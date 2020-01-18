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Иван Смирнов: «Личные переживания могут и на улицу вывести»
Лидер группы «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» — о том, что стало с хипстерами и хипстерской музыкой к 2020 году
«Краснознаменная дивизия» — одна из главных групп русской инди-сцены. Нежные, задумчивые, грустные, они вроде бы совсем не про то, что происходит в стране. Но при этом как будто с натуры рисуют поколение 25+ и озвучивают их страхи: «встреча неизбежна в клубе неуспешных», «отдай место местным», «фак ю биржа, фак ю банк». Как жить и о чем петь сегодня повзрослевшим мальчикам-девочкам, которые выросли в тепличной атмосфере 2000-х? Говорим об этом с лидером «Дивизии» Иваном Смирновым.
Услышать «Краснознаменную дивизию имени моей бабушки», а также группы «НААДЯ» и OQJAV можно 30 января в московском Главклубе на фестивале «Подснежники».
— Инди-поп, что бы это ни означало — музыка тридцатилетних, тех, кого лет десять назад называли хипстерами. Что это за поколение, что за люди?
— Я, как и многие наши слушатели — из поколения, взрощенного журналом «Афиша». «Афиша» нулевых представила себе, что Москва уже стала европейской, писала об этом как об объективном явлении. Музыканты стали петь так, как будто они в Швеции или в Англии. А слушателем их стал хипстер, который живет в пузыре благополучного города, где есть развлечения и нет никаких потрясений. Но время поменялось вместе со слушателями. Сейчас уже ясно, что и город не самый благополучный, и потрясения есть. Спрятаться от них мало у кого получилось.
— Эти изменения отразились в песнях «Дивизии»?
— Если и отразились, то каким-то косвенным образом. Да, бывает, что у человека есть искренняя потребность следовать голосу времени. Уважаю такую позицию, почему бы и нет.
Но чем больше следуешь повестке, тем быстрее устареваешь. Мне посчастливилось написать один текст для группы «Браво», и у меня было от Евгения Хавтана ТЗ — не использовать современных слов, типа «смартфон» или «фейсбук».
Завтра фейсбука не станет, и это слово в тексте будет выглядеть нелепо. Ты должен говорить языком, который будет считываться и сейчас, и послезавтра.
— Но вот рэперы, например, так не думают, а вы с ними существуете в одной реальности. С одной стороны, нежные песни хипстеров, с другой — социально активные парни, которые резко высказываются о том, что волнует людей. Причем на языке улиц.
— А кто там социально активный, кроме Оксимирона и Нойза? Ну, FACE выпустил политический альбом. Он прошел путь от супер-хайпового исполнителя к условному андеграунду, и теперь выступает на фестивале «Боль». Это большая редкость и дико круто! Но в основной своей массе рэперы очень аккуратно социально активны. Можно взять пластинки и посчитать, какое там количество политических высказываний, их не так много.
И потом, политическая активность — странный аргумент, чтобы полюбить исполнителя. Важна музыкальность, а с этим, как мне кажется, у современного русского хип-хопа проблемы.
Хаски — первый и, как мне кажется, единственный настоящий поэт в русском рэпе, для меня недостаточно музыкален.
Говорят, что русский рэп слишком уж списан с американского, а мне вот кажется, что даже недостаточно. Там была африканская музыка, госпел, джаз, фанк — американские рэперы всем этим напитались и придумали хип-хоп. А наши, по большей части, напитались уже готовым рэпом, я не чувствую в них этого африканского корня — а без него не качает. Музыка — вот что главное.
— Это все хорошо звучит в теории, но на практике… Включаем ваш последний альбом «Увы», а там — о домашнем насилии, о сроках за самооборону («быстро сшили дело, и теперь я тоже шью»). То есть именно то, что сейчас на повестке дня.
— Это песня «Вышка», могу рассказать, как она появилась. В какой-то момент я дал зарок перестать заниматься «словесным дизайном», писать максимально просто и только о том, что по-настоящему трогает. На альбоме «Увы» еще пела наша прежняя вокалистка Яна, но одну песню исполняла Саша, она и придумала эту фразу.
Сел писать текст и никак не мог понять, о чем должна быть эта песня. Спросил ее: «Что тебя волнует по-настоящему?» Оказалось — тема женщин в тюрьме.
Или «Сверхчеловек». На меня сильно подействовала история парня, который производил впечатление очень хорошего человека, был у всех в друзьях в фейсбуке, пока не выяснилось, что он регулярно избивал свою девушку. Я стал думать о людях, которые кажутся классными, а на самом деле жестокие. Копишь на первую машину, мечтаешь о ребенке, хранишь детские фотографии любимого человека, а по вечерам можешь ему по голове дать — это и стало основой песни.
— Еще слышится тема неоправданных ожиданий — «лето не сбылось». Поэтому, видимо, и «Увы».
— Ну это связано не столько со страной, сколько с личными переживаниями. Понятное любому чувство, когда думаешь, что летом объездишь весь мир, что всё сбудется, а потом лето проходит, и ничего не случилось. Но ведь общее — это всегда сумма личных переживаний. Все чувствуют, что лето не сбылось, и это превращается в эмоцию, которая может их на улицу вывести, например. Причина любого общественного недовольства — не только дурацкий закон или выборы, но и общая грусть, внутренняя усталость. Мне гораздо интереснее писать об этом, а не о конкретной повестке.
— Новости, из-за которых люди выходят на улицу, задевают вас, трогают?
— Как и всех. Но в то же время я достаточно бесчувственный человек. Да, страшно, но до глубины души меня все это не потрясает. Стыдно говорить, но вот самолет упал или закон Димы Яковлева приняли — всё это ужасно, но я не могу это до конца прочувствовать, как будто все происходит не с нами, а где-то на стороне. Есть ощущение, что оно так всегда, блин, было. И будет! В группе есть ребята, которые ходили на все московские митинги, а кто-то эскапировался и пытался ничего не читать. Сам я при этом в скорлупе, я трушу, боюсь разрушить собственную уютную раковину.
— Тогда давайте про уютную раковину. Работа, дом, ближнее окружение.
— Работаю дизайнером в Москве, живу при этом в Малаховке — в день трачу по четыре часа на дорогу. У меня много знакомых, которые приехали в Москву из других городов и выстраивают диалог с местом, в котором родились. Суровый заводской город, где нечего делать, становится для них отрицательным источником вдохновения. Я родился, вырос и сейчас живу в Малаховке, обожаю ее. Это не ПГТ с хрущевками, а интеллигентский поселок, в нашем летнем театре играла когда-то Раневская. Живу в соснах среди писательских дач, всё детство гонял на велике по этим улочкам и прощаться с ними не готов. Ранняя «Дивизия» — дачная группа, хотя местные нас не слушают, думаю.
— Ассоциируете себя с «юным невеселым», о котором поет «Дивизия»?
— Конечно! На концертах пою эту песню и показываю на себя, хоть я не совсем уже юный. Чувствую себя старым лет с 22-х. Ощущение, что всё уже прошло, со мной давно — от этого во многом и невеселость.
— Можно сказать, что «юный невеселый» — портрет 25-летних?
— Наверное, можно. Просто я не верю в то, что люди невеселые только от того, что в стране власть такая. У каждого своя история. Пишешь песню и думаешь: «У меня внутри происходит какая-то странная хрень, но кто это еще поймет?». А потом оказывается, что все люди чувствуют себя примерно одинаково. Боятся одного и того же.
Анна Рыжкова, специально для «Новой»
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