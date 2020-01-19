Вагнер. Первая нефть
Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина
Фото: EastNews
Денис Коротковкорреспондент отдела расследований
Геологоразведкой и добычей 250 миллиардов кубометров нефти в Сирии займется российская компания со штатом в два человека под руководством вчерашней студентки-репетитора. Если что, ей помогут два штурмовых отряда «группы Вагнера».
В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений. Их общая площадь — не менее 12 тысяч квадратных километров, а запасы газа, по оценке сирийской стороны, — три четверти триллиона кубометров. Изюминка в российских контрагентах. В среде нефтяников никто не слышал о компаниях «Велада» и «Меркурий», получивших серьезные контракты.
«Новая газета» нашла объяснение их успеха в нефтегазовом бизнесе.
Никаких сюрпризов. За номинальными собственниками и руководителями компаний стоит структура «Конкорда» Евгения Пригожина.
Что отдали российским компаниям
Заседание парламента Сирийской арабской республики состоялось 16 декабря 2019 года. Сообщение парламентской пресс-службы транслирует РИА Новости: приняты законопроекты о заключении договоров на геологоразведку и добычу нефти и газа с «двумя российскими нефтяными компаниями».
«Велада» получает «блок 23», а «Меркурий» — блоки 7 и 19.
Министр нефти и газа Сирии Али Ганем пояснил, что блок 23 — это месторождение газа площадью 2159 кв. км к северу от Дамаска, а блок 7 — нефтяное месторождение площадью 9531 кв. км на левом берегу Евфрата. О блоке 7 министр ничего не сказал, но из контекста понятно, что он находится недалеко от блока 19. Запасы газа, по словам Ганема, не менее 250 миллиардов кубометров на каждом блоке.
Таинственная «Велада»
«Велада» с уставным капиталом 10 тысяч рублей учреждена в 2015 году Екатериной Трофимовой. В июле 2018 года Трофимову в качестве единственного участника общества и гендиректора сменила Дарья Барановская. По данным «СПАРК-Интерфакс», оплачиваемый работник в компании всего один. В 2015–2017 годах выручка в бухгалтерских отчетах показана нулевая, в 2018 году — 3,2 миллиона рублей при итоговом чистом убытке в 27 тысяч рублей.
Никаких публично доступных контактов «Велады» обнаружить не удалось — ни телефона, ни сайта, ни адреса электронной почты. Каким образом компания, не имеющая ни опыта работы в геологоразведке и газодобыче, не имеющая ни сотрудников, ни капитала, умудряется получить контракт на потенциальные 250 миллиардов кубометров природного газа в немирной Сирии — загадка.
Но у загадки есть простое решение, если знать, что Екатерина Трофимова в период руководства «Веладой» трудилась в качестве помощника руководителя в другой фирме — «Конкорд менеджмент и консалтинг», витринной компании Евгения Пригожина.
Летом 2018 года, уволившись из «Конкорда» и передав «Веладу» Дарье Барановской, Трофимова покинула Россию и переехала в США. Там мы до нее и дозвонились.
Трофимова не стала отрицать, что ее роль в «Веладе» была чисто номинальной и она за дополнительное вознаграждение выполнила просьбу бухгалтерии «Конкорда», оформив на себя «Веладу».
С действующим генеральным директором и «собственником» Дарьей Барановской связаться не удалось. Барановская возглавила «Веладу», находясь на 5-м курсе Санкт-Петербургского технологического института.
Просьба о разговоре была передана ее близкому родственнику — тоже генеральному директору компании в структурах Пригожина, но ответного звонка не последовало. Сообщение в социальной сети Барановская прочитала, но не откликнулась.
«Меркурий»: столовые на Камчатке и сирийская нефть
Компания «Меркурий», в отличие от «Велады», — серьезный бизнес-игрок. Но в прошлом и в другой сфере. В 2015–2018 годах «Меркурий» ежегодно заключал с «Военторгом» контракты стоимостью 115–118 миллионов рублей на обеспечение питанием военнослужащих в санаториях и на международных мероприятиях Минобороны. Судя по рекрутинговым сайтам и данным арбитражного производства, в управлении «Меркурия» было свыше десятка столовых на Камчатке: в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизово и Паратунке. По данным «СПАРК», в компании трудилось больше тысячи человек, а выручка за 2018 год составила 3,1 миллиарда рублей.
Собственником зарегистрированной в Москве компании указана петербурженка Ольга Холодович, а гендиректором — Павел Карасев из Ленинградской области, при этом известный офис компании располагался в Петропавловске-Камчатском.
Большинство указанных в объявлениях о наборе персонала телефонов «Меркурия» не отвечают, но нам удалось дозвониться до бывшей сотрудницы отдела кадров на Камчатке. По ее мнению, «Меркурия» больше нет», — по крайней мере так она сказала «Новой», заверив, что компания больше никакой деятельности не осуществляет.
Телефонов, адресов электронной почты или аккаунтов в социальных сетях Карасева мы не нашли, как и вообще какой-либо информации о крупном менеджере в области общественного питания с такой фамилией.
Аккаунт Холодович есть «ВКонтакте». Содержание страницы не совсем соответствует владелице бизнеса с миллиардными оборотами. На просьбу о комментарии она пока не ответила.
В то время, пока в Петропавловске-Камчатском местные работники считали, что их компания не активна, «Меркурий», видимо, сменил профиль и занялся разведкой месторождений в Сирии. В открытом доступе есть резюме специалиста по геологоразведке Рамиля Бариева. Он пишет, что занимал пост управляющего директора «Меркурия» с августа 2017 до июля 2018 года и занимался «организацией выполнения работ по обустройству объектов геологии, геофизике и разработке» на Ближнем Востоке. На письмо «Новой газеты» Бариев не ответил.
Связь Пригожина с «Меркурием» установили журналисты «Настоящего времени». В мае 2016 года на территории Юнтоловского заказника, недалеко от резиденции Пригожина в поселке «Новый Версаль», потерпел аварию вертолет Robinson R-44 бортовой номер RA-06364, пилоты не пострадали. Из акта расследования МАК стало известно, что вертолет принадлежал «Меркурию», который поставлял для Минобороны продукты на Камчатку.
«Настоящему времени» удалось связаться с одним из пилотов, который рассказал, что его задача «заключалась в том, чтобы отвозить Пригожина или его жену на небольшие расстояния в пределах Санкт-Петербурга и окрестностей».
Почему Пригожин
«Сотрудничество с компанией «Меркурий» началось в рамках протокола межправительственной комиссии в Сочи в 2017 году», — приводит РИА Новости слова сирийского министра Али Ганема.
Но «Меркурий» одна из многочисленных фирм, за которыми просматривается империя Пригожина, будь то школьное и армейское питание, строительство, добыча полезных ископаемых или группа Вагнера. Ведущую роль в сирийском проекте играет компания «Евро Полис». В декабре 2016 года во время визита сирийского министра Ганема в Москву и встречи с министром энергетики России Александром Новаком были подписаны соглашения между «Евро Полисом» и подведомственной Ганему сирийской Государственной нефтяной корпорацией, в соответствии с которыми «Евро Полис» (люди, которые больше известны под брендом «ЧВК Вагнера») обязалось вести боевые действия по освобождению нефтяных и газовых месторождений в обмен на четверть от объема последующей добычи. По данным «Новой газеты», это соглашение было ратифицировано кабинетом министров Сирии в мае 2017 года и неукоснительно выполнялось. «Велада» и «Меркурий», видимо, лишь часть из множества компаний сирийского проекта.
Выбор контрагента для сирийской стороны был очевиден: контракт на разведку и разработку месторождений получил тот, кто смог их отбить и защитить собственной вооруженной силой.
Цена нефти и газа
По нашим подсчетам, стоимость ресурсов, ежемесячно получаемых в Сирии структурами Пригожина в 2018 году, могла составить примерно 20 миллионов долларов. Объем добычи в 2019 году пока не уточнен.
Потери группы Вагнера в Сирии в 2015–2019 годах оценить сложно. Достоверно известно о 8 погибших осенью 2015 года и о 25 погибших в 2016 году. В 2017 году погибло не менее 10 бойцов группы, но, возможно, и больше. Самые значительные потери группа понесла в феврале 2018 года в результате удара американской авиации под Хишамом: погибло от 60 (по минимальным оценкам) до 200 человек. Примерно втрое больше человек получили различные ранения и контузии, многие остались инвалидами.
P.S.
Пресс-служба Евгения Пригожина заявила «Новой газете», что компании «Велада» и «Меркурий» не имеют к нему отношения.
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