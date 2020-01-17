«Есть негосударственные вузы, а мир открыт»

Высшая школа экономики решила запретить любые университетские медиа и ввести цензуру. 16 января администрация вуза предложила внести изменения в правила внутреннего распорядка ВШЭ, но студенты сразу же создали инициативную группу «ВШЭ против цензуры». Сегодня около трехсот студентов и аспирантов пришли в здание на Покровке, чтобы высказать свои требования.

В стеклянном атриуме огромного корпуса Высшей школы экономики на Покровском бульваре в 16 часов, когда еще идут пары, начинают собираться студенты. За считанные минуты их становится 300 человек. Они спрашивают друг у друга: «а что тут будет происходить?», — хотя знают, зачем пришли. Днем ранее администрация ВШЭ предложила изменить внутренние документы университета. Согласно поправкам, студентам запрещено «высказываться от лица неопределенного круга людей» о политике, указывать аффилиацию с вузом, а студенческим организациям запрещено «заниматься политической и/или правозащитной деятельностью». Теперь Вышка будет регистрировать только те студенческие организации, которые «укрепляют репутацию НИУ ВШЭ», а студенческие СМИ и вовсе исчезнут.

— Очевидно, что мы отреагировали негативно. Нам неприятно, мы переживаем, что будет дальше. Грустно, что отчасти это было ожидаемо, — цензура в отношении студенческих медиа становится все жестче. Мы хотим надеяться, что введение новых правил получится остановить, но с каждым днем администрация доказывает, что оптимизма в нашей жизни все меньше. Сейчас инициативная группа должна выдвинуть требования, чтобы правки не приняли, — говорит Анастасия Ларионова, главный редактор крупнейшего студенческого журнала The Vyshka. Рядом с ней другие авторы издания.

В центре атриума, где все собрались, стоит украшенная елка, а рядом с ней — подборка плакатов с оставшимися в вузе студенческими организациями: среди них нет СМИ — ни издания The Vyshka, ни изгнанного месяц назад журнала DOXA.

В 16:10 студенты начинают стягиваться к елке. Но в атриуме нет ни одного представителя администрации университета: они отказались приходить в назначенное студентами место и предложили свое — Культурный центр со сценой и зрительным залом.

Очередь к «свободному микрофону». Фото: Дарья Козлова / «Новая газета»

Первым выступает аспирант ВШЭ Армен Арамян. Он рассказывает о причине собрания и одновременно пытается подключить колонку к телефону, чтобы его слышали все собравшиеся. Дальше он лишь будет модерировать дискуссию, высказываться будут другие студенты. После Арамяна «микрофон» — мобильный телефон, подключенный к колонке, — забирает пресс-секретарь Студенческого совета Христофор Космидис: «Мне кажется, что студенты имеют право выдвигать требования. Сегодня мы их выдвинули. Если мы будем показывать, что мы сообщество, мы не допустим никаких репрессий».

После Космидиса микрофон отдают другим студентам и аспирантам. Один из них — молодой человек из Перми, который говорит о том, что кампания против изменения внутренних документов ВШЭ началась и в других кампусах: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в его родном городе.

К концу его выступления пришел «самый известный студент Вышки и экстремист» — Егор Жуков. Он эмоционально говорит о солидарности и сопротивлении: «Все, что сейчас происходит в «Вышке», на самом деле лежит в логике развития всей политической системы. Не только нас пытаются склонить в аполитичность. Если мы сможем это побороть — это будет не только действие в рамках вуза, но и серьезное политическое заявление». Его выступление прерывает представитель администрации. Мужчина сначала просит выключить колонку, а потом сообщает, что проректор Валерия Касамара готова к диалогу, но только в Культурном центре. Если студенты хотят разговора, то они должны все вместе перейти туда, потому что «митинг в атриуме мешает учиться другим».

У микрофона — представитель администрации «вышки». Фото: Дарья Козлова / «Новая газета»

Одна из студенток спрашивает: «А почему должны переходить 300 человек, а не те четверо, что их там ждут?». Другие студенты не могут понять, как именно они могут мешать учебному процессу. Через окна, которые выходят в атриум видно, что аудитории пустуют. Другой важный аргумент — неравенство условий, ведь студенты должны уйти со своей площадки на полностью подконтрольную администрации. Тем не менее, голосованием решают, что перейти в Культурный центр необходимо: «Мы же не покричать собрались, а решать проблему», — говорит кто-то из толпы.

Молодые люди начинают переходить в другую часть корпуса, колонна в триста человек растягивается на десятки метров. В руках двух парней ватман со словами: «Не бывает научных достижений без свободы. Не позорь своих студентов». В толпе начинают скандировать «Вышка — это мы».

Общим голосованием студенты решают перейти на площадку, где их ждет администрация вуза. Шествие растягивается на сотню метров. Фото: Татьяна Колобакина / DOXA

В Культурном центре студентов уже ждут. У сцены в большой аудитории на пятьсот человек стоят глава отдела информационной политики Олег Солодухин, проректор ВШЭ Валерия Касамара и еще несколько сотрудников администрации. Пока студенты рассаживаются, проректор говорит, что возможность обсудить поправки у них уже была. Немного ранее прошла встреча со студенческими медиа (закрытая), а еще обсуждение по инициативе администрации университета, которое студенты могли посетить. Только назначено мероприятие было уже после объявления о встрече в атриуме. После нескольких выступлений студентов Касамара говорит, что не видит проблем в новых правилах.

— На одной стороне свобода, на другой — ответственность. Я не вижу, в чем ущемляют студенческие СМИ. Их никто не закрывает. Мы прекрасно понимаем, что студенческих медиа в университете будет становиться все больше и больше. Мы благодарны студенческим изданиям, которые пишут о проблемах университета и заставляют делать его лучше. То же делают взрослые СМИ за стенами вуза, но они несут ответственность за то, что они делают. Мы предлагаем студенческим СМИ и медиа тоже нести ответственность, — поясняет проректор ВШЭ.

Такой тон диалога продержится весь вечер. Пока студенты будут собирать подписи против принятия новых правил, администрация университета продолжит упорно настаивать на том, что все в порядке. При этом конкретных ответов на вопросы, какие будут санкции за нарушение нововведений, что подразумевает под собой та или иная формулировка и почему вообще изменения начали проводить сейчас, никто не даст. А главное: как студенты портят репутацию вуза?

— Мы порочим репутацию тех людей, которые контролируют эту страну. Слова, которые говорила DOXA в течение всех протестов, вредили репутации людей, которые возглавляют государство. Потому что люди, которые стоят во главе нашей страны, приказывают избивать студентов. Потому что в моем приговоре написано, что моя экстремистская деятельность мотивирована знаниями, полученными на факультете политологии Высшей школы экономики. Как же «Вышка» может признать, что она сама взрастила из меня экстремиста? Все это очень обусловлено. Раньше мы жили и изменения нам были не нужны. Протесты 2019-го года, мое дело и изменения очевидно связаны, — заявляет Жуков во время своего выступления.

Валерия Касамара. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

— Вы выбрали вуз, который вы выбрали. Если вам сейчас не нравится, что делает администрация «Вышки» и ее профессура для поддержания его репутации, то есть негосударственные вузы, а мир открыт. Это ваш свободный выбор. Прекрасный и замечательный. Я не сказала «езжайте», но если вы выбрали государственный вуз при правительстве Российской Федерации, то надо отдавать себе отчет, что есть учредитель, определяющий цель и задачи, — отвечает Егору Валерия Касамара.

— Назовите, кто Вас прессует! — кричат ей студенты.

— Если бы мы хотели, чтобы решали за нас, мы бы поступили в МГУ, — раздается зале.

— «Вышка» зарабатывает не на вас, а на экспертной аналитической деятельности. Не на вашей оплате обучения, а продавая экспертную деятельность и свои мозги, — продолжает Касамара.

— Это наши мозги! — парируют ей.

Материал подготовлен совместно с DOXA