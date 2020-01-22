Петербургская Троя для служебного пользования

Одна из акций в защиту археологических объектов Охтинского мыса. Фото: Аля Деконская

Петербуржцы, не допустившие строительства башни Газпрома на Охтинском мысу, готовятся к отражению новой атаки монополиста. Его дочерняя структура, «Газпром нефть», проводит закрытый архитектурный конкурс на разработку концепции освоения принадлежащего ей участка (4,7 га). По сведениям «Делового Петербурга», первый этап завершился еще в минувшем году, сейчас идет второй — на офисное здание. Список участников обоих этапов держится в секрете, его намерены раскрыть только после определения победителя. Пока лишь обещают придерживаться охранного обязательства, утвержденного Комитетом по охране памятников (КГИОП) три месяца назад.

Закрепляемые этим обязательством границы объекта культурного наследия те же, что в историко-культурной экспертизе (ИКЭ), принятой КГИОП годом ранее. Сделал ее казанский археолог Айрат Ситдиков по заказу некоего ООО «Городъ» (с уставным капиталом 12 тысяч рублей). Сам господин Ситдиков, как указывается в ИКЭ, проводил археологические исследования на Охтинском мысу летом 2018 года — на участке площадью 40 квадратных метров. Выводы его ИКЭ, по сути, повторяют заключение прежней экспертизы, выполненной по заказу структуры Газпрома, из-за ее некомпетентности отклоненной Советом по культурному наследию Петербурга.

Альтернативная экспертиза, выполненная ранее по заказу петербургского ВООПИиК, предлагала сохранить Охтинский мыс целиком, как единый историко-археологический комплекс. Но эту ИКЭ Министерство культуры несколько лет отфутболивало под разными предлогами, пока не отклонило окончательно в 2017 году.

ИКЭ Ситдикова открыла возможность застроить Охтинский мыс почти полностью — под охрану рекомендуется в основном лишь культурный слой да несколько фрагментов исторических фортификационных сооружений. Но закон позволяет полностью раскопать культурный слой — в порядке археологических спасательных работ. После чего территория может быть снята с охраны.

«Обычно спасательные работы проводят, когда нельзя поступить иначе: например, невозможно по-другому проложить магистраль, — поясняет депутат ЗакСа археолог Алексей Ковалев. — Но тут ведь очевидно, что владелец участка мог бы и обойтись без такого радикального решения. Охтинский мыс — не только археологический объект, позволяющий получить новое знание о прошлом, он имеет также архитектурное, ландшафтное и мемориальное значение».

По мнению специалистов, масштаб и уникальность обнаруженного на Охтинском мысу требуют сохранения этих археологических памятников (рвы и валы трех крепостей, деревянная башня-донжон 1300 года и др.) именно как объектов. Но «Газпром нефть» видит тут иной объект — свой офис.

Ютиться в башне Газпрома, поднявшейся из Лахты над Петербургом почти на полкилометра, дочерней структуре как-то не понтово.

Экспертиза Ситдикова ожидаемо Минкульт удовлетворила. Соглашаясь с ее выводами, ведомство Владимира Мединского в марте 2019 г. выпустило приказ о включении Охтинского объекта культурного наследия в госреестр памятников и утверждении границ его территории. На основе этого приказа КГИОП в ноябре и утвердил охранное обязательство, включающее описание границ и предмета охраны.

Однако сам приказ Министерства культуры опубликован не был, его содержание до сих пор остается неизвестным. В стремлении раскрыть эту тайну градозащитник Павел Шапчиц не один месяц вел поиск. И вот на днях обнаружил удивительное письмо Министерства юстиции, направленное еще в апреле в Минкультуры. Этим письмом Минюст отказывает в регистрации упомянутого приказа и возвращает его на доработку.

Как следует из текста письма, чиновники Минкульта, направляя в Минюст приказ, приложили к нему справочку — где объяснялось, почему этот приказ не подлежит опубликованию и общественному обсуждению. Потому, оказывается, что он содержит «сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера». И замминистра юстиции А. С. Безродная, без лишних вопросов соглашаясь с таким обоснованием, лишь полагает необходимым дополнить приказ пометкой «для служебного пользования». И тогда за регистрацией дело не станет.

Конструкция для Газпрома, его дочек, внучек и жучек очень удобная: опротестовать в судебном порядке такой документ будет невозможно.

А по каким причинам объекты Охтинского мыса, оцениваемые специалистами как памятники мирового культурного достояния, приравниваются к гостайне, федеральные чиновники не считают нужным пояснять. Надо полагать, мотивация их действий по обеспечению интересов Газпрома — тоже исключительно «для служебного пользования».

Но провести операцию по уничтожению «Петербургской Трои» в обстановке строгой секретности уже не получится. И в затеянном походе на старые грабли неминуема встреча с вилами.