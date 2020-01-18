КХЛ: Конституционная хоккейная лига

Художник: Fizzz, специально для «Новой газеты»

По сведениям со строек народного хозяйства, которые теперь курирует вице-премьер Виталий Мутко, Ночная хоккейная лига, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе председателя правительства В.В. Путина и усиленная нынешним премьером Михаилом Мишустиным, ночью приняла решение доукомплектовать «рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию РФ».

Буря и натиск, а также надежная игра в защите против большинства — основа суверенного конституционализма.