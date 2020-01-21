Правительство ушло на рынок

В понедельник основные индексы российского фондового рынка продемонстрировали активный рост, обновив очередные максимумы. Индекс Мосбиржи достиг исторического показателя, а индекс РТС поставил почти восьмилетний рекорд. Правда, уже во вторник мировые рынки, включая российский, вновь перешли к падению. Причина — распространение неизвестного китайского вируса, от которого погибли уже 6 человек, а пострадали — более 300. «Новая» спросила экспертов, есть ли связь между отставкой правительства и оптимизмом тех, кто инвестирует в российские активы.

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Мишустин сформировал состав нового правительства

«Наконец-то ушли»

Дмитрий Медведев после отставки с поста премьера. Фото: Дмитрий Астахов / POOL/ТАСС

Отчасти понедельничный рост действительно можно объяснить реакцией рынка на политические перемены в России, говорят аналитики. Новым премьер-министром стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, который пообещал при работе на новом посту сделать акцент на цифровизации экономики и реализации нацпроектов, улучшить предпринимательский климат и работать над повышением реальных доходов граждан.

Рынку нравится, что Мишустин — налоговик: это значит, что госкомпании будут платить больше дивидендов, считает руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Прежде всего, это касается Газпрома, выплаты которого могут достигнуть 50% прибыли.

«Инвесторы отмечают слова Мишустина, например, о том, что пенсионная реформа закончена, для них сохранение рыночного курса — это положительный момент.

Кроме того, прошлое правительство было не особо эффективно, а значит любые изменения — к лучшему», — считает эксперт.

Социальные меры, которые анонсировал президент в ходе послания Федеральному Собранию, могут помочь ряду отраслей экономики, добавляет аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Прежде всего, речь идет о потребительском секторе, на который власти в последние годы практически махнули рукой.

«Президент предложил выплачивать материнский капитал уже на первого ребенка, а также продвигал некие меры по повышению доходов населения. Также предполагается, что новое правительство активнее займется реализацией нацпроектов. Одно из направлений — инфраструктурное строительство, а значит, можно ожидать роста спроса на строительные материалы, металлы и так далее», — считает Кочетков.

С другой стороны, в секторе металлургов сейчас растет беспокойство по поводу того, что первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов. В 2018 году он предлагал обложить сверхдоходы металлургических компаний дополнительными налогами.

«Если он действительно станет курировать экономику, то первая реакция бизнеса, естественно, будет негативной. Будут определенные опасения, что государство начнет повышать налоги на отрасли, где наблюдаются повышенные доходы», — говорит Кочетков.

С другой стороны, фигура Белоусова связана с дешевой стоимостью кредитов — ранее он говорил, что ключевая ставка должна быть 5%, а не 6,25%, подчеркивает Разуваев.

Все растут — и мы растем

С другой стороны, причин для притока инвестиций в российские активы много и помимо внутриполитических новостей: это динамика американского рынка акций, торговое соглашение США и Китая, комфортные цены на нефть и так далее.

Михаил Мишустин. Фото: URA.RU/ТАСС

Гендиректор УК «Спутник — Управление активами» Александр Лосев утверждает, что рост индексов в понедельник — это общемировая тенденция.

Поток спекулятивных денег вышел на фондовые рынки, в том числе, из-за отрицательных ставок в Европе и Японии.

«Рост российских биржевых индексов начался еще в декабре и продолжался все начало января. Даже когда весь мировой рынок содрогнулся из-за убийства [иранского генерала Касема] Сулеймани, и фондовые площадки упали, российский рынок продолжал расти. Поэтому у нас своя история», — говорит эксперт.

Россия среди развивающихся стран — один из самых привлекательных рынков по двум причинам. Первая — высокая дивидендная доходность российских компаний. Вторая — повышение котировок на нефть, связанных с торговым соглашением между США и Китаем и нестабильностью на Ближнем Востоке (российские индексы наполовину представлены компаниями нефтегазового сектора).

По мнению инвестменеджера компании «Открытый брокер» Тимура Нигматуллина, активный рост российских биржевых индексов не связан со сменой правительства. «Лично я как инвестиционный менеджер не жду абсолютно никаких изменений по сравнению с предыдущим правительством. Те изменения, которые мы наблюдаем сегодня, носят исключительно косметический характер, поэтому не стоит рассчитывать на рост риска премии по активам или на его снижение», — заключает эксперт.