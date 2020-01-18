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Директор ФСБ должен публично выступить по поводу эпидемии эвакуаций и остановить их. Петиция
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Тюремщики-садисты в суде: почему их так мало?
Ольга Боброва рассказывает о суде над пытавшими заключенных сотрудниками ярославской ФСИН: ВИДЕО
Ольга Боброваредактор отдела спецрепортажей
Обозреватель «Новой газеты» Ольга Боброва, первой вместе с Фондом «Общественный вердикт» рассказавшая об избиениях заключенных и опубликовавшая в СМИ видео жестоких пыток в ИК-1 Ярославля, комментирует громкий судебный процесс и отвечает на главный вопрос: почему подсудимых так мало?