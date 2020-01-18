Правда о бесконечности

Классики и новички

Первый международный фестиваль Kinotavr. Special Edition пройдет с 30 января по 2 февраля. На киносмотре, организованном Александром Роднянским, — российские премьеры хитов крупнейших международных кинофестивалей.

«1917» Сэма Мендеса На открытии покажут номинанта на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Про двух молодых солдат Первой мировой войны, от которых зависят жизни их соратников. Критики высоко оценили картину сразу после ее выхода. В кинотеатрах фильм появится сразу после российской премьеры на фестивале. Кадр из фильма «1917»

«Правда» Хироказу Крээда Первый французский фильм именитого японского мэтра (его «Магазинные воришки» удостоены Золотой пальмовой ветви Канн в 2018-м). Звездный кастинг: Жюльетт Бинош, Итан Хоук и Катрин Денёв. Картина открывала Венецианский кинофестиваль. Еще одна история еще одной семьи, счастливой и несчастливой по-своему.

«Скрытая жизнь» Терренса Малика Кинопоэма трехкратного оскаровского номинанта и обладателя Золотой пальмовой ветви («Древо жизни») — посвящение духовному подвигу Франца Егерштеттера. Австрийский фермер во время Второй мировой отказался принять присягу Гитлеру. Не стал служить вермахту, даже когда его призвали. В 1943 году был казнен. Поэтический взгляд автора превалирует над фактами. Его кино — песнь о мощи внутренней силы и любви. Кадр из фильма «Скрытая жизнь». Kinopoisk.ru

«О бесконечности» Роя Андерссона Шведский кинохудожник в свойственной ему отстраненной и абсурдной манере размышляет о человеческих судьбах, вопросах жизни и смерти, любви и греха. Вроде бы рассыпанные своевольно части связывает голос сказочницы Шахерезады и сквозной персонаж — священник, потерявший веру. Кадр из фильма «О бесконечности»

«Вишневый переулок, 7» Йонфаня История вроде бы простейшая: блестящий студент Гонконгского университета филолог Ци Минь запутался в любовных сетях, выбирая между эмигрировавшей из Тайваня сорокалетней г-жой Ю и ее восемнадцатилетней дочерью. Но получился один из самых необычайных фильмов. Любовное послание Гонконгу, склеенное из обрывков воспоминаний, прорисованное чувственными ремарками. Первый полнометражный мультфильм известного гонконгского режиссера — одно из самых ярких арт-событий года.

«Мы всегда смотрим на «Кинотавр» как на инструмент продвижения к зрителю самого интересного, что есть в кино, — говорит президент фестиваля Александр Роднянский. — Составил программу кинокритик Стас Тыркин, отбирая фильмы авторов, не потерявших способности удивлять мир и самих себя. Как классиков (Корээда, Мендес, Андерссон), так и сверхталантливых, суперактуальных новичков (Алаэддин Слим и Амджад Абу Алалу).

Многие из наших хэдлайнеров, такие как Малик и Йонфань, сняли свои лучшие фильмы за долгие годы, и мы очень горды возможностью впервые представить их требовательной российской публике».

Билеты доступны с 28 декабря.

Бесплатный и бескомпромиссный

С 24 по 30 января состоится Второй международный зрительский фестиваль авторского кино. Его устраивают журнал «Искусство кино» и «Москино».

«Маленькие женщины» Греты Гервиг Пятая полнометражная экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт. Кружевной кинороман, в центре которого семейство Марч. Сплетение историй четырех сестер, которые живут душа в душу, взрослеют. И вся эта британская идиллия пригрелась у порога развернувшейся в США Гражданской войны.

«Невидимая жизнь Эвридики» Карима Айнуза Еще один «сестринский» эпический кинороман. Уставшие от семейной деспотии юная Эвридика и ее старшая сестра Гида мечтают о переезде из Рио-де-Жанейро в Европу. Их разлучает череда жизненных неурядиц. И потом на протяжении десятилетий каждая из «двух половинок» не теряет надежды однажды соединиться. Микс феминистского манифеста и бразильской мыльной оперы. Фильм удостоен приза «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

«Боль и слава» Педро Альмодовара Режиссер Сальвадор Мальо переживает творческий и возрастной кризис. Тягостная пауза, когда ни писать, ни жить не получается, — точка отсчета нового пути к себе. Так начинается тайное путешествие со всеми зигзагами открытия мира: пробуждение желания, осознание себя. За роль в этом фильме Антонио Бандерас получил приз в Каннах как лучший актер. Кадр из фильма «Боль и слава». Kinopoisk.ru

«Годовщина революции» Дзиги Вертова Настоящий раритет. Первый в мире полнометражный документальный фильм от классика Дзиги Вертова считался утерянным. Его восстановил в 2018 году киновед Николай Изволов. Картина о смене строя в России в период с февраля 1917 года до ноября 1918 года. Редкие хроникальные материалы к первой годовщине Октябрьской революции многое объясняют про ход российской истории. Кадр из фильма «Годовщина революции». Kinopoisk.ru

«Верность» Нигины Сайфуллаевой Один из лучших российских фильмов года. Размышления о чувственности, сфере скрытого, голосе тела. О том, насколько кризис отношений связан с сексом. Решив изменой наказать мужа за измену, героиня погружается в мир иррационального. Эротика, сплавленная с драмой о самоидентификации. На «Кинотавре» картина отмечена специальным дипломом жюри.

«Свистуны» Корнелиу Порумбою Коррумпированный полицейский из Бухареста отправляется на Канары, чтобы выучить древний язык свиста, который бандиты из Бухареста используют для общения на расстоянии. С помощью этой закодированной азбуки он намерен вызволить из тюрьмы подельника по имени Жолт, который где-то спрятал деньги мафии. Премьера «Свистунов» состоялась в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля. Зрительский фильм от режиссера авторского кино.

«Кладбище блеска» Апитчатпонга Вирасетакуна Местная клиника оказывается заполнена пациентами-солдатами, которые заболели сонной болезнью в ходе раскопок во время строительства. Очередное эзотерическое путешествие от создателя восхитительных киноснов. Прошлое, потустороннее никуда не деваются, стоят комом в горле настоящего (так было и в воспетом Каннами «Дядюшке Бунми, который помнит свои прошлые жизни»). Задача живых в «Кладбище блеска» — помочь проснуться спящим. Но и само гипнотическое кино напоминает сон. При этом в фильме множество примет современной тайской жизни. Заряженное пацифизмом действо исследует национальную идентичность, невозможную без истории — давней и вчерашней. Кадр из фильма «Кладбище блеска». Kinopoisk.ru

Инициатор фестиваля главный редактор журнала «Искусства кино» Антон Долин комментирует: «Мы счастливы, что наш фестиваль возвращается — и он вновь будет бесплатным. Партнерство с Москино позволило нам совместить демократичность подхода — искусство должно принадлежать народу! — с бескомпромиссностью отбора лучших фильмов: премьерных, классических и самых ярких за прошедший год».

Вход на показы будет бесплатным, но следует зарегистрироваться заранее.