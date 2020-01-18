Конституционный раскол

Кремлевские планы на «конституционную реформу» пока известны лишь в самых общих чертах, но оппозиция уже успела перессориться по этому поводу. Часть участников летних протестов поспешила заявить о том, что нужно отстаивать «старую» Конституцию, которая хоть и не без греха, но зато дает платформу для защиты базовых прав человека. Алексей Навальный заявил, что «Конституция 1993 года омерзительна», именно она легализовала нынешний авторитаризм, и бороться за ее сохранение нет никакого смысла.

В феврале начнутся первые митинги в поддержку Основного закона страны, но сделать их массовыми без поддержки сторонников Навального, скорее всего, не получится.

Более того, основные усилия либеральной общественности рискуют быть растраченными на выяснение вопроса о том, кто же на этот раз предал демократию.

Вместо консолидированной позиции по вопросу изменения Конституции и собственной контригры нас ждет раскол. Уже ради этого кремлевским тактикам стоило вбрасывать как можно менее конкретную историю про «улучшение Основного закона» — при большом участии спортсменов, музыкантов и других представителей уважаемых сословий.

При желании понять позицию Навального в отношении Конституции можно. Немало специалистов, юристов, политических ученых и политиков, критиковали политическую систему образца 1993 года, созданную на руинах Верховного совета. Радикальная ревизия наследия Ельцина и Путина предполагала бы проект новой Конституции — некоторые (но вроде бы не Навальный) мечтают, например, о парламентской республике для России. С другой стороны, сейчас у оппозиции нет возможностей ставить подобные задачи — все последние годы она ведет арьергардный бой с авторитарным катком, уничтожающим все неподконтрольные Кремлю формы политической жизни.

Среди потенциальных избирателей Навального есть немало последовательных сторонников действующей Конституции, которые к тому же испытывают эстетическое неприятие от тех форм, которые принимает ее «модернизацию». Этих союзников можно было удерживать, а реформу Основного закона использовать как политический триггер для усиления оппозиционных настроений. Вместо этого Навальный — уже не в первый раз — пытается повышать ставки и играть в ленинизм — «чтобы объединиться, нам нужно сначала решительно и определенно размежеваться».

Платформой для размежевания выступает готовность безоговорочно разделять политические оценки самого Навального — часто, надо признать, очень талантливые.

Размежевание происходит и по линии оценок «сотрудничества с режимом». Если прежде критически настроенное в отношении действующей власти общество было склонно различать людей в погонах и «технократов» из финансового блока правительства, причем вторые нередко оценивались нейтрально и даже комплементарно, то теперь сторонники Навального настаивают: нормальных людей в госструктурах к 2020 году быть не может в принципе.

Досталось сначала изданию «Медуза», которое назначило руководителем своей московской редакции Татьяну Лысову: Навальный яростно атаковал это назначение, поскольку Лысова прежде сотрудничала с «Интерфаксом». Затем представителям «московской интеллигенции правых взглядов», которые позволили себе говорить хорошие слова о бывшем главе ФНС и новом премьере Михаиле Мишустине. Хороших технократов во власти быть не может, настаивает Навальный, все они там одинаковые.

В «двадцатые» российское общество входит предельно разобщенным, и Кремль наверняка сумеет воспользоваться этим.