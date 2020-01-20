Прожектор 2020
«Новая газета» приглашает на хакатон социальных дата-проектов в Петербурге. Победителю — грант в 110 тыс рублей
Иллюстрация: Наталья Ямщикова
Серафим Романов«Новая в Петербурге»
15-16 февраля «Новая газета» совместно с Теплицей социальных технологий проведет в Петербурге хакатон социальных проектов «Прожектор 2020» . Взяв за основу сформулированные ООН цели устройчивого развития, мы будем делать исследования, расследования, сервисы, приложения, плагины, другие проекты и инструменты на основе данных, которые помогут пролить свет на проблемы современного общества и предложить пути их решения на ближайшие годы.
Что можно сделать с помощью данных? Работая с данными, активист или журналист способен выявить дискриминацию, дефицит, плохое качество, неравномерность, конфликт интересов, подозрительную активность, «бутылочное горлышко», и прочие структурные препятствия, которые порой не видны невооруженным глазом, но становятся очевидными в результате дата-анализа. Некоммерческие организации могут использовать собственные данные и новые методы работы с ними для повышения эффективности своей работы.
На «Прожектор 2020» мы приглашаем активистов, сотрудников НКО, исследователей, журналистов, программистов, IT-специалистов, дизайнеров, энтузиастов работы с данными — с активной жизненной позицией и стремлением делать мир лучше.
Условия хакатона предусматривают широкий формат и тематику итоговых работ, а проект-победитель получит финансовую поддержку в размере 110 000 рублей на доработку и запуск (публикацию). Участникам также будет обеспечена информационная поддержка в дальнейшем продвижении своих идей — на ресурсах «Новой газеты» и Теплицы социальных технологий.
- На «Прожектор 2020» вы можете прийти со своей идеей и командой; выступить в роли автора, который ищет единомышленников для решения своих задач, либо зарегистрироваться как специалист, который ищет и задачу и команду;
- Мы приглашаем общественные организации и НКО стать партнерами хакатона и предложить свои кейсы его участникам. По всем вопросам пишите: jourhack@gmail.com (Серафим Романов);
- 15-16 февраля 2020, Санкт-Петербург, общественное пространство «Линии» (8-я линия В.О., 25). Подробности и регистрация — по ссылке.