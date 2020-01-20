15-16 февраля «Новая газета» совместно с Теплицей социальных технологий проведет в Петербурге хакатон социальных проектов «Прожектор 2020» . Взяв за основу сформулированные ООН цели устройчивого развития, мы будем делать исследования, расследования, сервисы, приложения, плагины, другие проекты и инструменты на основе данных, которые помогут пролить свет на проблемы современного общества и предложить пути их решения на ближайшие годы.

Что можно сделать с помощью данных? Работая с данными, активист или журналист способен выявить дискриминацию, дефицит, плохое качество, неравномерность, конфликт интересов, подозрительную активность, «бутылочное горлышко», и прочие структурные препятствия, которые порой не видны невооруженным глазом, но становятся очевидными в результате дата-анализа. Некоммерческие организации могут использовать собственные данные и новые методы работы с ними для повышения эффективности своей работы.

На «Прожектор 2020» мы приглашаем активистов, сотрудников НКО, исследователей, журналистов, программистов, IT-специалистов, дизайнеров, энтузиастов работы с данными — с активной жизненной позицией и стремлением делать мир лучше.

Условия хакатона предусматривают широкий формат и тематику итоговых работ, а проект-победитель получит финансовую поддержку в размере 110 000 рублей на доработку и запуск (публикацию). Участникам также будет обеспечена информационная поддержка в дальнейшем продвижении своих идей — на ресурсах «Новой газеты» и Теплицы социальных технологий.