что электорат переориентировался на «здесь и сейчас». Посулами на будущее его уже не купишь. Будущее, которое обещала «Единая Россия», уже пришло, все видят результат. Если сейчас продолжить говорить о будущем, возникнут вопросы к настоящему.

Кроме того, имидж партии портится. «Единая Россия» является публичным представителем власти. С учетом того, что депутатов от «Единой России» в Госдуме большинство [негативную реакцию на] любые новые законы партия берет на себя. Мы с вами видим, как избиратель относится к пенсионной реформе, мусорной реформе, образовательной реформе, медицинской реформе.

Другая причина — застой в партийных лифтах. Некоторые люди по 10–20 лет находятся у руля, на региональном уровне, на федеральном. От них уже чувствуется усталость.

«Единая Россия» как партия, конечно, будет существовать какой-то промежуток времени, если не будет сделан выбор в пользу ОНФ. Это вопрос политического менеджмента. Необходимо принять решение: продолжит ли «Единая Россия» работать или придется законсервировать этот проект? Пока это неясно, но в ближайшие две недели должно быть понятно.

Александр Кынев политолог:

— «Единая Россия» стала токсичной из-за совокупности факторов. Среди них — изменение социально-экономической обстановки, рост социального пессимизма, психологическая усталость, в том числе и от Путина. Вопрос не только в номинальном рейтинге, но и в его содержании. Был период, когда у партии были поклонники и фанаты. Мол, «встаем с колен», «живем все лучше и лучше». Сегодня этого нет. Сегодняшний рейтинг власти — это рейтинг вынужденной безальтернативности.

Говорить о завершении истории «Единой России» не стоит. До тех пор, пока власть поддерживает партию как админресурс, это будет приносить ей дивиденды. Но в условиях нормальной конкурентной среды, если она возникнет, то маловероятно, что проект выживет. Партии власти, сформированные в авторитарном режиме, нико­гда его не переживали и очень быстро растворялись после того, как режим переставал существовать.