Действуй
Директор ФСБ должен публично выступить по поводу эпидемии эвакуаций и остановить их. Петиция
Комментарии
Лепили из того, что было
Читатели «Новой» угадывали, какое новое правительство соберут из старого
«Новая газета»редакция
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Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
Теги:правительство, мишустин
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