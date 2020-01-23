«Апокалипсиса и паники нет»

23 января китайские власти закрыли город Ухань на карантин из-за вспышки коронавируса. «Еврорадио» опубликовало монологи людей, которые оказались в изоляции от мира в 11-миллионном городе, как жители Орана в романе «Чума» Альбера Камю.

Анжелика Зудина Студентка

— Закрыли выезд из города. Также перекрыли транспорт: автобусы не ходят, метро закрыли. Не знаю, слухи ли это, но говорили, что сегодня в городе будут что-то распылять, поэтому с 16:30 до 21:00 нельзя выходить на улицу. В университете, где я учусь, преподаватели говорят, чтобы мы поменьше выходили и обязательно надевали маски. Я решила не выходить вообще. Паника маленькая, но есть. Люди шутят, не особо воспринимают эту ситуацию всерьёз. Но лично я чувствую себя в каком-то апокалипсисе.

В китайских социальных сетях пишут, что в основном болезнь охватывает людей среднего возраста и старше. А мы, молодые — переживём.

Я недавно закупилась продуктами, поэтому еда пока есть. Я у парня, сейчас он поедет в магазин. Домой я в эти каникулы не собиралась, обычно летом езжу. Мама с ума не сходит, потому что знает, что я никуда не выхожу.

Наталия Байдич Студентка

— Город закрыли на карантин. Транспорта нет абсолютно никакого. До 23 января паники не было, но как только появилась новость о карантине и о закрытии аэропорта, вокзалов, люди стали пытаться покинуть город как можно быстрее. Многие начали паниковать. Кто-то даже нашёл частного водителя, чтоб доехать до соседней провинции за 3000 юаней ($430. — Еврорадио)! Сейчас уже и трассы перекрыли, поэтому выехать невозможно.

Ситуация пугает. И многих больше напугал карантин, чем сам вирус. Неизвестно, сколько это продлится, и когда можно будет покинуть город. Заразиться тоже очень страшно, не хочется столкнуться с не до конца изученным вирусом и последствиями. Тем более в чужой стране со столь отличной от русской культурой и таким сложным языком.

Игорь Шпырёв Менеджер по развитию бизнеса в компании «Ухань Янглуо Порт Сервис ЛТД»

— Я прожил в Ухане три года. Сначала учился, теперь работаю. Железнодорожное и авиационное сообщение из города закрыты. Так как у меня есть дела за пределами города, я сел в такси. На КПП меряют температуру градусниками и спрашивают о самочувствии. Тем, у кого температура высокая, говорят припарковаться в специальной зоне.

У меня, слава богу, температуры не было, так что нас пропустили. По трассе мы доехали до города Сиан-Нин, где я записал на вокзале видео и сел на скоростной поезд.

Никакого апокалипсиса и паники в Ухане нет, полутрупы по улицам не ходят. Давка в магазинах возникла из-за того, что завтра Китайский новый год, и не все успели закупить перед ним продукты. Студенты возмущаются из-за того, что в Китае сейчас каникулы, а им не дают уехать домой.

Китайские власти всячески успокаивают людей. Объясняют, что из 450 заразившихся умерло 17, и это были пожилые люди в возрасте старше 60. Получается, повода паниковать нет, потому что большинства людей это все равно не коснется. Советуют надевать маски, не находиться на сквозняяке и лишний раз не выходить на улицу. В общем, вести себя как во время вспышки ОРВИ.

Мария Войтович, «Еврорадио». Оригинал материала.

Яна Вагнер Писательница. Автор романа «Вонгозеро», по которому был снят сериал «Эпидемия»

— Я абсолютно уверена, что сценарий, который я описала в «Вонгозере», фантастический, и в реальности произойти не может, так что запасаться консервами, топливом и выезжать в карельскую тайгу не стоит.

Это не значит, что к новостям из Китая следует относиться легко, вовсе нет. Но конца света точно не произойдет. Не по этой причине.

Ну и, конечно, мне хотелось бы, чтобы внимание к моему роману привлекала не текущая новостная повестка, не паника, и уж тем более не желание вычитать там руководство к действию. В моей книге конец света — всего лишь декорация, метафора, в первую очередь это история о людях, и я надеюсь, читать ее будет интересно именно поэтому.

Лариса Малюкова, «Новая»