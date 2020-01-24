От врачей-убийц до распятого мальчика
Как зарождаются страхи, возникают ложные свидетельства и творятся городские легенды
Алексей МокроусовСпециально для «Новой»
Черные «Волги», в которых по Москве в поисках молоденьких девушек рыщет зловещий Берия. Отравленные иглы — их подкладывают в самых неожиданных местах зловредные иностранцы. Фотоаппараты, заряженные «красной пленкой», та запечатлевает людей обнаженными — вот он, рай для извращенцев и эротоманов!
Книга, посвященная легендам и страхам больших городов, вполне могла быть названа и книгой о суевериях советской эпохи. Массовое сознание в условиях политической и журналистской несвободы — ее главный герой.
Конечно, суеверия — не только удел необразованного класса, многие из опрошенных авторами книги (а это признанные специалисты по антропологии и фольклору) и мемуаристы наверняка имеют высшее образование. Но страхи и предубеждения, о которых они рассказывают, преследуют их всю жизнь — от необходимости мыть руки после каждого прикосновения к деньгам или простой прогулки на улице до священного трепета, — их не удается изжить с годами. Повышенная тревожность и страх перед приметами овладевают умами любой силы, можно вспомнить Сергея Дягилева, дрожавшего от вида перебегавшей дорогу черной кошки, не снимавшего перчаток из-за боязни инфекции и избегавшего воды, около которой ему, согласно предсказанию цыганки, предстояло умереть. В итоге так и умер — в Венеции, в отеле с видом на море, от заражения крови.
Авторы «Опасных советских вещей» не заходят так далеко в исследовании судеб, они изучают типичное, расспрашивают об анекдотах детства, бродивших по советскому обществу и связанных то с едой (на колбасных заводах вместе мололи крыс и говядину), то с напитками (пить воду из автоматов с газированной водой опасно — стаканы едва моются), а то с маньяками (они охотятся за теми, кто в одежде красного цвета).
Есть здесь и чувствительные материи, отсылающие ко Второй мировой войне, будь то производство мыла из трупов умерщвленных евреев или каннибализм в блокадном Ленинграде.
Помня об особой щепетильности читающей публики в вопросах военной истории (многие из соотечественников по-прежнему верят, что если о чем-то не говорят, то этого просто не существует), авторы делают ставку на факты и жесткую логику. Они исходят из того, что достоверных доказательств мыловарения нет, известные свидетельства вызывают сомнения, поскольку восходят к изначально недостоверной информации о деятельности Анатомического института в Данциге. А вот каннибализм был. Тем не менее о последнем говорили лишь изредка, вполголоса на кухнях, — ситуация, надо признать, привычная не только для тоталитарных обществ, озабоченных выстраиванием мифа, замалчивание неудобных тем свойственно и демократическим странам. О первом же сюжете в свое время писали много; одним из примеров, разбираемых в книге, стали послевоенные попытки организовать в разных странах торжественное захоронение этого мыла. Еще прежде, замечают исследователи, «мыло из евреев» стало «знаком-индексом, отсылающим к ужасам холокоста», и потому Соломон Михоэлс в 1943 году в Америке, где собирал деньги на помощь Красной армии, поднимал над головой кусок мыла со словами: «Смотрите, вот наши братья».
Как возникают ложные свидетельства? Авторы отсылают к работам психолога Элизабет Лофтус, утверждая, что «очевидцы самых разных преступлений нередко дают ложные свидетельские показания, даже искренне пытаясь помочь следствию и не имея намерений что-то утаить или исказить. Дело здесь не только в том, что мы в состоянии запомнить гораздо меньше информации, чем нам кажется, но и в том, что тактика ведения допроса, а также освещение преступления в СМИ могут сформировать у очевидца ложные воспоминания о событии.
В итоге свидетель начинает «помнить» о преступлении именно так, как о нем говорят в СМИ, и «вспоминает» именно такие детали, о которых хотят услышать следователи, судьи и присяжные».
По этому принципу работает и современная пропаганда — недавний скандал с ОРТ, корреспондентка которого запустила утку о распятом на Донбассе мальчике (и не была после этого изгнана из профессии), напоминает, как удобно работать с неквалифицированной аудиторией.
Но есть и подводные камни — реакцию вроде бы податливых масс трудно просчитать. Дело врачей-убийц оперировало штампами о шпионах, работающих на иностранную разведку, но вылилось в бытовой антисемитизм, в страх перед врачами-евреями, когда пациенты отказывались принимать назначенные лекарства. Доходило до смешного — в феврале 1953-го соседка по палате уговаривала бабушку одного из респондентов отказаться от помощи врача-еврея, хотя сама эта бабушка тоже была еврейкой.
Массовые истерики связаны и с поиском смыслов и знаков там, где их нет. Свастики и профили врагов мерещились в 30-е всюду — от рисунков на годами выпускавшихся тканях (их приходилось перекрашивать) до изображения на спичечном коробке, где пламя огня в перевернутом виде напоминало бородатого мужчину, то есть Троцкого! Гиперсемиотизация не оставляет публику и сегодня —
в дни украинского кризиса иным бдительным гражданам даже в раскраске ограждений на детских площадках виделись вражьи сочетания цветов.
Авторы книги вспоминают и о других предрассудках наших дней вроде того, что рак заразен и с больными раком детьми нельзя ездить на одном лифте.
Жаль, что похожих на сказки городских легенд у нас немного, а вот страхов — в избытке. Впрочем, ждать ли иного, если «мир советских легенд — это не буквальное отражение реальности, а сообщение о том, какой мы хотим или боимся видеть советскую действительность»? Этим пассажем завершается книга, но не история.
Авторы — преподаватели знаменитых московских вузов, опыт общения сказывается на форме подачи материала, исследователи изначально подозревают, что значительная часть читателей, как говорится, ни сном ни духом о недавнем прошлом, разжевывать порой приходится такие подробности, что публике старшего поколения становится не по себе: нельзя же ориентироваться на такой уровень некомпетентности! Но без деталей не понять, почему малейшее взбалтывание и забалтывание публичной сферы приводит к тектоническим сдвигам в обществе, к проявлению советского в мышлении и поступках. При этом считать, что новые поколения лишены прежней интеллектуальной хватки, — тоже своего рода страх и невроз: дескать, культура кончилась на нас, наследников нет, следом сплошь варвары и питекантропы.
Пессимисту отвечает оптимист — и не такое разруливалось, из других пике и штопоров общество выходило, как Иван-дурак из кипящего котла, помолодевшим и похорошевшим. Главное — не слишком всматриваться в затемненные стекла черной машины, крадущейся поздним вечером сзади. Быть может, эти шины и впрямь шуршат по тебе.
«Через какое-то время в соседнем дворе выкинулся из окна алкоголик»
Фрагмент из книги: Александра Архипова, Анна Кирзюк. Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР. М. НЛО, 2020. Серия «Культура повседневности»
Советский гражданин имел очень мало возможностей влиять на политику государства, а все важные политические решения принимались руководителем государства и группой его ближайших «соратников». Связь между стабильностью жизни и личностью главы государства была самой прямой. Поэтому смерть лидера могла вызывать серьезную тревогу, которая нередко принимала форму страха перед войной. Смерть в 1982 году Брежнева, пробывшего на посту генерального секретаря без малого 20 лет, вызвала у некоторых советских граждан сильное беспокойство и ощущение наступающего апокалипсиса. Школьный учитель одного нашего информанта пришел в класс «совершенно удрученный и сказал, что все, теперь война будет. Ядерная». Особенно подвержены этому ощущению оказались дети, еще не достигшие того возраста, когда о престарелом генсеке рассказывали анекдоты, и воспринимавшие пропагандистские титулы Брежнева («выдающийся борец за мир») всерьез. Жительница Ставрополья вспоминает, что в день смерти Брежнева ей «страшно было идти в школу: казалось, что сейчас должно произойти что-то плохое. Ходили слухи, что наступит война, что Брежнев держал «ключ» мира в руке, а теперь его кулак разжат, и…» Бывшая ленинградская школьница рассказала, что в день смерти Брежнева ее сосед, 12-летний парень, пришел из школы заплаканный. «Тоже боялся, что война будет. Через какое-то время в соседнем дворе выкинулся из окна алкоголик: говорили, будто померещилось ему, что войну объявили».
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.